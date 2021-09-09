Цена: от US $7.02 / 514.17 руб.

Стильная, мощная лазерная ветрозащитная зажигалка с металлическим корпусом и глянцевой поверхностью имеет удобный индикатор заряда. Заряжается через USB-кабель от компьютера, ноутбука, повербанка и т.д. У продавца в наличии 12 вариантов товара на выбор.

Цена: US $24.52 / 1795.95 руб.

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Это полезное устройство для каждого автомобилиста позволяет всегда контролировать давление в шинах, от которого, как известно, зависит не только управляемость, но и безопасность на дороге. Достаточно просто подключить систему через USB к любой магнитоле, работающей на Android, чтобы можно было всегда контролировать колёсное давление, если, конечно, оно не превышает пределы установленного на приборе диапазона 0-8 бар.

Цена: от US $67.00 / 4907.37 руб.

Всем хорош этот цифровой осциллограф с антискользящей поверхностью корпуса и аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Он очень компактен, информативен, стабилен в работе и укомплектован чехлом с внутренними карманчиками. Кроме того, в комплекте к прибору прилагается чувствительный щуп, который тянет меандр до 200 кГц, хотя для такого осциллографа это, естественно, далеко не предел.

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Цена: от US $36.00 / 2639.62 руб.

Зачем тратиться на салонный клининг автомобиля, если уборку можно провести самостоятельно. Используйте для этих целей такое универсальное подручное средство, как компактный и беспроводной пылесос Cleanfly FVQ от Xiaomi, габариты которого позволяют ему свободно размещаться в подстаканнике. Большое удобство в применении обеспечивается за счёт того, что мини-пылесборник можно эксплуатировать без сетевого подключения, используя 220-вольтный адаптер для промежуточной подзарядки.

Цена: от US $16.11 / 1180.37 руб.

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Применение этого компактного Bluetooth-адаптера позволит запускать в автомобиле любые музыкальные композиции с синхронизированного смартфона. Кроме того, можно принимать входящие и делать исходящие звонки, общаясь по громкой связи, а также регулировать интенсивность звучания. Синхронизация со смартфоном доступна благодаря поддержке устройством технологии Bluetooth 5.0. К питанию устройство подключается через интерфейс комплектного прикуривателя, оснащённого двумя портами USB 5В/2.1А.

Цена: US $29.52 / 2163.13 руб.

Это идеальный прибор для тех, кто собирается покупать автомобиль на вторичном рынке без помощи высококлассных специалистов. Стоит только поднести RICHMETERS GY910 к кузову, чтобы он мог с минимальной погрешностью определить толщину его лакокрасочного покрытия. В случае обнаружения несоответствия, устройство подаст сигнал оповещения, указывающий на то, что автомобиль перекрашивался, а, следовательно, им были получены механические повреждения.

Цена: от US $14.99 / 1097.93 руб.

Мега-набор на 268 элементов от бренда TASP предназначен для полировки, гравировки, шлифовки, резки и сверления. С ним любые объёмы работ будут легко выполнимыми, с каким бы материалом вы не работали – стекловолокно, дерево, пластик или металл. Дополняет все это великолепие комплектный бокс с удобным внутренним органайзером и прозрачной пластиковой крышкой, позволяющей видеть всё внутреннее содержимое кейса, даже не открывая его.

Цена: от US $5.57 / 407.97 руб.

Набор тканевых полотенец из микрофибры прекрасно подходит для мойки автомобиля, оконных стёкол, а также других поверхностей. Полотенца достаточно легко справятся с любыми загрязнениями и не оставят следов. В интернет-магазине предлагаются наборы количеством от 3 до 10 полотенец в комплекте.

Цена: US $10.07 / 737.87 руб.

Многофункциональный прибор от бренда VJOYCAR легко подключается к общей системе транспортного средства через прикуриватель, оснащён информативным цифровым табло с подсветкой. Показывает не только климатические данные, но и заряд аккумулятора автомобиля, точное время и дату, а также другую полезную информацию. Кроме того, имеет функцию оповещения, благодаря которой всегда можно знать заранее, что аккумулятор начинает садиться.

Цена: от US $12.01 / 879.66 руб.

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Кабель-адаптер Jsaux предназначен для подключения обычных дисков формата 2.5 к компьютеру через порт USB. Подключение к дискам реализовано через стандартный разъём SATA 3 с пропускной способностью до 6 Гбит/с. Благодаря такому кабелю, длина которого составляет 0,21 метра, можно легко и без труда подключить 2,5-дюймовый внешний SSD или HDD накопитель к компьютеру, ноутбуку и смартфону.

Цена: от US $49.97 / 3660.02 руб.

Это не просто автомобильное зеркало, а сложный многофункциональный прибор с видеорегистратором, двумя камерами на 2,5 K и 1080р для фронта и заднего вида, и богатым функционалом. К нему можно отнести трансляцию с любого датчика и обоих сразу на большом 10,1-дюймовом экране, роль которого играет все то же зеркало. Доступна доставка товара из России.

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