Цена: US $17.72 / 1285.98 руб.

Универсальная модель мультиметра ADM92CL известного бренда BSIDE имеет цветной цифровой дисплей и два щупа. Устройство будет полезным для любого дома, мастерской или гаража во время профилактических или ремонтных работ с электрооборудованием. Прибор работает на батарейках AAA-типа. Мультиметр оснащён поддержкой технологии Auto Range с большим диапазоном измеряемого напряжения от 6 до 1000 В, поэтому допускаются работы со многими электрическими приборами.

Цена: US $38.92 / 2 824.51 руб.

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Отличный инструмент, который послужит не один год, но только после небольшого апгрейда. Нужно только заменить китайский штуцер на европейский и можно смело пускать этот молоток в дело, забивая практически любые гвозди, включая 12-миллиметровые саморезы – давление в 5-8 атмосфер поможет справиться и не с такой задачей, главное, обеспечить бесперебойный воздушный поток.

Цена: US $23.67 / 1717.78 руб.

Лазерный дальномер Akku производства компании Xiaomi способен измеряет расстояние до 50 метров всего за 0.2 секунды. Также устройство подсчитывает объём и площадь измеряемого объекта, выводя все показатели на цифровой дисплей. Погрешность дальномера минимальная, а автономность максимальная, поскольку 2-х батареек AAA-типа вполне достаточно, чтобы снять не менее 2000 показаний.

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Цена: от US $69.99 / 5079.32 руб.

Пуско-зарядное устройство 70mai от китайской компании Xiaomi имеет 8-уровневую защиту, ёмкий аккумулятор на 18000 мАч, а также порты USB и USB Type-C. Девайс очень популярен среди автомобилистов, в частности, в зимнее время года, когда сел аккумулятор и нужно срочно завести авто. Кроме того, он поможет вам зарядить мобильный телефон, планшет и даже ноутбук, также его можно использовать, как фонарик. Устройство будет идеальным решением при запуске легкового автомобиля, микроавтобуса, пикапа, внедорожника и мотоцикла. Значение пускового тока равно 450 А, пикового тока – 1000 А.

Цена: US $12.26 / 889.73 руб.

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Удобные и очень мягкие перчатки SPORTS GLOVES без пальцев и с накладками из противоскользящей резины замечательно подходят для охоты, рыбалки, занятий велоспортом и походов. Магазин предлагает своим покупателям перчатки трех цветов и размеров S - XL.

Цена: US $36.27 / 2632.19 руб.

Набор отвёрток IMEZING FZ 42-в-1 от компании Xiaomi получил большое количество сменных бит (40 шт.), удобную увесистую рукоятку с нескользящим покрытием и продуманный комплектный футляр-органайзер. Однако при всех достоинствах набора есть один существенный недостаток – это отсутствие изоляции на рукоятке, поэтому пользоваться отвёрткой во время работы с электричеством строго запрещено. Зато для столярных и слесарных работ этот эргономичный инструмент будет незаменимым помощником.

Цена: от US $11.99 / 870.14 руб.

Продукция китайского бренда WORKPRO не нуждается в представлении и известна своим высоким качеством. С этим мультитулом не возникнет никаких проблем, настолько он продуман. В него входят такие элементы, как молоток, пилка, нож, отвёртка, маленький топорик и другие. Что называется, на все случаи жизни. В высоту он не превышает 17 см, легко прячется в прилагающийся в комплекте прошитый чехол из плотной непромокаемой ткани.

Цена: US $33.60 / 2438.42 руб.

Камера наблюдения YI Dome Guard поможет следить за вашим домом в режиме 24/7, вращаясь в горизонтальном и вертикальном направлении на 355 и 84 градуса, соответственно. Разрешение камеры составляет 1080р при кадровой частоте 20 fps. Работает устройство на расстояние до 5 метров, причем даже в темное время суток, сохраняя весь материал на облачном сервисе или на карте памяти. Также предусмотрено удобное мобильное приложение для управления и настройки параметров.

Цена: от US $8.41 / 610.33 руб.

Модель MiraScreen G2 представляет собой телевизионный стик в нестандартном форм-факторе, предназначенный передавать картинку со смартфона на ТВ-панель через HDMI или по Wi-Fi с 2.4-гигагерцовой частотой. Разрешение изображения будет максимальным, да и форматы поддерживаются все без исключения.

Цена: от US $28.15 / 2042.90 руб.

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Беспроводные складные полноразмерные наушники Oneodio Fusion A70 с качественным объёмным звуком и поддержкой Bluetooth 5.0 оснащены аккумулятором на 950 мАч, который позволяет им работать на протяжении 50 часов. Амбушюры выполнены с эффектом памяти — привыкают к особенностям строения ушей пользователя, обеспечивая комфортное прослушивание музыки. Также наушники имеют 6.35 мм аудиоразъём и microUSB-порт для зарядки аккумулятора.

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