Цена: от US $16.55 / 1218.94 руб.

Компактный цифровой мультиметр GVDA оснащён очень удобным цветным экраном с подсветкой. Прибор отличается высокой точностью, стабильностью и надёжностью. У продавца в наличии мультиметр со стандартными функциями, а также расширенные комплектации с дополнительными опциями, например, определением проводки и т.д. Питание прибора осуществляется 3 батарейками 1.5 В (не входят в комплект).

Цена: от US $33.18 / 2443.77 руб.

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Известная китайская компания ASOMETECH выпустила достойную модель зарядного устройства, которая удивит не только привлекательным дизайном, но и высокой мощностью – 150 Вт. Имеется несколько портов, чтобы заряжать несколько гаджетов, одновременно можно заряжать два устройства. Есть возможность выбора из двух расцветок – стандартной чёрной и белой.

Цена: от US $59.21 / 4360.92 руб.

Отличная игровая консоль, которая станет хорошим подарком ребёнку или взрослому. В расширенной версии встроено свыше 50 000 ретро-игр, которые когда-то были на Dendy, SEGA и других. Есть поддержка 4К изображения. Новые игры можно скачивать через интернет. Погрузитесь в атмосферу детства с захватывающими приключениями Марио или Кота Феликса, чтобы раскрасить новый день яркими красками!

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Цена: US $23.22 / 1710.20 руб.

Великолепный набор ножей. В комплект входят ножи разного применения, от хлебного до поварского, а также ножницы, эффективная точилка и удобная эстетичная подставка. Сам набор привлекает внимание элегантным дизайном, каждое изделие выполнено из высококачественной нержавеющей стали, а эргономичные ручки имеют хромированное покрытие. Это – прекрасный подарок для хорошей хозяйки.

Цена: от US $8.38 / 617.20 руб.

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Благодаря такому удобному приспособлению, можно избавить себя от необходимости поднимать громоздкий бутыль с водой каждый раз, когда нужно налить воды. Диспенсер обладает компактными габаритами, а аккумуляторного заряда вполне хватает на 5 бутылок объёмом 19 литров. Управление осуществляется посредством сенсорной кнопки. Прибор не подтекает и имеет функцию автоотключения через минуту после запуска.

Цена: от US $3.91 / 287.98 руб.

Этот прибор пригодится тем, кто следит за состоянием воды для здоровья или для сохранности приборов (стиральной или посудомоечной машины, чайника и т.д.). Устройство определяет уровень жёсткости воды, что становится особенно важным, если вы занимаетесь аквариумистикой или выращиванием растений. Тестер обладает высокой точностью показаний, удобством в работе и длительным сроком эксплуатации.

Цена: от US $34.99 / 2577.08 руб.

Невероятно элегантные и функциональные часы Heeshark порадуют вашего мужчину и станут замечательным подарком на новогодние праздники. Гаджет выполнен из прочной стали, не боится воды и смотрится на руке просто потрясающе. Часы могут соединяться со смартфоном через Bluetooth и имеют такие полезные опции, как хронограф, будильник, шагомер, пульсометр и многие другие. Также имеется функция удалённого управления аудио и видео на смартфоне.

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