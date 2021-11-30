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Недорогие и полезные товары с AliExpress: петличный микрофон, ноутбук, светильник и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Петличный микрофон

Цена: US $33.09 / 2490.18 руб.

Лёгкий, компактный и качественный петличный микрофон Hadesi станет незаменимым помощником для блогера, журналиста или просто активного пользователя интернета, предпочитающего голосовое общение в сети. Беспроводной микрофон обладает хорошим шумоподавлением и работает на расстоянии до 120 метров. Запись звука на высоком уровне.

Светильник

Цена: от US $25.57 / 1 924.27 руб.

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Такой светильник станет украшением любого интерьера, создающим атмосферу уюта и респектабельности. Габариты устройства составляют 33 х 6.5 см. Модель имеет несколько режимов работы и способна менять цвета. Поддерживает голосовое управление, WiFi и Bluetooth. Кроме того, светильник оснащён мощным динамиком и может воспроизводить музыкальные треки с вашего смартфона, если вы активируете эту команду в настройках.

Зонт

Цена: US $32.19 / 2422.45 руб.

Универсальный трёхколенчатый зонт ZUO DU подходит как мужчинам, так и женщинам. Он автоматический и складывается в обратном направлении для предотвращения намокания вещей после дождя. Кроме того, изделие оснащено двумя фонариками, один фонарик поможет осветить дорогу в ночное время, а другой позволит увидеть вас на дороге в темноте на расстоянии. 

Беспроводная мышь

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Цена: US $14.61 / 1 099.47 руб.

Прекрасный выбор для увлечённого геймера. Беспроводная мышь AULA выполнена в футуристичном стиле, оснащена аккумулятором ёмкостью 400 мАч и заряжается через USB-порт. Устройство имеет энергосберегающий режим и может функционировать даже на расстоянии до 10 метров. На корпусе расположено 5 кнопок управления, а также DPI переключатель.

Глюкометр

Цена: от US $8.29 / 623.86 руб.

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Важный прибор для контроля за своим здоровьем, измерения уровня глюкозы в крови. Глюкометр отличается высокой точностью данных, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. В комплект входят тест-полоски, которые можно использовать в течение 3 месяцев после вскрытия. Управление прибором очень простое, оно состоит всего лишь из трёх кнопок, т.е. с ним справится даже не знакомый с современными гаджетами человек.

Электрическая мельница

Цена: от US $4.65 / 349.93 руб.

Это не просто функциональный девайс, который всегда пригодится на кухне, но и очень стильный элемент, который идеально впишется в интерьер вашей кухни. Мельница для перца выполнена в оригинальном привлекательном дизайне. Она порадует вас отличной работой и простотой управления. Просто загрузите продукт в специальную ёмкость, нажмите на кнопку, и порция перца или любой специи для блюда будет готова через считанные секунды. 

Ноутбук

Цена: от US $302.18 / 22740.50 руб.

Ноутбук DERE MBook M10 с 15,6-дюймовым экраном обладает хорошими техническими характеристиками. Четырёхъядерный процессор Intel Celeron N5095 порадует вас безупречной работой без сбоев, а встроенная видеокарта нового поколения поддерживает даже самые мощные игры или сложные программы. Можно выбрать из нескольких конфигураций ОЗУ и встроенной памяти 8 ГБ/128 ГБ, 12 ГБ/ 256 ГБ и 12 ГБ/512 ГБ. Ноутбук работает на ОС Windows 10.

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