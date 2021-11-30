Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: кованый нож, сканер для автомобиля, фонарик и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Кованый нож

Цена: US $16.66 / 1253.75 руб.

Великолепный нож IKKNIFE, выполненный в духе викингов и покрытый текстурным узором, будет хорошим подарком настоящему мужчине в новогодние праздники. Нож изготовлен из нержавеющей стали, рукоятка из дерева ореха. Длина лезвия – 15.5 см, ручки – 11.8 см. Нож очень удобно лежит в руке и может пригодиться на рыбалке, в туристическом походе или на кухне.

Фонарик

Цена: от US $3.68 / 276.94 руб.

реклама

Достаточно мощный, стильный, функциональный фонарик, с помощью которого работа или пешая прогулка под покровом ночи уже не станет проблемой. При помощи зума можно регулировать дальность освещения. Радиус действия фонаря – 500 м. Благодаря лёгкому весу и компактным размерам, фонарик всегда можно взять с собой, просто положив в карман. Работает на аккумуляторе ёмкостью 1300 мАч.

Диагностический сканер для автомобиля

Цена: US $10.79 / 812.00 руб.

Гораздо проще диагностировать поломку до того, как она приведёт к фатальным последствиям, нежели отдавать после внушительные суммы на полное восстановление автомобиля в сервисе. Для этого стоит воспользоваться удобным простым прибором от бренда KUULAA, который просканирует ваше авто за считанные минуты. Сканер выполняет несколько функций – диагностирует ошибки в реестре, удаляет их и исправляет нарушения. Вся диагностика займёт не более 10 минут. 

Зимние перчатки

анонсы и реклама
Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты
<b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

Цена: US $8.39 / 631.39 руб.

Эти стильные зимние перчатки согреют даже в самый сильный мороз. Перчатки внутри флисовые, не пропускает холод и влагу, поэтому даже на сильном ветру вы не замёрзнете. Ладонь перчаток отлично противостоит скольжению, а кончики большого и указательного пальцев имеет покрытие для работы с сенсорным экраном телефона. Изделие подойдёт, как для зимних видов спорта, так и для повседневного ношения.

Беспроводные наушники

Цена: US $33.90 / 2551.14 руб.

реклама

Отличная модель для истинных меломанов. Беспроводные наушники Anker порадуют вас безупречным басом и хорошим подавлением шума. Изделие имеет привлекательный дизайн, причём его можно складывать, что облегчает процесс переноски. Наушники оснащены встроенным аккумулятором, одного заряда которого хватает на 60 часов автономной работы. Также предусмотрена опция Hands-Free, чтобы отвечать на звонок лёгким прикосновением.

Подставка для телефона с увеличительным стеклом

Цена: US $8.26 / 621.60 руб.

Хочется посмотреть кино в дороге, но экрана телефона слишком мало для комфортного просмотра? Тогда стоит взять с собой подставку с увеличительной линзой, которая позволит насладиться любимым фильмом без лишних хлопот и вместо маленького экрана смартфона насладиться качественным изображением большого планшета. Подставка лёгкая, компактная и не занимает много места. Качество увеличенного видео – превосходное.  Можно выбрать из трёх цветовых вариантов – красного, белого и чёрного. 

Мужская сумка

Цена: US $23.38 / 1759.46 руб.

Удобная, вместительная и стильная мужская сумка-мессенджер OZUKO пошита из полиэстера, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками, защитой от влаги и внешних повреждений. Действительно, такую сумку сложно порвать, при этом она обладает высокой грузоподъёмностью. Размеры сумки – 32 х 22 х 9 см. Также сумка оснащена USB-портом, чтобы заряжать смартфон через повербанк. 

Чёрная пятница 2021 на AliExpress!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в группах ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки дешевые товары скидки обзоры покупки черная пятница
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
81
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
19
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Битва процессоров: Ryzen 5 3500Х VS Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
6
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX53U
7
Hitman 2 и Hitman 3: тестирование лучших игровых компьютеров
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1070 Ti в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
25
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Ryzen 3 3300X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Интересные материалы

Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
18 ноября 2021 193
Обзор игрового кресла AeroCool Crown AeroWeave
21 ноября 2021 53
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI
23 ноября 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 на примере модели Sapphire Pulse
20 ноября 2021 36
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MEG CoreLiquid S360
25 ноября 2021 26
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17 ноября 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнер назвал 5 криптовалют, которые в ближайшее время могут подорожать в десятки раз
52
Виталик Бутерин предложил способ, снижающий доходы майнеров Эфириума за счёт уменьшения комиссий
38
Авторы стратегии Total War: Warhammer III выпустили трейлер, полный гноя и желчи
4
Дизайнер Let's Go Digital представил реалистичные рендеры PlayStation 5 Pro и PlayStation 5 Pro Slim
7
В Казахстане майнерам криптовалют ограничили подачу электроэнергии
39
Разработчики Shiba Inu выпустят игру ААА-уровня, что может привести к подорожанию криптовалюты
2
Новая игра во вселенной Half Life может создаваться с идеей демонстрации возможностей Steam Deck
11
Глава Иркутской области сделал предложение майнерам и планирует разместить их в Усть-Илимске
27
Разговоры о Half-Life 3 для ПК и консолей возобновились-инсайдер сообщает о смене настроений в Valve
25
CD Projekt RED продолжит развивать франшизы The Witcher и Cyberpunk
12
Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 7 978 лет за раскраску машины шуточным изображением Ким Чен Ына с «ядерной» тематикой
87
44 актуальных смартфона Xiaomi 2019-2021 года получили стабильную MIUI 12.5 Enhanced Edition
2
Наскучивший сеттинг, усталость от CoD и другие проекты: геймеры объяснили, почему неохотно покупали Call of Duty Vanguard
6
Представлен флагман Xiaomi MIX 4 BYD на Snapdragon 888+ и встроенной в дисплей камерой по цене $900
2
Глава CD Projekt RED намекнул, что в 2022 году может стартовать разработка Ведьмака 4
9
На крупнейших майнинговых пулах наблюдаются проблемы с подключением из-за действий властей Китая
17
Солнечный зонд Parker установил новый рекорд скорости и максимально приблизился к Солнцу
35
Новая ОЗУ DDR5 начала появляться в российских магазинах – цены от 25 000 рублей и выше за 2х16 Гб
112
Вице-президент AMD назвал сроки завершения дефицита полупроводников и поделился планами на 2022 год
15
Энтузиасты в Battlefield 2042 с помощью редактора Portal создали самодельный режим королевской битвы
5

Популярные статьи

Квантовый скачок 2-й половины 2022 в производительности CPU - Intel Sapphire Rapids и AMD Zen 4
153
Нужно ли игровое кресло и сколько оно прибавляет FPS по сравнению с табуреткой
46
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
190
Материнские платы: маркетологи vs инженеры
323
Как я модифицировал БП STC DELUX AP-450 Micro - рассказ с картинками и большими буквами
104
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3600ХТ и Core i5-11600КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
18
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK620
19
Энтропия - невидимая сила, управляющая хаосом Вселенной
10
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
40
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
81

Сейчас обсуждают

Civilian
12:49
Ну неси пруф, раз делаешь антинаучные заявления :)
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Civilian
12:49
Нет, автор текста выше. Потому что если ты пройдешь на сайт ВОЗ и почитаешь о чем было совещание, то того что заявлено выше там не было.
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
Motor Head
12:48
Игрогей с горящим пуканом болезненно реагирует на любые новости о крипте ))))
Пользователь Binance потерял 800 000 рублей в Dogecoin из-за ошибки алгоритма биржи
ACDCOVER
12:48
Чтобы 12600к работал как надо, не забывайте ,что ему ,как и старшим моделям понадобиться z690, которая в самом бомжовском исполнении стартует с $200 на ddr4. Сборка за 5600х окажется дешевле и позво...
Тестирование процессора Intel Core i5-12600K (Alder Lake)
Civilian
12:48
> не верят в скороспелый шмурдяк без полной доказательной базы при борьбе со стремительно мутирующими вирусами. Ну так к таким претензий нет конечно. Но я что-то не припомню в последние годы чтобы г...
Что такое Омикрон, откуда он взялся и насколько он опасен
x.7
12:46
А кто-то там ждал снижения цен на процы. Ждите дальше)
Илон Маск отказался от использования процессоров Intel в автомобилях Model X/S/Y и перешёл на AMD
warmuza
12:46
ничего не упадёт, новости больше года
Илон Маск отказался от использования процессоров Intel в автомобилях Model X/S/Y и перешёл на AMD
VII
12:46
Вы не брезгливый, Вы в глаза это не видели и не можете себе это позволить.
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Сергей Чекалин
12:45
он все равно ограничен 100гб, хоть это не указано в тарифе
Российские операторы мобильной связи перестали предлагать тарифы с безлимитным интернетом
Степан Дунаевский
12:45
gtx1070 да половина геймеров за неё почку готовы продать. Видеокарта которая уже 5 лет тянет почти все игры в 1080р на ультрах и будет тянуть еще какое-то время. Это еще большой вопрос что мощнее 1070...
Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем