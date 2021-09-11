Цена: US $9.95 / 727.75 руб.

С такой универсальной сумкой ни один болтик не потеряется, а что уж говорить о крупных инструментах. Кроме того, аксессуар можно сворачивать в плотный рулет и носить в руке или зафиксировать на спинке автомобильного кресла. Сумка пошита из надёжной непромокаемой ткани «Оксфорд», оснащена пятью отделениями, которые закрываются на змейку, и имеет размер 49 х 29 см.

Цена: US $65.34 / 4778.63 руб.

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Настоящий мастхэв для любителей активного отдыха – походная раскладушка, которую предлагает компания Hitorhike в комплекте с полезным аксессуаром в виде сумки-переноски. Раскладушка представлена в трёх цветах на любой вкус: чёрном, сером и зелёном. Размер раскладушки составляет 190.5 х 70 см при максимально допустимой нагрузке 150 кг.

Цена: от US $9.34 / 683.03 руб.

Наличие проектора отнюдь не предполагает покупку дорогостоящего экрана. Вместо этого можно приобрести светоотражающую ткань, изготовленную из PET-материала со специальным светлостойким покрытием. Она настолько лёгкая, что крепить выполненный из такой ткани экран можно с помощью предусмотренных на ней липучек. В общем, никаких дырок и гвоздей. Главное, получше натянуть ткань, чтобы избежать портящих впечатление от просмотра неровностей. В интернет-магазине предлагаются экраны от 60 до 130 дюймов на выбор.

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Цена: от US $57.16 / 4180.72 руб.

Универсальная консоль X Pro S905X поддерживает сразу две ОС – популярную Android и более редкую Emuelec 3.9. Радует и количество встроенных по умолчанию эмуляторов, среди которых PSP, PS1, DC и пр., а также наличие сразу нескольких конфигураций устройства. Максимальная комплектация включает карту памяти на256 ГБ, 2 беспроводных геймпада, пульт ДУ и свыше 50 тыс. игр на любую тематику.

Цена: US $1.30 / 95.12 руб.

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С помощью удобного адаптера CABLETIME можно легко переключиться с интерфейса USB Type-C на AUX и использовать его для подключения проводных 3.5 мм наушников к смартфону, если такой разъём не предусмотрен в мобильном устройстве. Кроме того, девайс имеет дополнительный USB Type-С, который можно использовать для зарядки смартфона. Магазин предлагает две комплектации переходника – с кабелем и без него.

Цена: от US $17.97 / 1314.73 руб.

Изготовителем этого диска стал известный бренд KODAK, который неплохо зарекомендовал себя на новом поприще, выпуская надёжные аксессуары такого плана. В частности, это устройство получило следующие характеристики: 550 и 510 Мб/с чтения и записи, соответственно, при объёме хранилища, варьирующемся в диапазоне от 120 до 960 ГБ.

Цена: US $4.79 / 350.45 руб.

Этот винтажный светильник идеально впишется в современное интерьерное решение вроде лофта, прекрасно сохраняя свою функциональность, несмотря на внешнюю хрупкость конструкции. На самом деле под верёвкой прячется довольно прочный металлический кронштейн. Светильник рассчитан на помещения 15-30 квадратных метров.

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