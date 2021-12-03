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Недорогие и полезные товары с AliExpress: рюкзак, аккумуляторная пила, газовая зажигалка и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Аккумуляторная пила

Цена: US $67.07 / 4939.83 руб.

Эта модель с расширенным функционалом может использоваться как электрический лобзик и сабельная пила. Ещё одним преимуществом инструмента WORX WX550 является наличие мощной аккумуляторной батареи на 20 В. В режиме лобзика глубина резки дерева и ПВХ составляет 50 мм, металла – 4 мм. В режиме сабельной пилы глубина резки металла – 75 мм, дерева – 100 мм, а ПВХ – 130 мм.

Настольные электронные часы

Цена: от US $18.90 / 1392.02 руб.

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Элегантное изделие, с большими цифрами на цветном акриле, наполнит атмосферу вашего дома футуристичным стилем. Имеется красивая яркая RGB-подсветка, создающая романтичную обстановку. Можно настраивать расцветку каждой цифры по своему усмотрению. Также имеются функции календаря, будильника, термометра и секундомера. 

Беспроводное зарядное устройство

Цена: от US $17.44 / 1284.49 руб.

Нужная в наш век вещь, которая позволит не только поддерживать ваши гаджеты всегда заряженными, но и держать их в одном месте, избегая беспорядка на рабочем столе. Беспроводное зарядное устройство предназначено для iPhone, Airpods и Apple Watch. Имеется функция автоматического отключения заряда по достижению 100%-й отметки, что позволит защитить аккумулятор гаджета от перегрева. 

Газовая зажигалка

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Цена: от US $7.38 / 543.55 руб.

Эта оригинальная и мощная зажигалка сделана из высокопрочного металла, устойчивого к ржавчине, и имеет лаковое покрытие. Зажигалка не боится ветра и дождя. Пламя можно регулировать. Вес зажигалки составляет 174 грамма, размеры – 170 х 35 мм. 

Беспроводные наушники

Цена: US $31.19 / 2297.20 руб.

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Беспроводные наушники SoundPEATS оснащены чипом Qualcomm 3040 и поддержкой Bluetooth 5.2, благодаря чему обеспечивается стабильное соединение с мобильным телефоном и качественное звучание. Девайс имеет двойной микрофон и шумоподавление. Полного заряда наушников хватает на 5 часов работы. В комплектацию входит лёгкий и удобный зарядный кейс. 

Портативная подставка для ноутбука

Цена: US $5.99 / 441.17 руб.

Отличная складная подставка для ноутбука не только сделает рабочий процесс комфортнее, но и исключит проблему перегрева. Она совместима с широким перечнем моделей ноутбуков и планшетов. Можно регулировать высоту для вашего удобства. Лёгкий вес подставки 0.3 кг позволяет её брать с собой в путешествие или командировку. Имеются противоскользящие подушечки, чтобы ноутбук или планшет стабильно фиксировался и не скользил. 

Рюкзак

Цена: US $12.69 / 934.64 руб.

Рюкзак выполнен из водонепроницаемой и прочной нейлоновой ткани, которая отличается высокими эксплуатационными характеристиками. С таким рюкзаком можно ходить на учёбу или работу, на фитнес-тренировки или в туристический поход. Он универсален, с одной стороны изделие обладает привлекательным дизайном, с другой – практичностью и вместительностью. Рюкзак также оснащён USB-портом и разъёмом для наушников. 

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