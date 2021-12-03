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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электробритва, автомобильный манометр, геймпад и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Автомобильный манометр

Цена: US $1.18 / 86.91 руб.

Надёжное устройство от бренда Neoteck отличается высокой точностью и длительным эксплуатационным сроком. Достаточно просто подключить манометр к автомобильной шине, и информация о том, какое в ней давление сразу же появится на цифровом дисплее. Прибор позволит избежать неприятностей в пути и поддерживать идеальное состояние вашего автомобиля.

Геймпад

Цена: US $14.65 / 1079.00 руб.

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Один из лучших геймпадов, привлекающий внимание своей функциональностью и привлекательным внешним видом. Управление порадует высокой точностью и безупречной чувствительностью кнопок. Можно подключать не только к игровым консолям, но и к ПК, ноутбуку, планшету или телефону. Заряжается через порт MicroUSB и поддерживает Bluetooth.

Беспроводной петличный микрофон

Цена: от US $32.33 / 2381.16 руб.

Петличный микрофон подойдёт не только для чёткой записи аудиосообщений, но и для блоггинга, создания контента безупречного качества. Оснащён системой интеллектуального шумоподавления, благодаря которой можно записывать звук не только вблизи микрофона, но и в радиусе 360 градусов. Срабатывает на расстоянии до 120 метров от устройства, на которое производится запись. 

Машина для вакуумной упаковки 

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Цена: US $45.74 / 3368.83 руб.

Вакуумный упаковщик сохранит свежесть продуктов на длительное время. Удаляя кислород при упаковке, это устройство снижает скорость окислительных процессов, благодаря чему устройство позволяет хранить любые продукты в 5 раз дольше. Кроме того, упаковать можно и вещи, которые требуют определённых условий хранения ­– в сухости или недопущения царапин.

Мужская электробритва

Цена: US $21.19 / 1560.68 руб.

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Мощная, функциональная и компактная мужская бритва отвечает всем современным требованиям и обладает массой достоинств. Есть множество насадок, подходящих как для причёски, так и для стрижки усов и бороды, имеется триммер для ушей и носа. Корпус обладает водонепроницаемым покрытием. Одного заряда аккумулятора хватает на 45 минут автономной работы. 

Портативный отпариватель одежды

Цена: от US $25.72 / 1894.32 руб.

Отпариватель хорошего качества позволит значительно упростить рутинную работу по глажке белья. Устройство за счёт мощного потока пара отпаривает ткань, проглаживает, одновременно уничтожая болезнетворные бактерии. Кроме того, с помощью отпаривателя можно гладить дутые куртки, шёлковые рубашки, шторы, не снимая их с гардин, т.е. всё то, что прежде становилось проблемой для хозяек. 

Мобильный телефон

Цена: от US $93.99 / 6922.53 руб.

Кнопочные телефоны по-прежнему пользуются спросом. Многие предпочитают их сенсорным аппаратам, благодаря долговечности и надёжности. Мобильное устройство Qin F21 Pro компактное, но при этом оснащено 2.8 дюймовым экраном и 4-ядерным процессором MTK 6100. Есть 2 камеры на 2 и 5 Мп, а также поддержка Bluetooth 5.0 и WiFi. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 64 ГБ. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 2120 мАч.

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