Цена: от US $11.99 / 871.81 руб.

С поясной сумкой WORKPRO вы всегда будете иметь при себе весь необходимый инструментарий, не отвлекаясь на его поиски во время выполнения любых работ. Сумка очень удобная, её размер 30 х 26 см, вместительные карманы, непромокающий материал полиэстер и регулируемые ремешки с крепкими пластиковыми застежками и надежными металлическими клепками. позволяют назвать эту сумку эргономичной. Доступна доставка из России.

Цена: от US $13.99 / 1017.23 руб.

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Эти качественные чехлы для настоящих водителей с рельефным рисунком в виде протектора изготовлены из полиэстера с поролоновой 4-сантиметровой прослойкой. Чехлы универсальные, на спинках передних сделаны карманы, а задние чехлы оснащены молниями. Кроме того, в магазине доступен выбор цвета на любой вкус, всего шесть вариантов.

Цена: от US $20.66 / 1502.21 руб.

Производитель DEKO предлагает на выбор сразу несколько конфигураций электрического лобзика. Первый вариант имеет габариты 19.5 х 6.5 х 20 см, тогда как у второго они составляют 22 х 9 х 28 см. Отличается и мощность инструментов, получивших потенциал 650 и 1000 Вт, соответственно. Во всем остальном эти лобзики практически идентичны, оснащены эргономичным кнопочным управлением и переключателем с блокировкой. Кроме того, предусмотрена регулировка 6 режимов скорости и лазерная направляющая, обеспечивающая максимально точную и ровную резку. Инструментом можно работать с такими материалами, как ПВХ, сталь, дерево, а также пластик.

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Цена: от US $2.99 / 217.41 руб.

Облагородить свой кухонный интерьер можно и не самым дорогим способом – например, обклеить столешницу толстой самоклеящейся плёнкой на алюминиевой основе под мрамор. Данная плёнка поможет вам решить сразу две проблемы – эстетичную и практичную, благодаря глянцевому покрытию она не пропускает влагу, легко моется и подойдёт для отделки не только горизонтальных, но и вертикальных поверхностей.

Цена: от US $35.13 / 2554.35 руб.

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Имея в доме камеру наблюдения Jienuo, можно всегда держать под контролем ситуацию как внутри помещения, так и снаружи, для этого в ней предусмотрен модуль беспроводной передачи данных Wi-Fi. Порадует вас и HD-качество видеосъёмки, а также наличие надёжной водозащиты и несколько конфигураций фокусируемого объектива.

Цена: от US $8.14 / 591.87 руб.

Компактный складной LED-фонарь имеет удобное крепление на магните, кронштейн и яркое свечение. Работает девайс от встроенного аккумулятора на 2200 мАч, которого хватает на 3 часа беспрерывной работы. Для контроля на корпусе предусмотрены светодиодные индикаторы, отображающие четыре режима работы. Кроме основной световой панели фонарик имеет дополнительную линзу, аварийный красный и синий свет, а также несколько конфигураций по форме и размерам.

Цена: от US $22.26 / 1618.55 руб.

Стильные часы ARMOON способны на большее, чем просто красоваться на вашем запястье. Перед вами полноценный фитнес-трекер с довольно богатым функционалом и защитой от влаги по стандарту IP68, благодаря которому аксессуар выдерживает не только погружение, но и падение на бетонную поверхность. Кроме того, в часах предусмотрен тонометр, шагомер, контролер сна и физической нагрузки, а также много других опций, присущих продукции данного сегмента.

Цена: от US $13.08 / 951.06 руб.

Сварочный шлем DEKO оборудован автоматическим затемнением с чувствительными датчиками, огнеупорным стеклом, размеры которого составляют 9.5 х 3.5 см, имеет хороший угол обзора и восемь вариантов на выбор. Кроме того, есть возможность заказать доставку покупки со склада в России.

Цена: от US $36.44 / 2649.60 руб.

Стильные мягкие ботинки мартинсы ENNIS выполнены из натуральной кожи и имеют «тракторную» подошву из термополиуретана, которой нестрашны любая грязь и лужи. В целом, отличное решение, как для зимы, так и для осени. Товар представлен в нескольких размерах.

Цена: US $344.78 / 25069.39 руб.

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