Недорогие и полезные товары с AliExpress: кованый нож, сканер для автомобиля, фонарик и другие
Кованый нож
Цена: US $16.66 / 1253.75 руб.
Великолепный нож IKKNIFE, выполненный в духе викингов и покрытый текстурным узором, будет хорошим подарком настоящему мужчине в новогодние праздники. Нож изготовлен из нержавеющей стали, рукоятка из дерева ореха. Длина лезвия – 15.5 см, ручки – 11.8 см. Нож очень удобно лежит в руке и может пригодиться на рыбалке, в туристическом походе или на кухне.
Фонарик
Цена: от US $3.68 / 276.94 руб.
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Достаточно мощный, стильный, функциональный фонарик, с помощью которого работа или пешая прогулка под покровом ночи уже не станет проблемой. При помощи зума можно регулировать дальность освещения. Радиус действия фонаря – 500 м. Благодаря лёгкому весу и компактным размерам, фонарик всегда можно взять с собой, просто положив в карман. Работает на аккумуляторе ёмкостью 1300 мАч.
Диагностический сканер для автомобиля
Цена: US $10.79 / 812.00 руб.
Гораздо проще диагностировать поломку до того, как она приведёт к фатальным последствиям, нежели отдавать после внушительные суммы на полное восстановление автомобиля в сервисе. Для этого стоит воспользоваться удобным простым прибором от бренда KUULAA, который просканирует ваше авто за считанные минуты. Сканер выполняет несколько функций – диагностирует ошибки в реестре, удаляет их и исправляет нарушения. Вся диагностика займёт не более 10 минут.
Зимние перчатки
Цена: US $8.39 / 631.39 руб.
Эти стильные зимние перчатки согреют даже в самый сильный мороз. Перчатки внутри флисовые, не пропускает холод и влагу, поэтому даже на сильном ветру вы не замёрзнете. Ладонь перчаток отлично противостоит скольжению, а кончики большого и указательного пальцев имеет покрытие для работы с сенсорным экраном телефона. Изделие подойдёт, как для зимних видов спорта, так и для повседневного ношения.
Беспроводные наушники
Цена: US $33.90 / 2551.14 руб.
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Отличная модель для истинных меломанов. Беспроводные наушники Anker порадуют вас безупречным басом и хорошим подавлением шума. Изделие имеет привлекательный дизайн, причём его можно складывать, что облегчает процесс переноски. Наушники оснащены встроенным аккумулятором, одного заряда которого хватает на 60 часов автономной работы. Также предусмотрена опция Hands-Free, чтобы отвечать на звонок лёгким прикосновением.
Подставка для телефона с увеличительным стеклом
Цена: US $8.26 / 621.60 руб.
Хочется посмотреть кино в дороге, но экрана телефона слишком мало для комфортного просмотра? Тогда стоит взять с собой подставку с увеличительной линзой, которая позволит насладиться любимым фильмом без лишних хлопот и вместо маленького экрана смартфона насладиться качественным изображением большого планшета. Подставка лёгкая, компактная и не занимает много места. Качество увеличенного видео – превосходное. Можно выбрать из трёх цветовых вариантов – красного, белого и чёрного.
Мужская сумка
Цена: US $23.38 / 1759.46 руб.
Удобная, вместительная и стильная мужская сумка-мессенджер OZUKO пошита из полиэстера, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками, защитой от влаги и внешних повреждений. Действительно, такую сумку сложно порвать, при этом она обладает высокой грузоподъёмностью. Размеры сумки – 32 х 22 х 9 см. Также сумка оснащена USB-портом, чтобы заряжать смартфон через повербанк.
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