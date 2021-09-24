Цена: от US $11.52 / 838.66 руб.

Этот эффектный кованый нож ручной работы имеет прочное стальное лезвие марки 5CR1 5 и эргономичную деревянную рукоятку, которая удобно лежит в руке. Нож поможет вам легко управится при разделке любого вида мяса, нарезке овощей, а также фруктов. Длина самого ножа равна 27.3 см, а его лезвие имеет длину 14.6 см, ширину – 5 см и толщину – 4 мм.

Цена: US $39.49 / 2874.89 руб.

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Беспроводная колонка Anker Soundcore Mini 3 с объёмным звуком является одной из самых маленьких среди представленных на рынке динамиков с поддержкой технологий BassUp и PartyCast. Она удобно ложится в одну руку, помещается карман. Колонка водонепроницаемая (IPX7), оснащена Bluetooth 5.0 и работает до 15 часов на одном заряде аккумулятора ёмкостью 1200 мАч.

Цена: от US $11.24 / 818.28 руб.

Электрическая отвёртка компании DEKO предлагается в комплекте с отвёртками, насадками, битами, молотком, разводным ключом, плоскогубцами, 3-метровой рулеткой и ножом. Скорость работы беспроводной отвёртки равна 220 об./мин. Все инструменты укомплектованы в прочном пластиковом чемоданчике.

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Цена: от US $16.64 / 1211.40 руб.

LED-лампа KERUI с e27-м цоколем в основе, примечательна наличием встроенной IP-камеры с полным обзором на 360 градусов и беспроводным модулем Wi-Fi, передающим всё происходящее в помещении на синхронизированный смартфон. При этом разрешение IP-камеры в 960 точек способно передавать относительно качественную картинку даже из тёмной комнаты, фиксируя отснятое видео на 64-гигабайтную карту памяти.

Цена: US $30.98 / 2249.54 руб.

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Красивые смарт-часы бренда Rogbid, сделанные в классическом стиле и оснащённые 1.3-дюймовым сенсорным экраном круглой формы, получили закалённое стекло, которое выдерживает царапины, и крепкий металлический корпус. В мобильном приложении для смартфона предусмотрены графики мониторинга за пульсом, давлением, пройденными шагами и качеством сна.

Цена: от US $17.59 / 1280.56 руб.

Для каждого, кто пользуется бутилированной водой в больших ёмкостях, незаменимым приобретением станет этот электрический диспенсер, он отлично регулирует подачу воды, для чего оснащён длинной силиконовой трубкой. Кроме того, девайс имеет тестер качества воды и работает в течение 3-х месяцев, после чего необходимо перезарядить его посредством USB.

Цена: от US $9.99 / 727.28 руб.

Если вы решили с семьёй или друзьями отправиться в поход, то вам обязательно пригодится такой мощный фонарик на 1000 Люмен, который имеет дальность свечения около 500 м. Главное, не забывайте вовремя его зарядить, применив комплектный USB-кабель. Также фонарик водонепроницаемый и не боится ни мороза, ни механических воздействий.

Цена: от US $8.00 / 582.40 руб.

TWS-наушники бренда Hembeer с отличным звучанием и шумоподавлением имеют сенсорное управление и встроенный микрофон, не боятся влаги и подходят к любому смартфону, работающему на IOS и Android. Кейс оснащён ёмким аккумулятором на 500 мАч и может применяться не только для хранения гарнитуры, но и для её зарядки. В интернет-магазине представлены наушники белого и чёрного цвета.

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Сенсорная метеостанция Digoo DG-TH8380 даёт возможность контролировать основные микроклиматические показатели в помещении с минимальными погрешностями. Обеспечивают их сверхчувствительные датчики, помимо них в устройстве предусмотрена яркая светодиодная подсветка, благодаря которой можно контролировать фиксируемые данные вне зависимости от освещения в помещении.

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Эта электрическая мини-пила от известного бренда WORKPRO поможет вам выполнить любые объёмы работы с древесиной, у неё эргономичная прорезиненная рукоятка и отличный потенциал мощностью 710 Вт. Рабочий диск, диаметром 11.5-12 см вращается со скоростью 4600 об./мин., и имеет глубину пропила 4.5 см.

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