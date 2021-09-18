Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, дремель, набор инструментов и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Цифровой мультиметр 

Цена: от US $19.99 / 1450.00 руб.

Универсальный мультиметр GVDA GD128 – необходимый прибор, как для профессиональных электриков, так и для простых любителей. Прибор может снять множество показателей, оснащён всеми разнообразными датчиками, включая температурный. Выбор разрядности измерений осуществляется автоматически. В приборе есть объединённый сектор для автоизмерений таких основных показателей, как ток, сопротивление, напряжение, ёмкость и прочее. Также доступен прозвон и контактное обнаружение фазой. Просто, недорого, эффективно и многофункционально.

Дремель

Цена: от US $45.00 / 3264.11 руб.

реклама

Большой профессиональный набор принадлежностей и комплектный дремель от производителя ANKEYPRO пригодится вам для гравировки, резьбы по дереву, сверления, резки, шлифовки и полировки. В наличии два набора по 288 и 350 различных насадок. Поставляется в удобном кейсе для хранения и переноски.

Светодиодный поворотник

Цена: US $1.15 / 83.44 руб.

Эти светодиодные поворотники делают ваши манёвры заметными, даже если придётся двигаться в самом плотном потоке. Указывают направление движения транспортного средства. Стрелки на стекле видно в любую погоду и время суток. Панель можно установить на автомобили, мотоциклы, грузовики, скутеры.

Столик под ноутбук

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $37.24 / 2701.95 руб.

С таким столиком работа за ноутбуком станет не в тягость, а в радость. Легко регулируемый по высоте, он позволит вам работать, даже в положении полулёжа, не перетруждая спину. Так же предусмотрены удобная подставка для аксессуаров и четыре колеса, которые помогут быстро и с лёгкостью передвинуть столик с места на место со всеми находящимися на нём устройствами и аксессуарами.

Беспроводной контроллер

Цена: US $35.15 / 2550.13 руб.

реклама

Любителям активного гейминга с игровым Bluetooth-контроллером GameSir T4 Pro будет по-настоящему жарко! Во всяком случае, здесь есть всё необходимое для этого, начиная с эргономичного форм-фактора и заканчивая вибрацией, обеспечивающей максимальное погружение в игровой процесс. Кроме того, он оснащен шестислойным гироскопом для соматосенсорного управления и поддерживает такие платформы как Windows, iOS, Android, а также Nintendo Switch.

Bluetooth-клавиатура и мышь

Цена: US $14.40 / 1044.45 руб.

Если вам надоели вечно путающиеся провода, проблема вполне решаема с помощью таких аксессуаров, которые синхронизируются с любым ПК, благодаря поддержке Bluetooth. Беспроводная клавиатура производителя Kimsnot хороша ещё и тем, что имеет русско-английскую раскладку и может функционировать до 44 часов без перерыва на подзарядку, продолжительность которой составляет 4 часа. Мышка этого бренда выдерживает до 168 часов работы подряд, бесшумная и заряжается за 1 час.

TWS-наушники

Цена: US $14.88 / 1079.11 руб.

Беспроводные наушники-вкладыши M7s укомплектованы стильным зарядным кейсом с полностью прозрачной пластиковой крышкой, выполняющим функцию полноценного повербанка. Устройства работают через Bluetooth 5.0, отлично подавляют сторонние шумы и совмещаются с любыми устройствами, работающими на платформах Android и iOS.

Набор инструментов

Цена: от US $18.69 / 1355.64 руб.

Отличный многопрофильный набор инструментов для любителей и профессионалов, представленный в нескольких конфигурациях, что называется, на любой вкус и цвет. Все насадки выполнены из высококачественного хромированного сплава, не боящегося коррозийных изменений, поэтому набор прослужит долгие годы. Благодаря прорезиненным рукояткам, инструменты не выскальзывают в самые неподходящие рабочие моменты, когда нужно приложить усилие. Кроме того, в комплекте к ним идут всевозможные сменные биты, все упаковано в удобный пластиковый кейс.

Видеорегистратор для мотоцикла

Цена: от US $93.75 / 6797.81 руб.

В комплект видеорегистратора V-SYS входят 2-канальные раздельные передняя и задняя камеры SONY IMX323, которые работают от аккумулятора мотоцикла. Записывают всё происходящее в качестве Full HD 1080P+720P, видео передаётся по Wi-Fi в специальное приложение на смартфон. Есть слот для карты памяти с поддержкой до 256 ГБ, углы обзора — 140 градусов для передней камеры и 120 для задней. Корпус защищён от попадания внутрь воды и пыли по стандарту IP68.  

Светильник с датчиком движения

Цена: US $9.37 / 679.46 руб.

реклама



Удобный и компактный светодиодный светильник оснащён датчиком движения, который срабатывает автоматически и выключается спустя 20 секунд после ухода человека. Осветительный электроприбор работает на литий-ионном аккумуляторе, который заряжается через USB‐кабель около 2 часов, после чего 3-4 часа вы можете пользоваться им в режиме непрерывного освещения. Крепится светильник при помощи клейкого основания. Удобно использовать его для освещения кухонного стола, коридора, мастерской, подвала, книжных полок, шкафа и других мест.

Распродажа на Алиэкспресс «Это автоскидки»!

Друзья, ещё много других отличных товаров можно купить на AliExpress недорого, их вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование вентилятора ASUS ROG Strix XF 120
+
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
28

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 28
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 119
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
10 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
85
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
21
Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
7
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
23
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
2
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
4
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
7
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
19
AMD Next-Gen RDNA 3 и RDNA 4: повышение производительности более чем на 50% и повышение цен
22
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
43
Энтузиасты сравнили «бету» Call of Duty Vanguard на PlayStation 5 и Xbox Series X|S
7
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
90
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
14
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
11
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
40
Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
1
Специалисты обнаружили новое вредоносное ПО, которое использует подсистему Windows для Linux
4
В продажу поступила Gamedec — ролевая игра в жанре киберпанк от польских разработчиков
1

Популярные статьи

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
50
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
14
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
24
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
20
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
18
Как сделать бэкап и для чего он нужен
23
Мои впечатления от игры «Патриот» (They’re Alive)
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Герои, мифы, предания, которые дали свои имена видеокартам
4

Сейчас обсуждают

Максим Соколов
10:29
Ноют только в росии, для Европы хоть 5000€ это не дорого
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Дмитрий Медведев
10:29
Наконец-то!!! Жаль, пошаговка, как в xcom, но лучше чем ничего... хорошо, если не будет похожа на недоразумение jagged alliance rage
Анонс Jagged Alliance 3 — наёмники возвращаются, чтобы решить проблемы страны третьего мира
testnnov1
10:27
Ключ по центру это конечно особая изюминка для рукожопов))) базыба авторам!
Team Group наглядно продемонстрировала различия между DDR5 и DDR4
testnnov1
10:26
Даешь еще больше погнутых ножек!
Появилось фото реального процессорного разъёма Intel LGA 1700
GumanoidT
10:24
Кому проще? Вы цену на 1050Ти видели? 23к - это 320 баксов!, когда я покупал ровно столько стоил 4750G (тогда на него еще не накручивали так сильно ценник как сейчас). + еще 150 баксов на 3600. Так во...
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
Серега Мещанов
10:24
Да где вы такие цены увидели?? Это наверно рекомендованная цена или всосанная прогретая с Авито??
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
corsi
10:21
Эм, а про что новость? На базе одного чипа делают три видеокарты, с разной степенью отбраковки. Те же GTX 1060 делали в том числе на GP104. Надо тесты глянуть, как и что в 3060 поставят.
NVIDIA начала устанавливать в GeForce RTX 3060 дефектные графические чипы от GeForce RTX 3070 Ti
Slow Mo
10:20
Жду провала Xуанга когда не купит ARM и наступит (зима ) майнинга ,а карточки с новыми ценами игроманам не будут нужны + тдп 40хх не радуют ,а акционеры привыкли к росту доходов))))))
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
Freeman00
10:19
ACC в сравнении с ГТ шлак ??? Да у тебя вместо мозгов шлак, сонибой упоротый. Тот же пкарс лучше любой гт. гт может конкурировать в лучшем случае с каким нибудь гридом или фм.
Автосимулятор Gran Turismo 7 получит поддержку трассировки лучей, но работать она будет только в гараже и на повторах
Yilec
10:19
Так челу вверху ответь. Мне не надо, у меня проц поддерживает 😉
Приложения и технологии, делающие возможным запуск игр, которые не поддерживает ваша видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем