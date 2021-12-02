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Недорогие и полезные товары с AliExpress: экстракторы, универсальный топор, парктроник и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Многофункциональный топор

Цена: US $41.81 / 3113.30 руб.

Универсальное орудие из нержавеющей стали, которое пригодится рыбаку, охотнику, а также туристу, желающему иметь под рукой приспособления на все случаи жизни. Инструмент включает в себя функции топора и молотка, оснащён ножом, свистком, компасом, может разбить стекло. Очень простой в сборке, длину топора можно изменить, отрегулировав удлинители ручки, что очень удобно для использования в различных ситуациях. Складной топор поставляется в футляре.

Часы с камерой

Цена: от US $37.69 / 2806.51 руб.

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Функциональные часы в брутальном стиле, оснащены встроенной видеокамерой с режимом ночного видения, позволяют записывать видео в высоком разрешении 1920 х 1080 пикселей. Кроме того, можно делать фотографии в качестве 4032 х 3024 точек. В магазине есть две версии с объёмом памяти на 32 и 64 ГБ. Часы заряжаются через кабель USB, одного заряда хватает на 2 часа съёмки видео.

Парктроник

Цена: от US $22.48 / 1673.93 руб.

Парковка в большом городе – головная боль значительной части автовладельцев. Но теперь эту задачу можно выполнить намного легче, воспользовавшись функциональным, удобным устройством парктроником. Прибор позволит исключить опасные зоны и чётко, а главное, безопасно припарковать автомобиль. Есть модели с 4, 6 и 8 датчиками. Можно выбрать из семи цветов. 

Автомобильный воздушный компрессор

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Цена: US $45.89 / 3417.11 руб.

Полезный прибор, который может значительно упростить жизнь автовладельцев. Беспроводной компрессор бренда Baseus оснащён аккумулятором ёмкостью 2400 мАч. На удобном широком дисплее высвечивается информация о давлении в шинах в режиме реального времени. Подходит как для накачивания автомобильных шин, так и для мотоциклов, велосипедов, надувных матрасов, лодок и мячей. 

Складной бинокль

Цена: US $11.97 / 891.32 руб.

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Компактный и тонкий бинокль, выполненный из металла, устойчив к ржавчине и имеет водозащитное покрытие. Прибор станет незаменимым помощником в увлекательном путешествии или на активном отдыхе.  Увеличивает изображение идеально, даёт чёткую картинку на максимальное расстояние до 2 км. Приходит в комплекте со шнурком на шею, мягким чехлом и салфеткой для протирания линз.

Лазерная рулетка

Цена: US $27.69 / 2061.88 руб.

Удобное приспособление, которое пригодится в строительстве и ремонте. При помощи этой рулетки можно произвести измерительные работы с высокой точностью. Максимальное расстояние измерения – 30 метров. Все результаты выводятся на широкий дисплей. Можно соединять рулетку с телефоном посредством Bluetooth и управлять устройством через приложение. Разъём для зарядки Type-C, провод зарядки в комплекте.

Экстракторы

Цена: от US $3.44 / 256.15 руб.

Отличный набор свёрл, предназначенных для выкручивания деформированных винтов или болтов из деревянных, металлических, гипсокартонных и иных настенных панелей. Даже если у болта оторвалась шляпка – не беда. Это функциональное приспособление справится с любой задачей. Работать экстрактором легко и удобно. Достаточно соединить его с электродрелью, и проржавевшие болты будут выкручены в считанные секунды.

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