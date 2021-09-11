Цена: от US $279.00 / 20289.06 руб.

Зачем тратить деньги на автомойку, если можно справиться с поставленной задачей самостоятельно, став счастливым обладателем автономного устройства от компании Baseus, работающего под высоким давлением от сети 220 В. Мощность автомойки соответствует 1,3 тысячи Вт при обратном давлении в 100 Бар. Объём потребления универсального устройства составляет 420 л/ч, что в совокупности с отдачей обеспечивает отличный напор – всё что нужно, чтобы автомобиль блестел от чистоты.

Цена: от US $67.57 / 4913.73 руб.

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Стильная ТВ-приставка для Mecool KM2 – лёгкая, компактная, работает под управлением Android TV 10-й версии и воспроизводит видео в формате 4K. Объёмы ОЗУ и встроенной памяти составляют 2 ГБ и 4 ГБ, с возможностью расширения последней до 32 ГБ за счёт TFT-карты. Интерфейс приставки имеет разъёмы HDMI и RJ45, а также порты USB 2-го и 3-го поколения. В комплекте к устройству прилагается пульт дистанционного управления.

Цена: US $45.54 / 3311.70 руб.

Китайский графический планшет G20 Master от бренда 10moons реагирует на 8192 уровня нажатий, располагая 8-ю нажимными кнопками на корпусе. Данное устройство – универсально, так как работает под управлением Windows, MacOS и Android. При габаритах 22.8 х 33.3 см планшет имеет довольно большую площадь для рисования 21.4 х 14.4 см. В комплекте к планшету прилагается работающий без батарейки и подзарядки пассивный стилус.

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Цена: US $6.72 / 488.68 руб.

Весы AFABEITA имеют множество преимуществ, среди которых металлический корпус из качественной нержавейки, не боящийся воды до такой степени, что девайс можно запросто мыть под краном. Максимальная масса для взвешивания соответствует 5 и 10 кг, поскольку устройство представлено в двух конфигурациях. В обоих случаях весы работают от батареек типа AAA.

Цена: от US $20.99 / 1526.41 руб.

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Стильная модель проводных профессиональных наушников Oneodio Pro 10 оснащена микрофоном и имеет максимально сбалансированное и естественное звучание. Радует и вариативность цветового оформления – что называется на любой вкус. Благодаря тому, что кабель съёмный, есть возможность подключения как 3.5-мм, так и 6.3-мм типоразмера. Кроме того, устройство предлагается в большом цветовом ассортименте на любой вкус.

Цена: от US $16.82 / 1223.16 руб.

Такой удобный органайзер подойдёт для любого помещения, где есть металлические поверхности. Полка легко крепится к ним, не нуждается в дополнительной фиксации и выдерживает нагрузку от полотенец или любых других кухонных и банных принадлежностей.

Цена: от US $10.25 / 745.39 руб.

Это компактное устройство позволит контролировать исправность электропроводки вашего дома и напряжение в розетке. Достаточно просто подключить ANENG AC11 в розетку, чтобы прибор начал тестирование электрической цепи. В случае если будет выявлена проблема, на экране устройства появится соответствующее уведомление.

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