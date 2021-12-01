Цена: от US $36.99 / 2754.39 руб.

Мужские смарт-часы Timewolf с большим 1.3-дюймовым экраном, поддержкой Android и IOS имеют опции измерения давления, ритмов сердца, шагомер, будильник и многое другое, чтобы следить за своим здоровьем. Корпус устойчив к ржавчине, влаге и падениям. На одном заряде устройство работает до пяти дней. Часы поддерживают Bluetooth-соединение и работают со смартфоном любой модели.

Цена: US $21.95 / 1634.46 руб.

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Стильные беспроводные наушники Zime Winner с микрофоном и поддержкой Bluetooth 5.0 порадуют даже искушенного геймера безупречным качеством звука и отличной сборкой. Сочный бас и великолепное шумоподавление – это только один из плюсов данной модели. Работают около 5 часов. В комплектацию входит зарядный кейс, который увеличивает время работы до 20 часов. Кроме того, наушники могут работать вкупе с телефоном, чтобы управлять звонками или музыкой простым нажатием.

Цена: от US $70.00 / 5212.41 руб.

Этот компактный видеорегистратор с 1.54-дюймовым экраном и камерой Full HD часто используется органами правопорядка для фиксации фактов правонарушений и блогерами для создания экшен-контента. Ещё одним преимуществом камеры является возможность крепить её на одежду. Угол обзора – 165 градусов. Есть режим ночного видения. На выбор предлагается несколько версий с периодом непрерывной записи от 8 до 12 часов. Работает на аккумуляторе ёмкостью 2600 мАч.

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Цена: от US $15.98 / 1189.92 руб.

На пороге время холодов и гололедицы, а потому нужно уже сейчас позаботиться о хорошей зимней обуви. Эти брендовые мужские зимние ботинки станут идеальным вариантом для ценителей качественной продукции. Они изготовлены из прочной натуральной кожи. Шипованная подошва позволит сохранять устойчивость даже на ледяной поверхности, а плюшевая подкладка удержит тепло в сорокаградусный мороз. Отличный подарок любимому человеку к Рождественским праздникам и на долгую зиму.

Цена: US $6.93 / 516.03 руб.

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Эта оригинальная металлическая дуговая зажигалка имеет уникальную выдвижную конструкцию воспламенителя, делающую её устойчивой к ветру и дождю. Она отлично подойдёт как для бытовых нужд, так и для розжига костра в туристическом походе. Зарядка происходит через USB-интерфейс. Лёгкий вес 70 граммов и компактные габариты 12.5 х 5.7 см позволяют всегда брать этот аксессуар с собой при необходимости.

Цена: US $15.83 / 1178.75 руб.

Необходимая в быту вещь, которую всегда оценит по достоинству хорошая хозяйка. Портативные мини-весы от магазина AMIR & ORIA великолепно подойдут для взвешивания соли, специй, сахара, лекарственных трав или чая, для приготовления блюд и напитков, а так же пригодятся ювелирам для измерения веса золота, серебра и других компонентов, для достижения идеальной точности рабочего процесса. Весовой диапазон – от 0.006 до 50 граммов.

Цена: от US $9.89 / 736.44 руб.

Это не просто красивая кружка, с которой приятно сесть вечером в кресло, наполнив её ароматным кофе или чаем. Кружка оснащена автоматической системой размешивания, что подойдёт для создания идеального капучино и других напитков. Изделие не выделяет токсинов, устойчиво к ржавчине и любым температурам, а так же отличается высоким эксплуатационным сроком.

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