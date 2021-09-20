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Недорогие и полезные товары с AliExpress: насадка для шлифовки, термостат, смарт-часы и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Насадка для шлифовки на болгарку

Цена: от US $3.51 / 255.98 руб.

С такой насадкой любой материал будет вам нипочём, вне зависимости от того, дерево это, металл или бетон. Шлифовальный диск быстро очищает любые элементы от краски, ржавчины и штукатурки, благодаря специальной пористой поверхности, которая не забивается мусором и даёт хороший результат, как на идеально плоской, так и на неровной поверхности с небольшими впадинами.

Смарт-часы

Цена: от US $88.20 / 6413.13 руб.

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Часы Amazfit имеют многофункциональное оснащение, начиная со сканера для пользовательской биометрики и заканчивая наличием комбинированной системы геолокации GPS +ГЛОНАСС. Не обошлось и без Bluetooth, ёмкого аккумулятора на 300 мАч и русифицированного меню – всё просто, доступно и понятно. Отдельного внимания заслуживает и эргономичный силикатный ремешок, с которым любому запястью максимально комфортно.

Светодиодный светильник с датчиком движения

Цена: от US $4.48 / 325.75 руб.

Монтируемые без проводов LED-светильники легко крепятся к любым поверхностям и реагируют включением на движение, открытие дверей или ящиков. Также светильник в любой момент при необходимости можно перенести в другую комнату, применить его для подсветки рабочей зоны на кухне или растений на окне в зимний период.

Набор для ремонта лобового стекла

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Цена: US $3.96 / 287.94 руб.

Чтобы получить скол на лобовом стекле, порой достаточно одного неудачно приземлившегося камушка с дороги. Однако, это совсем не причина менять стекло, и кроме того, такая ситуация имеет шансы повториться. Поэтому есть смысл воспользоваться таким нехитрым ремонтным комплектом, который позволит, если не полностью устранить, то хотя бы качественно замаскировать трещину.

Овощерезка

Цена: от US $10.75 / 781.65 руб.

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Очень удобная и компактная ручная овощерезка с корпусом из прочного пластика и лезвиями из нержавейки поможет вам быстро и легко нарезать любые овощи, фрукты или сыр на ровные части. В комплекте к ней прилагаются 7 различных насадок. С помощью этого кухонного набора для резки вы можете сэкономить уйму времени во время готовки. Магазин предлагает на выбор пять вариантов товара.

Корпус для SSD-накопителя

Цена: от US $14.99 / 1089.94 руб.

При помощи такого корпуса-чехла от известного бренда Baseus вы сможете перебрасывать любую информацию с SSD-накопителя М.2 на ПК, ноутбук и т.д. Заявленная производителем скорость передачи данных составляет около 5 Гбит/с. Девайс совместим с операционными системами Windows, Linux, а также MacOS, и имеет износостойкий корпус из алюминия и АБС-пластика.

Термостат

Цена: от US $18.99 / 1380.79 руб.

Если у вас установлен счётчик отопления, то без термостата не обойтись. Да и регулировать температуру желательно, особенно, если батареи – кипяток. С таким термостатическим клапаном получися решить и не такие задачи. Управляемый голосом и через смартфонное приложение, термостат помогает контролировать рабочую температуру, текущий показатель которой выводится на предусмотренный ЖК-экран с минимальной погрешностью в полградуса. Подключение устройства не представляет собой ничего сложного, выполняется с помощью резьбы. Если же в доме есть маленькие дети, то целесообразно использовать функцию полной блокировки термостата.

Накидка с подогревом

Цена: от US $12.00 / 872.54 руб.

Чтобы вы не дрожали от холода по утрам, прогревая свой автомобиль после ночной стоянки, можете приобрести такие накидки на сиденья с функцией подогрева. Аксессуар оснащён технологией интеллектуального подогрева, благодаря чему тепло циркулирует по всей его поверхности. Порадует вас также качество пошива изделия, вариативность цветового оформления и простота установки, для которой не понадобится сторонняя помощь специалистов.

Большой набор инструментов

Цена: от US $32.99 / 2398.74 руб.

Отличный набор от производителя PROSTORMER подойдёт, как для подарка, так и для собственного пользования. Он представляет собой портативный кейс размером 44 х 35 х 10 см с полным комплектом инструментов внутри (доступны четыре конфигурации на 49, 120, 148 и 210 единиц). Все инструменты отменного качества, сделаны из износостойкой стали и имеют эргономичные пластиковые ручки с прорезиненными нескользящими вставками.

Подсветка для салона

Цена: от US $12.99 / 944.52 руб.

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Такая RGB-подсветка не только эффектно украсит ваш автомобиль внутри, выгодно подчеркнув все его изгибы, но и защитит стыки от пыли, грязи и мелкого мусора. Товар укомплектован всем необходимым для самостоятельного монтажа, начиная со светодиодной ленты, и заканчивая проводами и драйвером для корректного подключения системы к бортовому компьютеру и смартфону для дальнейшего управления.

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07:10
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Моя версия самых «долгоиграющих» комплектующих компьютера или экономия должна быть рациональной
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