Цена: от US $30.00 / 2232.82 руб.

С помощью этого компактного, высокоточного тестера можно легко и быстро произвести диагностику автомобиля, получив данные из его электросистемы. Устройство работает безошибочно, имеет простое управление и подключение, с которым справится даже не сведущий в современной технике человек. Кроме того, корпус изделия выполнен из высокопрочного материала, обеспечивающего длительный срок эксплуатации прибора.

Цена: US $124.44 / 9261.75 руб.

реклама

Портативная Bluetooth-колонка от бренда Xiaomi Mi полностью отвечает современным требованиям. Эргономичная конструкция, стильный дизайн и великолепное качество звука – это далеко не все преимущества данной модели. Корпус имеет водонепроницаемое покрытие, что делает возможным прослушивание музыки на улице в дождливый день. Колонка отлично функционирует в синхронизации с мобильными гаджетами.

Цена: от US $21.70 / 1615.07 руб.

Портативный блендер-соковыжималка Xiaomi Mijia – прекрасная альтернатива тяжёлой и габаритной техники для кухни. Этот компактный блендер отлично справляется со своими рабочими задачами, не занимает много места и не тратит много энергии. Более того, вы всегда можете взять это устройство с собой в дорогу, чтобы иметь возможность пить витаминные соки и делать полезные салаты вдали от дома. Есть функции шинковки, смешивания и соковыжималки. Вместительность 300 мл.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: US $15.97 / 1188.61 руб.

Очень полезное, удобное в работе приспособление, которое без труда преобразует дрель или шуруповёрт в сабельную пилу. Принцип работы устройства основан на функционировании приводного вала, который и осуществляет совместимость с электрическим инструментом. Данная модель предназначается для работы по металлу (шириной 100, 132 мм) и дереву (152 мм).

Цена: US $1.12 / 83.36 руб.

реклама

Полезная вещь для работы с деревом. Предназначается для абразивной обработки деталей и поверхностей дерева разных пород, включая твёрдые. Шлифовальный диск изготовлен из высокопрочной стали с титановым напылением. Размер – 10 см, диаметр посадочного отверстия – 1.6 см, что позволяет использовать диск с болгарками разных производителей и моделей.

Цена: от US $131.99 / 9823.67 руб.

Портативный сварочный аппарат для дуговой сварки обладает высокой мощностью 4000 Вт, что обеспечивает возможность выполнения широкого фронта работ. Это профессиональный аппарат, предназначенный для быстрой сварки металлических изделий. Компактный размер (2.4х2.3х8 см) и легкий вес, всего 1.5 кг, благодаря чему с ним комфортно работать.

Цена: от US $17.44 / 1298.01 руб.

Если вы относитесь к числу людей, которые предпочитают ходить в удобных стильных зимних кроссовках, то стоит обратить свое внимание на эту модель. Кроссовки подходят, как мужчинам, так и женщинам. Они очень удобные, имеют утепление искусственным мехом, материал верха – замш из натуральной кожи. Подошва рифлёная, нескользящая, вы без труда пройдете по гололёду, не поскользнувшись. Есть много вариантов расцветок и размеров.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!