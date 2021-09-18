Цена: от US $19.99 / 1450.00 руб.

Универсальный мультиметр GVDA GD128 – необходимый прибор, как для профессиональных электриков, так и для простых любителей. Прибор может снять множество показателей, оснащён всеми разнообразными датчиками, включая температурный. Выбор разрядности измерений осуществляется автоматически. В приборе есть объединённый сектор для автоизмерений таких основных показателей, как ток, сопротивление, напряжение, ёмкость и прочее. Также доступен прозвон и контактное обнаружение фазой. Просто, недорого, эффективно и многофункционально.

Цена: от US $45.00 / 3264.11 руб.

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Большой профессиональный набор принадлежностей и комплектный дремель от производителя ANKEYPRO пригодится вам для гравировки, резьбы по дереву, сверления, резки, шлифовки и полировки. В наличии два набора по 288 и 350 различных насадок. Поставляется в удобном кейсе для хранения и переноски.

Цена: US $1.15 / 83.44 руб.

Эти светодиодные поворотники делают ваши манёвры заметными, даже если придётся двигаться в самом плотном потоке. Указывают направление движения транспортного средства. Стрелки на стекле видно в любую погоду и время суток. Панель можно установить на автомобили, мотоциклы, грузовики, скутеры.

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Цена: от US $37.24 / 2701.95 руб.

С таким столиком работа за ноутбуком станет не в тягость, а в радость. Легко регулируемый по высоте, он позволит вам работать, даже в положении полулёжа, не перетруждая спину. Так же предусмотрены удобная подставка для аксессуаров и четыре колеса, которые помогут быстро и с лёгкостью передвинуть столик с места на место со всеми находящимися на нём устройствами и аксессуарами.

Цена: US $35.15 / 2550.13 руб.

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Любителям активного гейминга с игровым Bluetooth-контроллером GameSir T4 Pro будет по-настоящему жарко! Во всяком случае, здесь есть всё необходимое для этого, начиная с эргономичного форм-фактора и заканчивая вибрацией, обеспечивающей максимальное погружение в игровой процесс. Кроме того, он оснащен шестислойным гироскопом для соматосенсорного управления и поддерживает такие платформы как Windows, iOS, Android, а также Nintendo Switch.

Цена: US $14.40 / 1044.45 руб.

Если вам надоели вечно путающиеся провода, проблема вполне решаема с помощью таких аксессуаров, которые синхронизируются с любым ПК, благодаря поддержке Bluetooth. Беспроводная клавиатура производителя Kimsnot хороша ещё и тем, что имеет русско-английскую раскладку и может функционировать до 44 часов без перерыва на подзарядку, продолжительность которой составляет 4 часа. Мышка этого бренда выдерживает до 168 часов работы подряд, бесшумная и заряжается за 1 час.

Цена: US $14.88 / 1079.11 руб.

Беспроводные наушники-вкладыши M7s укомплектованы стильным зарядным кейсом с полностью прозрачной пластиковой крышкой, выполняющим функцию полноценного повербанка. Устройства работают через Bluetooth 5.0, отлично подавляют сторонние шумы и совмещаются с любыми устройствами, работающими на платформах Android и iOS.

Цена: от US $18.69 / 1355.64 руб.

Отличный многопрофильный набор инструментов для любителей и профессионалов, представленный в нескольких конфигурациях, что называется, на любой вкус и цвет. Все насадки выполнены из высококачественного хромированного сплава, не боящегося коррозийных изменений, поэтому набор прослужит долгие годы. Благодаря прорезиненным рукояткам, инструменты не выскальзывают в самые неподходящие рабочие моменты, когда нужно приложить усилие. Кроме того, в комплекте к ним идут всевозможные сменные биты, все упаковано в удобный пластиковый кейс.

Цена: от US $93.75 / 6797.81 руб.

В комплект видеорегистратора V-SYS входят 2-канальные раздельные передняя и задняя камеры SONY IMX323, которые работают от аккумулятора мотоцикла. Записывают всё происходящее в качестве Full HD 1080P+720P, видео передаётся по Wi-Fi в специальное приложение на смартфон. Есть слот для карты памяти с поддержкой до 256 ГБ, углы обзора — 140 градусов для передней камеры и 120 для задней. Корпус защищён от попадания внутрь воды и пыли по стандарту IP68.

Цена: US $9.37 / 679.46 руб.

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Удобный и компактный светодиодный светильник оснащён датчиком движения, который срабатывает автоматически и выключается спустя 20 секунд после ухода человека. Осветительный электроприбор работает на литий-ионном аккумуляторе, который заряжается через USB‐кабель около 2 часов, после чего 3-4 часа вы можете пользоваться им в режиме непрерывного освещения. Крепится светильник при помощи клейкого основания. Удобно использовать его для освещения кухонного стола, коридора, мастерской, подвала, книжных полок, шкафа и других мест.

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