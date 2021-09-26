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Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильная зарядка, электрическая отвёртка и другие

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Автомобильная зарядка

Цена: от US $11.81 / 861.74 руб.

Удобное автомобильное зарядное устройство от производителя Baseus на 45 Вт/6А работает от прикуривателя, имеет информативный LED-экран, оснащено двумя USB-портами и поддерживает технологию быстрого заряда QC 3.0. Кроме того, в продаже есть комбинация USB + Type-C с поддержкой QC 4.0 и Power Delivery 3.0. Такой полезный девайс поможет вам заряжать в автомобиле не только смартфоны, но и планшеты.

Набор ножей

Цена: US $29.29 / 2137.21 руб.

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Набор из пяти ножей от бренда AxWild немецкой компании Borner крепится на планке при помощи магнитного держателя. Лезвия разной формы предусмотрены для выполнения различных задач, будь то тонкая нарезка или освежевание. Ножи сделаны высоколегированной нержавеющей стали твёрдостью HRC 53 и обладают отличной износоустойчивостью. Также в комплектации к ножам прилагается точилка. Доставка осуществляется со склада в Российской Федерации. 

Электрическая отвёртка

Цена: от US $33.39 / 2436.38 руб.

Электрическая беспроводная отвёртка X-power с крутящим моментом 2 Нм, которого хватает для прочной затяжки крепёжного элемента до 10 секунд, имеет патрон размером ¼ дюйма, реверс и скорость 280 оборотов в минуту. Такие характеристики позволят вам закрутить и открутить крепление без малейшего усилия. Отвёртка работает на литиевой батарее ёмкостью 800 мАч, которая заряжается на 20-30 минут через USB-интерфейс. 

Тонометр

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Цена: от US $12.60 / 919.39 руб.

Теперь, чтобы измерить давление, не нужна посторонняя помощь. Вместо этого можно обзавестись таким тонометром, который легко фиксируется на запястье и буквально в считанные секунды выдает все основные физиологические показатели, начиная с самого артериального давления и заканчивая частотой сердечных сокращений. Специально для этого на корпусе измерительного прибора предусмотрен информативный ЖК-дисплей, хотя если зрение подводит, то можно прослушать все результаты, просто используя голосовую функцию на английском языке.

Раскладной светильник

Цена: US $7.36 / 537.04 руб.

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Эта светодиодная «чудо-лампа» способна менять свою форму по одному взмаху, реагируя на жестовое управление. Для её монтажа понадобится всего ничего – патрон стандарта E27 с потенциальной мощностью от 30 до 70 ватт. Яркость свечения лампы составляет 2000 люмен и выше, угол свечения равен 270°.

Портативный аккумулятор

Цена: US $15.18 / 1107.64 руб.

Небольшой компактный аккумулятор бренда Baseus на 10000 мАч с функцией быстрого заряда позволяет одновременно зарядить два гаджета. Вверху на панели девайса имеется дисплей круглой формы, отображающий текущий заряд. Благодаря тому, что устройство небольшого размера, его можно в случае надобности иметь всегда при себе, положив в карман или сумку.

Электрический клей-карандаш

Цена: от US $17.86 / 1303.20 руб.

Удобный и компактный электрический термоклеевой карандаш Wowstick от Xiaomi работает на литиевой батарее ёмкостью 2000 мАч и нагревается за 15 секунд. К карандашу прилагается комплект стержней в количестве 20 и 120 шт. на выбор. Девайс можно применять как при изготовлении различных поделок, так и в домашнем хозяйстве, к примеру, что-нибудь аккуратно приклеить. Заряжается он через интерфейс Type-C, полного заряда хватит на 2 часа.

Беспроводные наушники

Цена: US $24.99 / 1823.45 руб.

Беспроводные полноразмерные складные наушники Baseus D02 Pro с аккумулятором на 450 мАч и временем работы до 25 часов легко подключаются к мобильному телефону при помощи технологии беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0. Устройство обеспечивает отличное чистое звучание и объёмные басы. У продавца представлены наушники двух цветов: чёрные и белые.

Подставка для ноутбука

Цена: от US $2.33 / 170.01 руб.

Удобная переносная подставка под ноутбук сделана из крепкого АБС-пластика. Она имеет складной форм-фактор, нескользящую поверхность, кабель с интерфейсом USB для подключения к устройству и два охлаждающих вентилятора. Размер подставки составляет: 17 х 6.5 х 2.2 см.

Сумка-мессенджер

Цена: от US $18.56 / 1354.27 руб.

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Мужская сумка-мессенджер MVA в винтажном стиле с ремешком через плечо пошита из натуральной кожи. И хотя на первый взгляд сумка не большая, однако, на самом деле, она очень даже вместительная. Подходит для повседневной носки, например на работу или в школу. В интернет-магазине можно купить сумку чёрного, коричневого и кофейного оттенка.

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