Недорогие и полезные товары с AliExpress: gps-трекер, автомобильный парфюм, паяльник и другие
Автомобильный парфюм
Цена: US $8.25 / 606.62 руб.
Если вы предпочитаете проявлять индивидуальность во всём, тогда эта вещица на солнечной батарее – идеальный подарок для вас. Парфюм для авто заключён в мистически притягательную сферу и источает потрясающий аромат. Изделие привлекает внимание не только восхитительным дизайном, но и длительностью действия ароматического вещества. Одна такая сфера прослужит вам достаточно долго, создавая в машине атмосферу респектабельности и комфорта.
Будильник-светильник
Цена: от US $14.85 / 1091.92 руб.
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Милая вещица, которая станет хорошим подарком друзьям или украшением вашего дома. Будильник имеет привлекательный дизайн, вносящий в домашнюю атмосферу нотку уюта и гармонии. Звук очень приятный и не сильно громкий, просыпаться под такую мелодию вы будете в хорошем настроении. Причём на экране появляется забавное выражение, которое дарит порцию позитива. Изображения и мелодии звонка можно настраивать.
Газовый паяльник
Цена: от US $6.36 / 467.65 руб.
Надёжное, компактное устройство, которое всегда можно взять с собой, что особенно удобно, если ремонтные работы – ваш хлеб насущный. В комплект входит широкая вариация полезных насадок. Без труда можно отрегулировать подачу газа, что делается за счёт вращения винтов. С этим газовым паяльником вы не только почините поломку, разрежете пластик, но и сможете создать ювелирные или иные декоративные изделия.
Лазерный уровень
Цена: от US $18.00 / 1323.54 руб.
Такое компактное, качественное устройство способно заменить устаревшие громоздкие модели и значительно облегчить рабочий процесс. При помощи лазера прибор показывает чёткую точную линию, исключая возможность ошибки. Корпус достаточно прочный, не боится ударов и падений. Принцип работы очень простой, осуществляется лишь нажатием кнопки.
Охотничий нож
Цена: US $19.00 / 1397.07 руб.
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Высокопрочный тактический нож Voltron подойдёт для охоты, рыбалки, туристических походов, дайвинга и пригодится в быту. Изделие выполнено на совесть. Ручка эргономичная, благодаря прорезиненным вставкам она не скользит в руке даже в сырую погоду. Сам нож удобно лежит в руке. Также в комплект входит компактный кожаный кейс. Длина лезвия – 9.8 см, длина всего ножа – 23.5 см, лезвие выполнено из стали серии 440 С.
GPS-трекер для отслеживания автомобиля
Цена: от US $11.66 / 857.36 руб.
Нужная для каждого автомобилиста вещь, с помощью которой даже в случае угона можно вернуть своё транспортное средство. Данное компактное и высокоточное устройство представляет собой аппарат, подающий через встроенную сим-карту сигнал на спутник. Вы всегда можете знать, где находится ваш автомобиль. Кроме того, GPS-трекер водонепроницаемый и со встроенным аккумулятором ёмскостью 150 мАч.
Налобный фонарь
Цена: от US $7.83 / 575.74 руб.
Удобное, компактное и полезное устройство, которое пригодится в самых разных случаях жизни. Фонарь достаточно лёгкий, весит всего 175 граммов, его всегда можно взять с собой при необходимости. При этом модель очень мощная, имеет 5 фонарей разного типа яркости и светит также ярко, как автомобильная фара. Можно регулировать зум и режимы освещения.
Автомобильное зарядное устройство
Цена: от US $3.72 / 273.53 руб.
Это миниатюрное эстетичное устройство станет незаменимым помощником в пути, если вы желаете всегда оставаться на связи. Причём заряжать можно не только телефоны, но и другие гаджеты, например, планшеты или айпады. Есть разные типы разъёмов, в том числе стандартный. Все детали отличного качества, девайс прослужит вам достаточно долго даже при активном использовании.
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