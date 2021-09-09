Недорогие и полезные товары с AliExpress: магнитный браслет, электрический гаечный ключ и другие
Магнитный браслет
Цена: US $4.73 / 346.45 руб.
Этот практичный магнитный браслет будет отличным подспорьем для любого мастера, будь то столяр, строитель или электрик. Он позволит всегда иметь при себе необходимую в работе мелочовку. Нужно просто обернуть браслет с 3-мя магнитными лентами вокруг запястья, чтобы можно было крепить на нём болты, свёрла, саморезы или биты с насадками для отвёртки и воспользоваться ими в любой момент.
Электрический гаечный ключ
Цена: от US $42.22 / 3092.37 руб.
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Гаечный ключ от производителя инструментов компании PROSTORMER позволит вам оперативно и легко справиться с любой поставленной задачей. Инструмент работает на Li-Ion-аккумуляторах и имеет высококачественный пластиковый корпус и размеры 30 х 10 х 8 см. Восстановить его заряд, для контроля которого предусмотрена LED-индикация, можно всего лишь за 1 час, воспользовавшись комплектным зарядным устройством. Кроме того, гаечный ключ обладает скоростью холостого хода 230 об./мин. и оснащён 9,5- миллиметровыми головками (основной и несколькими сменными).
Зарядное устройство
Цена: US $14.96 / 1095.73 руб.
Интеллектуальное зарядное устройство PKCAR с защитой от перегрузки и короткого замыкания предназначено для аккумуляторов автомобилей и мотоциклов. На светодиодном экране высвечиваются данные по температуре, току, напряжению и мощности. Устройство не требует регулировки, зарядка происходит автоматически.
Дополнительное зеркало заднего вида
Цена: US $3.63 / 265.88 руб.
Это дополнительное автомобильное зеркало заднего вида Vinidname с обзором на 360 градусов увеличивает угол обзора и убирает «слепые зоны». Подходит для установки на зеркало заднего вида и под боковые зеркала. Аксессуар универсальный, легко устанавливается и крепко держится.
Накидки для сидений с подогревом
Цена: от US $12.25 / 897.24 руб.
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С наступлением холодного и сырого времени года можно позаботиться о собственном утеплении с помощью таких автомобильных накидок для сидений. Опробовав их в действии лишь однажды, вы больше не захотите ездить на «голых» сидениях, поскольку и мягко, и тепло, что особенно ощущается тогда, когда приходится прогревать холодный автомобиль. Подогрев легко прячется под чехлы и управляется с проводного пульта, получившего два режима подачи тепла. Есть возможность заказать доставку со склада в России.
Перезаряжаемая беспроводная мышь
Цена: от US $7.62 / 558.12 руб.
Ещё одна полезная вещица – беспроводная игровая мышь с вертикальным типом корпуса, перезаряжаемым литиевым аккумулятором и чувствительностью 800-2500 dpi. При этом можно использовать устройство не только для игр, но и для выполнения любых других повседневных задач.
Термоусадочные трубки
Цена: US $3.71 / 271.74 руб.
Такие термоусадочные трубки предназначены для изолирования кабелей и сделаны из прочного полиолефинового материала. В набор входит 164 или 328 штук разного размера. Трубки сложены в удобном пластиковом кейсе для хранения.
Беспроводной роутер
Цена: от US $31.44 / 2307.31 руб.
Беспроводной роутер Wavlink – это лучший вариант для обеспечения трафика на открытых верандах и зонах отдыха. Мощный WiFi, раздающий интернет в радиусе 100-150 метров, и надёжная защита от влаги, а, следовательно, и осадков, сделают своё дело без перебоев и малейших рисков для работы ретранслятора.
Массажная подушка
Цена: от US $16.53 / 1215.53 руб.
Уникальная подушка-массажёр RUOKEY не только снимает напряжение с мышц, но и разогревает их, имитируя при этом самый эффективный ручной массаж. Специально для этого в устройство интегрированы своего рода шары, способные перемещаться в разных направлениях, обеспечивая максимальный результат от применения.
Автомобильная магнитола
Цена: US $18.91 / 1387.73 руб.
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Автомобильный мультимедийный плеер Adeeing с удобным жк-дисплеем 2.5 дюйма и пультом дистанционного управления будет полезен для любого водителя. Устройство выполнено в ретро стиле и имеет большое количество таких всевозможных функций, как mp3-плеер, радио FM, Bluetooth, часы, а также ответ на телефонные звонки Handsfree.
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