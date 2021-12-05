Недорогие и полезные товары с AliExpress: 10-дюймовый планшет, беспроводные наушники и другие
Беспроводные наушники
Цена: от US $7.16 / 526.47 руб.
Беспроводные наушники FANGTUOSI 9D с микрофоном – замечательная модель для геймеров, спортсменов и меломанов. Отличное шумоподавление и безупречное воспроизведение звука высокой чёткости с глубокими, сочными басами – это далеко не весь перечень достоинств данной модели. Наушники можно подключать к любому устройству посредством Bluetooth 5.0. На одном заряде они работают до 40 часов без перерыва. Кроме того, изделие имеет защиту от влаги по стандарту IPX7.
Зарядное устройство
Цена: US $22.53 / 1656.63 руб.
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Теперь зарядка ноутбука и мобильных гаджетов может быть проще и оперативнее. Данная 65-ваттная модель зарядного устройства от бренда Baseus отличается не только продуманным, эстетичным дизайном и компактными размерами, но и высокой мощностью, способной запитать ноутбук и несколько смартфонов одновременно, а также портами для разных типов гаджетов. Кроме того, имеется функция быстрой зарядки.
Графический планшет
Цена: US $25.99 / 1911.04 руб.
Графический планшет GAOMON S620 с экраном 6.5 x 4 дюйма идеально подойдёт для профессиональных 3D и 2D художников, а так же для новичков, которые мечтают достигнуть хорошего уровня. Поддерживает все компьютеры, а так же устройства на Android-платформе. Работает со всеми основными графическими программами от Illustrator и Photoshop до популярного сегодня Блендер. В комплектацию входит 8 сменных стержней для стилуса.
SSD-накопитель
Цена: от US $15.11 / 1111.04 руб.
Если вы хотите значительно увеличить производительность своего компьютера, то использование твердотельного накопителя XrayDisk – отличный вариант. Этот SSD-диск имеет большой объём, на выбор предлагаются варианты ёмкостью от 60 ГБ до целого терабайта. Высокая скорость чтения 550 МБ/с и записи 500 МБ/с информации. Модель совместима с ПК и ноутбуками всех типов.
Планшет
Цена: от US $137.46 / 10107.41 руб.
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Планшет Teclast P20HD с 10.1-дюймовым дисплеем и мощным 8-ядерным процессором порадует высоким качеством комплектующих, чёткостью работы и изящным, привлекательным дизайном. Функционирует на платформе Android 10. Воспроизводит фото и видео в отличном качестве. Встроенная память имеет объём 64 ГБ, кроме того, есть возможность вставлять флэш-накопители. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч позволяет использовать устройство до семи часов после полной зарядки.
Автомобильный держатель для телефона
Цена: от US $8.48 / 623.53 руб.
Очень удобный и полезный девайс для вашего автомобиля от популярного бренда Baseus. Надёжное приспособление с современным, элегантным дизайном позволит держать ваш телефон всегда под рукой, чтобы не сталкиваться с ситуациями, когда устройство теряется в пространствах салона. Фиксация безупречная, она осуществляется посредством автоматического механизма. Подходит для любых мобильных телефонов.
Лазерный проектор галактики
Цена: от US $32.31 / 2375.75 руб.
С помощью этого удивительного компактного проектора, вы сможете создать настоящую сказку в вашем доме. Романтичная атмосфера звёздного пространства визуализируется посредством семи цветов с динамической сменой. В комплектацию входит пульт дистанционного управления, чтобы регулировать смену цветов по своему усмотрению.
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