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Недорогие и полезные товары с AliExpress: электропила, автомобильное зарядное устройство и другие

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Автомобильное зарядное устройство

Цена: US $4.99 / 363.70 руб.

Если вы много времени проводите за рулём, то наличие мощной зарядки в салоне автомобиля становится не прихотью, а самой настоящей необходимостью. Для этого идеально подойдёт универсальный трансмиттер от бренда KUULAA с поддержкой Bluetooth и 2 USB-портами A-типа. Устройство примечательно ещё и тем, что имеет mp3-плеер, FM-радио, слот для карты памяти стандарта microSD, а также функцию громкой связи для разговоров по смартфону.

Инструмент для удаления сколов на стекле 

Цена: US $1.32 / 96.21 руб.

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Большинство автомобилистов сталкивается со сколами и трещинами на лобовом стекле, которые остаются от отскакивающих от дорожного полотна камней. И это отнюдь не приговор, при желании можно быстро исправить ситуацию, используя специальный гель с удобной насадкой для его нанесения. Преимущество этого средства заключается в том, что оно не только маскирует повреждения, но и предотвращает дальнейшее распространение трещин.

Электрическая пила

Цена: от US $23.54 / 1715.71 руб.

Несмотря на свою компактность, эта электрическая цепная пила от производителя VIOLEWORKS прекрасно справляется со своей основной задачей, являясь незаменимым садовым инвентарем. Мощность аккумулятора составляет 1080 Вт, ёмкость – 2900 мАч, скорость движения цепи, выполненной из высококачественного металлического сплава, – 5 м/с. Среди прочих преимуществ – вариативность цветового оформления и комплектации.

Лампа

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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $12.92 / 941.67 руб.

Замечательный ночник с «плавающими» внутри медузами для детей и взрослых от известного в КНР бренда Qitherm, имеет все шансы стать достойным украшением спальни, заняв своё место на прикроватной тумбе. Кроме того, этот светильник очень прост в управлении, подключается через USB и легко переключается с помощью комплектного пульта ДУ, которым можно менять не только цвет, но и яркость свечения лампы. Всего для покупателей доступны 6 конфигураций этого необычного ночника, которые отличаются друг от друга размером. 

Система открытия багажника ногой

Цена: US $37.05 / 2700.38 руб.

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После удачного шопинга приходится ставить пакеты на землю, чтобы открыть багажник – знакомая ситуация? А ведь можно запросто избежать её, используя специальный датчик, который можно установить прямо под багажником, используя прилагающийся к основному устройству в комплекте крепления. Что касается эксплуатации такого девайса, то хозяину автомобиля достаточно провести под багажником ногой, чтобы его дверца автоматически поднялась вверх.

Обогреватель

Цена: от US $14.31 / 1042.98 руб.

Настала пора утеплять своё жилище, и компактный тепловентилятор от Searside станет отличным демисезонным решением. Прибор работает от электрической сети 220 вольт, имеет мощность до 500 Вт, температуру, которая легко регулируется от 15 до 32 ℃, и небольшие размеры 18 х 10 х 7 см. 

Камера заднего вида

Цена: от US $17.72 / 1280.95 руб.

Камера заднего вида поможет припарковаться даже крупногабаритному кроссоверу, обеспечивая 170-градусный обзор. В случае чего – мгновенно сработают предусмотренные парктроники. При этом устройству не страшны влага и пыль, поскольку оно поддерживает стандарт защиты IP68. Ещё одна фишка – беспроводная связь, доступная в одной из 3-х представленных комплектаций.

Форсунки омывателя

Цена: US $1.74 / 126.82 руб.

Не спешите менять стеклоочистители, если они плохо справляются с поставленной задачей, не исключено, что проблему можно исправить с помощью таких универсальных съёмных форсунок. В комплект входит пара вспомогательных насадок, которые можно легко установить своими силами, получив при этом максимально качественный результат.

Беспроводная складная компьютерная мышь

Цена: от US $3.28 / 239.06 руб.

Эта компьютерная мышь-трансформер, вес которой не превышает 55 граммов, однозначно заслуживает внимания. Стильная, компактная, шустрая, она прекрасно подойдёт как для дома, так и для офиса. Порадует вас и чувствительность устройства 1600 точек/дюйм, а также приятное на ощупь покрытие корпуса, выполненное из высококачественного АБС-пластика.

Инструмент для снятия изоляции

Цена: от US $10.35 / 752.66 руб.

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Имея такое приспособление под рукой можно максимально удобно и аккуратно снять изоляцию, подходит как для одножильных, так и для многожильных проводов с сечением от 0.5 до 6 кв. мм. Также с его помощью можно в считанные секунды обжать кабельные терминалы с возможностью ограничения снимаемого изоляционного участка по длине.

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