Недорогие и полезные товары с AliExpress: ступенчатые свёрла, автомагнитола, набор отвёрток и другие
Ступенчатые свёрла
Цена: US $9.22 / 672.76 руб.
Этот набор свёрл с титаническим покрытием 4-12/20/32 мм примечателен быстротой резки, чему способствует особый шаг режущей кромки. Вращающие пики буквально вгрызаются в листовую сталь, высверливая необходимые отверстия. Деформация отсутствует, поэтому работа получается максимально «чистой» и аккуратной. Кроме того, свёрла совместимы практически с любыми материалами, будь то нержавеющая сталь, алюминий или цветные металлы.
Набор отвёрток
Цена: от US $41.59 / 3034.71 руб.
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Известный китайский производитель WORKPRO, специализирующийся на инструментах, предлагает универсальный набор для выполнения домашних и профессиональных ремонтных работ. В него вошли 22 отвёртки с крепкими прорезиненными ручками, не скользящими и не проворачивающимися в руках. Кроме того, набор укомплектован сменными битами, удлинителем и пластиковой подставкой, позволяющей держать инвентарь всегда в порядке.
Объективы для смартфона
Цена: от US $11.54 / 842.04 руб.
В универсальный комплект от бренда APEXEL для камер смартфонов входят пять разных объективов, которые позволят делать великолепные фотографии и видеоролики. В наличии есть объектив рыбий глаз, широкоугольные и макрообъективы. Все они подходят для любых моделей смартфонов. У продавца представлен широкий выбор на любой вкус.
Зарядное устройство
Цена: от US $22.53 / 1643.95 руб.
Зарядный девайс от бренда Baseus мощностью 65 Вт оснащён USB-портом с поддержкой технологии быстрой зарядки QuickCharge 4.0, двумя разъёмами Type-C, поддерживает режим PowerDelivery и обеспечивает 20 В/1.5-3.25 А. С помощью устройства можно зарядить не только мобильный телефон и планшет, но даже ноутбук.
Аэрогриль
Цена: от US $106.52 / 7772.48 руб.
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Настольный аэрогриль BioloMix с вместимостью 12 литров и мощностью 1600 Вт сделан из высококачественной нержавеющей стали. Это не только аэрогриль, но и дегидратор, а также тостер, который прост в использовании и легко чистится. Устройство имеет цифровой светодиодный сенсорный дисплей управления с 16 режимами и регулировкой температуры. Магазин предлагает два варианта комплектации товара.
Планшет для рисования
Цена: US $29.19 / 2129.92 руб.
Планшет для рисования GAOMON S620 с экраном 6.5 x 4 дюйма - это отличный выбор для начинающего графика, он поможет постигнуть базовые основы без дополнительных растрат на дорогую электронику. Планшет работает с устройствами на ОС Android, Windows, MacOS и имеет компактные размеры: 21.1 х 17.4 х 0.8 см. Кроме того, устройство укомплектовано удобным цифровым пером, которое распознаёт 8192 степени нажатия.
Трансформаторы
Цена: от US $6.00 / 437.80 руб.
Не занимать универсальности и этим трансформаторам из алюминия, которые подходят как для 12/24-вольтной LED-ленты с потенциалом 10-120 Вт, так и для всевозможных светильников, причём как внутренних, так и внешних. Для безопасной совместимости с ними, производитель позаботился об оснащении приборов надёжной защитой от осадков и воздействия прочих негативных факторов, способных спровоцировать замыкание. Подключение не составит особого труда, осуществляется через двужильный провод к сети 220 В.
Автомагнитола
Цена: от US $95.34 / 6956.70 руб.
Автомобильная 2 DIN-магнитола AMPrime с 10.1-дюймовым дисплеем имеет русскоязычное меню, двойной USB интерфейс, модули Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, GPS, камеру заднего вида и радио FМ. Устройство поддерживает воспроизведение видео и аудиофайлов многих стандартов и работает на платформе Android 6.0.
Двухсторонняя клейкая лента
Цена: от US $1.02 / 74.43 руб.
Такая многоразовая двухсторонняя клейкая лента из акрила легко крепится на любые поверхности и не оставляет следов. Можно крепить на неё вещи и даже использовать, как штатив для смартфона. Магазин предлагает ленту длиной 1, 2, 3 и 5метров.
Кухонные ножницы
Цена: US $16.96 / 1237.53 руб.
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Ножницы для кухни от суббренда Huohou компании Xiaomi имеют очень острые нержавеющие лезвия с покрытием из титана, благодаря чему не тупятся на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, они не подвержены коррозии и не окисляются. Такие ножницы пригодятся вам при разделке курицы и чистке рыбы, овощей или фруктов, ими даже можно колоть орехи.
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