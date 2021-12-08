Цена: от US $29.13 / 2168.07 руб.

Этот девайс оценят по достоинству заядлые геймеры. При помощи контроллера можно без труда подключить клавиатуру и мышку к смартфону посредством Bluetooth 5.0. Есть поддержка быстрой зарядки, это значит, что во время работы устройства, подключенные к нему гаджеты будут заряжаться. Отклик устройств моментальный, как на ПК.

Цена: US $7.14 / 531.41 руб.

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Профессиональный набор паяльных инструментов, который включает в себя паяльник, удобную, нескользящую подставку под него, припой, батарейку, тонкогубцы, бокорезы, канифоль и экстрактор. Все инструменты выполнены из прочного материала, обладающего высокими эксплуатационными характеристиками. Мощность устройства – 50 Вт. Подходит для тонкой работы с микросхемами смартфонов и ноутбуков.

Цена: от US $3.87 / 288.03 руб.

Чтобы не держать уйму информации в голове, можно воспользоваться этим приспособлением, записав все важные дела на день. Магнитная доска для холодильника может использоваться и в качестве дизайнерского элемента, так как вносит в атмосферу кухни нотку уюта и тепла. Она также может пригодиться для записи рецептов, новых английских слов при активном изучении языка или утренних записок мужу. Одним словом, отличная вещь.

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Цена: US $10.86 / 808.28 руб.

Карманный гаечный ключ от бренда Supower будет полезен, как для велосипедистов, так и для мотоциклистов. Благодаря компактным габаритам, мини-инструмент всегда можно взять с собой – в случае поломки вы не окажется в безвыходном положении. Ключ изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали. Он прослужит вам долгие годы, выручая в самых разных ситуациях. Размер ключа регулируется от 5 до 19 мм.

Цена: US $16.05 / 1194.56 руб.

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Беспроводной автомобильный пылесос DDRADON обладает не только привлекательным дизайном и миниатюрными размерами, но и высокой мощностью 8000 Па. Кроме того, устройство имеет три разных насадки, чтобы иметь возможность чистить не только сидения, но и добираться в самые труднодоступные места салона автомобиля. При полностью заряженном аккумуляторе ёмкостью 4000 мАч работает 30 минут. Этого времени вполне хватит для осуществления двух или трёх уборок.

Цена: от US $1.59 / 118.34 руб.

Близится Новый год, а затем и Рождество. Создайте атмосферу волшебства в вашем доме при помощи этой потрясающей светодиодной гирлянды. Изделие изготовлено из медной проволоки и имеет большой срок эксплуатации. Есть модели с питанием от батареек типа АА, CR2025, есть варианты с подключением по USB. Можно выбрать из нескольких расцветок (однотонные либо мультиколор) и размеров длиной от 2 до 10 метров.

Цена: US $129.57 / 9643.56 руб.

Смартфон Nokia G10 оснащён удобным 6.5-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим разрешение HD+, имеет тройную основную камеру на 13+2+2 Мп, фронтальную на 8 Мп, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Также предусмотрен слот под 2 SIM-карты, боковой датчик отпечатка пальца и распознавание лица. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5050 мАч. Смартфон работает на ОС Android 11 и предлагается в двух расцветках: синей и фиолетовой.

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