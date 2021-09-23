Цена: от US $49.99 / 3674.02 руб.

Качество продукции известной компании-производителя инструментов WORKPRO не вызывает ни малейших сомнений. С этой пилой, работающей от 220 В, вы сможете выполнить практически любой объём работ – мощности 710 Вт и скорости 2800 об./мин. вполне достаточно, причём как для работы по дереву, так и по металлу. В комплекте к инструменту прилагаются по две сменные насадки для разных материалов, а также один шестигранник для их быстрой замены.

Цена: US $30.78 / 2262.18 руб.

реклама

Качественные фары со временем гораздо хуже пропускают свет, покрываясь мелкими трещинами и потёртостями. Чтобы исправить ситуацию, необязательно менять их на новые. Можно просто приобрести комплект для полировки для фар. В набор входят: наждак, специальная полировочная жидкость, пленка, испаритель, насадки для кружки с тонким носиком и два блока питания. Этого будет достаточно для того, чтобы справиться с поставленной задачей без помощи специалистов.

Цена: US $32.99 / 2424.60 руб.

Несгораемый сейф миниатюрных размеров MasterLock подойдёт как для дома, так и для офиса, а также для автомобиля. Несмотря на более чем компактные габариты, внутри сейфа свободно разместятся парочка смартфонов, деньги, банковские карты и ценные бумаги. Что касается защиты, то она здесь более чем надежная и представляет собой четырехзначный шифрованный код, взломать который можно только с помощью специальных инструментов, поэтому система хранения классифицирована производителем, как высококачественная и надёжная.

анонсы и реклама -11000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -28000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $5.79 / 425.54 руб.

Универсальный самофиксирующийся ключ оснащён специальной плоской пружиной, выполняющей роль своеобразного рычага, чтобы самостоятельно подстраиваться под любой размер креплений. Такая простая функция позволяет не снимать каждый раз ключ с крепёжного элемента без риска его повреждения. Доступна доставка из России.

Цена: US $8.09 / 594.57 руб.

реклама

Если интерфейсное оснащение персонального компьютера оставляет желать лучшего, то подключение миниатюрного USB-концентратора от компании Baseus легко исправит ситуацию, в значительной мере расширив потенциальные возможности любого аппарата. Небольшая шайба со стильной подсветкой обеспечивает одновременное подключение до четырёх разных устройств, передавая информацию со скоростью до 5 Гбит в секунду.

Цена: от US $8.46 / 621.77 руб.

Этот отличный набор для электрика позволяет быстро выполнять соединения с обеспечением эффективной токопроводимости. Преимуществом набора является наличие удобного комплектного органайзера, а также аккуратная упаковка клемм в пакетики по группам, таким образом, у вас всегда будет порядок и всё под рукой.

Цена: US $31.41 / 2308.48 руб.

Как известно, система слежения на дорогах ужесточается с каждым годом, поэтому на борту автомобиля не помешает иметь компактный радар, моментально сигнализирующий о приближении к скрытым камерам. Дистанция, на которой устройство будет срабатывать, составляет от 800 до 1500 метров, что позволит предотвратить штраф и неплохо сэкономить средства автомобилиста, любящего иногда превысить скорость.

Цена: от US $1.81 / 133.03 руб.

Набор с рыбочисткой и пинцетом LISM для рыбы позволяет быстро почистить любую рыбу от чешуи и достать из неё кости. Такой кухонный инструмент легко мыть и использовать. В интернет-магазине доступны в три варианта комплектации товара.

Цена: от US $7.02 / 515.93 руб.

Кухонные ножи XITUO с лезвиями из нержавеющей стали 7CR17 украшены красивым Дамасским узором. В максимальный набор входит 8-дюймовый поварской нож, 9-дюймовый для нарезки хлеба, 8-дюймовый, 7-дюймовый тесак и 7-дюймовый нож Santoku, а также 6-дюймовый обвалочный и 3.5-дюймовый для чистки овощей и фруктов. Есть возможность приобрести любой нож по отдельности на выбор.

Цена: US $4.98 / 366.01 руб.

реклама





Такие 5-дюймовые бокорезы бренда LDKGJJS с лезвиями из прочной углеродистой стали и удобными изолированными ручками отлично подходят для работы с радиоэлектроникой и электрическими проводами. Лезвия инструмента настолько острые, что режут даже волос и бумагу.

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!