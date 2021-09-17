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Недорогие и полезные товары с AliExpress: сабельная пила-насадка, креативные зажигалки и другие

Каждый может купить на Алиэкспресс полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Сабельная пила-насадка для дрели

Цена: от US $25.70 / 1695.30 руб.

Если вы часто пользуетесь пилой, то этот набор от известного бренда HILDA, состоящий из насадки для дрели с удобной съёмной ручкой и универсальных пилок, предназначенных для разных видов работы, станет незаменимым подспорьем в вашей мастерской. В зависимости от установленного полотна и его характеристик, такая пила-насадка может резать металл, дерево и многие другие материалы, что позволяет добиваться лучшего результата.

Беспроводные наушники

Цена: US $32.47 / 2346.76 руб.

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Компактные беспроводные наушники-вкладыши KZ Z1 с широким частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц поддерживают технологию Bluetooth 5.0 и выдерживают до 2-х часов «свободного полёта», благодаря аккумуляторной батарее ёмкостью 400 мАч. Имеется и комплектный зарядный кейс, в значительной мере увеличивающий автономную работу TWS-наушников.

Креативные зажигалки

Цена: от US $4.77 / 344.95 руб.

Выбор зажигалок в этом магазине просто впечатляет – от маленького утюга и электрогитары до дамской сумочки и кроссовка! Такой большой ассортимент на любой вкус позволит вам подобрать зажигалку и для знойной красотки, и для брутального байкера. Кроме того, как презент она тоже вполне годится, учитывая исправный функционал и устойчивое к ветру пламя.

Планшет

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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: US $81.67 / 5902.09 руб.

Сегодня вполне реально приобрести планшетный ПК на Android 9.0 по доступной цене. Например, 8-дюймовая модель Teclast P80X с IPS-дисплеем разрешением 1200 х 800 пикселей получила вполне приемлемую стоимость, что не мешает ей прекрасно справляться со всеми поставленными задачами. Для этого гаджет оснастили 8-ядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти, слоты для sim-карты и tf-карты, GPS, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч.

Электрическая бритва

Цена: от US $13.99 / 1011.14 руб.

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Новая улучшенная версия самой продаваемой бритвы Enchen оборудована 3 независимыми режущими головками, которые обеспечивают точное и безопасное бритьё и автоматически подстраиваются под изгибы лица, чтобы избежать порезов и раздражений. Бритва имеет водонепроницаемый, компактный и лёгкий перезаряжаемый аккумулятор с USB Type-C, а также адаптер для зарядки. Время восполнения заряда батареи составляет 60 минут.

Индикатор поиска скрытой проводки

Цена: US $3.68 / 265.98 руб.

С бесконтактным индикатором DIHAKI можно за считанные минуты найти даже самую запутанную и глубоко проложенную разводку, поскольку он безошибочно распознает напряжение от 12 до 1000 вольт. При сближении со скрытыми проводами мгновенно сработает светодиод и звуковой сигнал. Сам индикатор питается от 2-х батареек ААA-типа и оснащён светодиодным фонариком.

Болгарка на аккумуляторе

Цена: от US $66.50 / 4807.29 руб.

Универсальная болгарка WOSAI с удобной ручкой и посадкой может работать без подключения к электросети, так как оснащена аккумуляторной батареей ёмкостью 4000 мАч. Инструмент прекрасно справиться с любым материалом, будь то дерево или металл, и отлично работает в любых условиях. Болгарка укомплектована тремя переходными кольцами и кожухом для 125-миллиметрового диска. 

Электрический водонагреватель

Цена: от US $23.88 / 1726.43 руб.

Времена, когда приходилось устанавливать громоздкие водонагреватели, прошли, уступив место компактным проточным системам, вроде этой. Преимущества очевидны – устанавливайте её себе прямо вместе с краном на кухне или в санузле, выполнив подключение к электросети 220 вольт, и пользуйтесь на здоровье! Потенциал нагревателя равен 3000 Вт, этого достаточно для того, чтобы обеспечить всю семью горячей водой без протечек, томительного ожидания и излишнего расхода электроэнергии.

Игровая консоль

Цена: от US $79.99 / 5783.01 руб.

Портативная игровая консоль ANBERNIC RG350 помимо своих основных функций, поддерживает различные форматы воспроизведения, поэтому также может использоваться, как электронная книга и MP3-плеер. Гаджет имеет 3.5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 320 х 240 пикселей, 512 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти, которые можно увеличить до 128 ГБ с помощью TF-карты памяти, для которой предусмотрен слот. Консоль работает на аккумуляторе ёмкостью 2500 мАч.

Мультиметр 

Цена: US $4.99 / 360.65 руб.

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Цифровой мультиметр ANENG XL830L оснащённый ЖК-дисплеем и щупами проверяет не только напряжение, ток и мощность, но и различные электронные устройства, и элементы, например батареи, резисторы, транзисторы, диоды, конденсаторы и так далее. Прибор имеет защиту от перегрузки и отличное качество сборки.

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