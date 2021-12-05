Цена: от US $7.16 / 526.47 руб.

Беспроводные наушники FANGTUOSI 9D с микрофоном – замечательная модель для геймеров, спортсменов и меломанов. Отличное шумоподавление и безупречное воспроизведение звука высокой чёткости с глубокими, сочными басами – это далеко не весь перечень достоинств данной модели. Наушники можно подключать к любому устройству посредством Bluetooth 5.0. На одном заряде они работают до 40 часов без перерыва. Кроме того, изделие имеет защиту от влаги по стандарту IPX7.

Цена: US $22.53 / 1656.63 руб.

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Теперь зарядка ноутбука и мобильных гаджетов может быть проще и оперативнее. Данная 65-ваттная модель зарядного устройства от бренда Baseus отличается не только продуманным, эстетичным дизайном и компактными размерами, но и высокой мощностью, способной запитать ноутбук и несколько смартфонов одновременно, а также портами для разных типов гаджетов. Кроме того, имеется функция быстрой зарядки.

Цена: US $25.99 / 1911.04 руб.

Графический планшет GAOMON S620 с экраном 6.5 x 4 дюйма идеально подойдёт для профессиональных 3D и 2D художников, а так же для новичков, которые мечтают достигнуть хорошего уровня. Поддерживает все компьютеры, а так же устройства на Android-платформе. Работает со всеми основными графическими программами от Illustrator и Photoshop до популярного сегодня Блендер. В комплектацию входит 8 сменных стержней для стилуса.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен 3080 MSI Gaming кардинально дешевле в Регарде чем везде RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Цена: от US $15.11 / 1111.04 руб.

Если вы хотите значительно увеличить производительность своего компьютера, то использование твердотельного накопителя XrayDisk – отличный вариант. Этот SSD-диск имеет большой объём, на выбор предлагаются варианты ёмкостью от 60 ГБ до целого терабайта. Высокая скорость чтения 550 МБ/с и записи 500 МБ/с информации. Модель совместима с ПК и ноутбуками всех типов.

Цена: от US $137.46 / 10107.41 руб.

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Планшет Teclast P20HD с 10.1-дюймовым дисплеем и мощным 8-ядерным процессором порадует высоким качеством комплектующих, чёткостью работы и изящным, привлекательным дизайном. Функционирует на платформе Android 10. Воспроизводит фото и видео в отличном качестве. Встроенная память имеет объём 64 ГБ, кроме того, есть возможность вставлять флэш-накопители. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч позволяет использовать устройство до семи часов после полной зарядки.

Цена: от US $8.48 / 623.53 руб.

Очень удобный и полезный девайс для вашего автомобиля от популярного бренда Baseus. Надёжное приспособление с современным, элегантным дизайном позволит держать ваш телефон всегда под рукой, чтобы не сталкиваться с ситуациями, когда устройство теряется в пространствах салона. Фиксация безупречная, она осуществляется посредством автоматического механизма. Подходит для любых мобильных телефонов.

Цена: от US $32.31 / 2375.75 руб.

С помощью этого удивительного компактного проектора, вы сможете создать настоящую сказку в вашем доме. Романтичная атмосфера звёздного пространства визуализируется посредством семи цветов с динамической сменой. В комплектацию входит пульт дистанционного управления, чтобы регулировать смену цветов по своему усмотрению.

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