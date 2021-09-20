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Чтобы получить скол на лобовом стекле, порой достаточно одного неудачно приземлившегося камушка с дороги. Однако, это совсем не причина менять стекло, и кроме того, такая ситуация имеет шансы повториться. Поэтому есть смысл воспользоваться таким нехитрым ремонтным комплектом, который позволит, если не полностью устранить, то хотя бы качественно замаскировать трещину.

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Очень удобная и компактная ручная овощерезка с корпусом из прочного пластика и лезвиями из нержавейки поможет вам быстро и легко нарезать любые овощи, фрукты или сыр на ровные части. В комплекте к ней прилагаются 7 различных насадок. С помощью этого кухонного набора для резки вы можете сэкономить уйму времени во время готовки. Магазин предлагает на выбор пять вариантов товара.

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При помощи такого корпуса-чехла от известного бренда Baseus вы сможете перебрасывать любую информацию с SSD-накопителя М.2 на ПК, ноутбук и т.д. Заявленная производителем скорость передачи данных составляет около 5 Гбит/с. Девайс совместим с операционными системами Windows, Linux, а также MacOS, и имеет износостойкий корпус из алюминия и АБС-пластика.

Цена: от US $18.99 / 1380.79 руб.

Если у вас установлен счётчик отопления, то без термостата не обойтись. Да и регулировать температуру желательно, особенно, если батареи – кипяток. С таким термостатическим клапаном получися решить и не такие задачи. Управляемый голосом и через смартфонное приложение, термостат помогает контролировать рабочую температуру, текущий показатель которой выводится на предусмотренный ЖК-экран с минимальной погрешностью в полградуса. Подключение устройства не представляет собой ничего сложного, выполняется с помощью резьбы. Если же в доме есть маленькие дети, то целесообразно использовать функцию полной блокировки термостата.

Цена: от US $12.00 / 872.54 руб.

Чтобы вы не дрожали от холода по утрам, прогревая свой автомобиль после ночной стоянки, можете приобрести такие накидки на сиденья с функцией подогрева. Аксессуар оснащён технологией интеллектуального подогрева, благодаря чему тепло циркулирует по всей его поверхности. Порадует вас также качество пошива изделия, вариативность цветового оформления и простота установки, для которой не понадобится сторонняя помощь специалистов.

Цена: от US $32.99 / 2398.74 руб.

Отличный набор от производителя PROSTORMER подойдёт, как для подарка, так и для собственного пользования. Он представляет собой портативный кейс размером 44 х 35 х 10 см с полным комплектом инструментов внутри (доступны четыре конфигурации на 49, 120, 148 и 210 единиц). Все инструменты отменного качества, сделаны из износостойкой стали и имеют эргономичные пластиковые ручки с прорезиненными нескользящими вставками.

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