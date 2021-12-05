Цена: от US $22.17 / 1630.16 руб.

Удобная и компактная, отличающаяся высоким качеством работы мини-дрель позволяет реализовать самые смелые творческие замыслы. Отсутствие проводов также относится к преимуществам модели, встроенный аккумулятор порадует хорошей производительностью. Инструмент подходит для выполнения различных операций – гравировки, распиливания, сверления, шлифовки и полировки, в том числе можно регулировать мощность для работы с мягкими материалами.

Цена: US $29.99 / 2205.16 руб.

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Достойная, высококачественная модель лёгких TWS-наушников Baseus Bowie E8 хорошо фиксируется и имеет безупречный звук с чёткой серединой и глубокими басами. Наушники выполнены по европейскому стандарту и порадуют привлекательным дизайном. Время автономной работы – 5 часов, но при использовании зарядного кейса, это время увеличивается до 20 часов. Изделие имеет низкую задержку передачи аудио и относится к категории игровых.

Цена: от US $13.70 / 1007.36 руб.

Это очень удобный в использовании, функциональный налобный фонарь, который имеет широкую сферу применения. Встроенный аккумулятор позволяет ему работать до восьми часов. Имеется несколько режимов работы и два излучателя. Есть ближнее и дальнее освещение. Управление бесконтактное, все функции переключаются одной кнопкой на боковой панели.

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Цена: от US $213.40 / 15691.26 руб.

С помощью этого компактного устройства можно не только посмотреть любимый фильм в хорошем качестве на широкой поверхности, но и превратить свой дом в фантастический уголок с проецированием удивительных визуализаций. Светодиодный проектор WZATCO C3 поддерживает WiFi, а так же Youtube и Google Play. Устройство имеет два динамика мощностью по 10 Вт. Максимальный размер видеопроекции – 250 дюймов.

Цена: от US $4.22 / 310.30 руб.

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Эта лента впустит в ваш дом энергию фантастики и волшебства. Ей можно украсить мебель, картины, телевизор или потолок. Можно легко отрегулировать яркость или цвет ленты, для чего не нужны сложные подключения, все работы осуществляются посредством скаченного на телефон приложения. Кроме того, лента легко фиксируется и остаётся незаметной для посторонних глаз.

Цена: от US $8.15 / 599.27 руб.

Эта игровая мышь относится к категории универсальных девайсов. Она работает как посредством Bluetooth-соединения, так и через USB-порт. Подходит для ПК, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. Мышь оснащена двумя дополнительными кнопками, расположенными на боковой панели. Идеально подходит для интенсивного режима игр. Устройство входит в спящий режим, когда не используется длительное время, что позволяет экономить заряд.

Цена: от US $4.47 / 328.68 руб.

С этой светодиодной гирляндой можно реализовать любую, самую смелую творческую задумку по созданию уникального, притягательного дизайна и романтичной обстановки в вашем доме. Изделие изготовлено из медной проволоки и обладает хорошей гибкостью. Питание осуществляется от USB и может подключаться к любому гаджету. Есть дистанционное управление и 8 рабочих режимов.

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