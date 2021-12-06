Цена: от US $21.13 / 1553.68 руб.

Это устройство порадует тех, кто привык смотреть фильмы или слушать музыку в безупречном качестве звука. Если ПК или телевизор не даёт нужной громкости – не беда, с помощью компактного устройства от бренда SOAIY можно решить этот вопрос и наполнить атмосферу своего дома великолепным звуком. Модель SH16 имеет два динамика мощностью по 3 Вт и несколько режимов воспроизведения: с карты Micro SD, по Bluetooth 5.0, а также через порт USB. Кроме того, есть опция часов с будильником и поддержка FM-радио. Время отображается на дисплее.

Цена: от US $13.72 / 1008.83 руб.

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Необходимая вещь для поддержки гаджета с полным уровнем заряда даже в длительной дороге. Устройство обладает индикатором заряда и поддерживает все типы телефонов. Кроме того, модель отличается высокой ёмкостью 20000 мАч. Одного заряда хватает для питания iPhone седьмой модели до восьми раз. Повербанк станет незаменимым помощником в туристических походах и путешествиях.

Цена: US $3.19 / 234.56 руб.

Стильный, удобный держатель с уникальным дизайном позволит расположить смартфон или планшет в любой нужной вам позиции. Приспособление можно вращать на 360 градусов. Длина трубки составляет 80 см. Держатель очень просто фиксируется в любом положении, будь то гитара, компьютерный стол, лобовое стекло автомобиля или какая-либо другая ровная поверхность.

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Цена: от US $5.40 / 397.06 руб.

Такой светодиодный светильник позволит создать в вашем доме атмосферу утончённого стиля. Светодиоды расположены по обе стороны изделия, причём можно зафиксировать его таким образом, чтобы освещение направлялось вправо, влево, вниз или вверх. Можно выбрать из нескольких вариантов, которые отличаются по числу светодиодов. В том числе есть модели с водонепроницаемым корпусом, чтобы использовать светильник на улице.

Цена: от US $8.50 / 625.00 руб.

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Портативный 80-ваттный электрический паяльник с цифровым ЖК-дисплеем функционирует в температурном диапазоне от 180 до 480 градусов. Режимы работы легко регулируются, нагревается до необходимой температуры за 15-20 секунд. Устройство удобно лежит в руке, отличается хорошим качеством и длительным сроком эксплуатации. Подходит для ремонта телефонов, ноутбуков и других электроприборов.

Цена: от US $11.80 / 867.65 руб.

Отличная модель для контроля своего веса и других параметров. Подходит также для взвешивания любых объектов массой до 180 кг. Изделие изготовлено из закалённого стекла, отличается большой выносливостью и надёжностью. Умные цифровые напольные весы подключатся к смартфону посредством Bluetooth через приложение. Работают от двух ААА-батареек.

Цена: от US $26.24 / 1.929.42 руб.

Беспроводной эндоскоп оснащён двумя объективами и 8 светодиодами. Устройство пригодится для проведения ремонтных работ разных типов, когда требуется заглянуть внутрь скрытого от глаз пространства, например, в двигатель, стиральную машинку, сплит-систему и так далее. Камера эндоскопа записывает mp4-видео в разрешении 1080P и передаёт всю информацию по WiFi на смартфон под управлением Android или iOS.

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