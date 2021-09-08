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Недорогие и полезные товары с AliExpress: смарт-кошелёк с Вluetooth, автомобильный роутер и другие

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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Смарт-кошелёк с Вluetooth

Цена: от US $14.28 / 1041.85 руб.

Этот красивый кошелёк из натуральной кожи оснащён встроенным Bluetooth-модулем. Для того чтобы не искать по квартире затерявшейся где-то кошелёк, достаточно просто прозвонить его с синхронизированного смартфона. Кроме того, с помощью этого необычного кошелька можно выполнять удалённо снимки, управляя мобильным устройством одним только нажатием металлической клавиши на портмоне.

Автомобильный роутер

Цена: от US $33.30 / 2429.53 руб.

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Модель CarFi E8377 автомобильного роутера компании Huawei работает от прикуривателя. Устройство раздаёт WiFi с SIM-карты и поддерживает 4G. К такому маршрутизатору можно одновременно подключать до 10 устройств, используя трафик для разных целей, в том числе и для обновления ПО автомагнитолы, работающей под управлением Android. Имеется и USB для подключения и зарядки других гаджетов. Единственный минус – автоматическая перезагрузка роутера после каждого запуска двигателя.

Видеорегистратор

Цена: от US $64.74 / 4723.36 руб.

Видеорегистратор VIOFO снимает качественное видео в разрешении Full HD 2560 х 1440P на 30 fps с углом обзора в 160 градусов. Устройство имеет быстросъёмное крепление, а также такие полезные функции, как G-sensor, датчик движения, опция расширенного динамического диапазона, оповещение об остановке записи, подсветка кнопок и т.д.

Сверхпрочная леска

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В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Цена: от US $4.60 / 335.61 руб.

Сверхпрочная плетёная рыболовная леска подходит для ловли крупных видов рыбы. Можно применять как для рыбалки на море, так и в реке. Продавец предлагает 17 разных вариантов на выбор.

Аккумуляторная дрель

Цена: от US $16.80 / 1225.71 руб.

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Беспроводная дрель производителя WOSAI оснащена 12-вольтными аккумуляторными батареями, а также светодиодной подсветкой и обеспечивает до 1500 ударов в минуту. Для удобной эксплуатации в инструменте имеются разные рабочие режимы: сверление, сверление с ударом, режим отбойника. 

Сумка для инструментов

Цена: от US $10.34 / 754.39 руб.

Если вам по долгу службы или ввиду других обстоятельств постоянно приходится что-то ремонтировать, обязательно приобретите сумку AIRAJ, чтобы держать при себе весь инструментарий. Большое количество карманов, хорошая вместимость, крепкие ручки и множество карманов – с такой системой хранения работа пойдёт ещё быстрее.

SSD-накопитель

Цена: от US $20.07 / 1464.28 руб.

Если вам не хватает на ПК места для хранения информации, почему бы не приобрести вот такой SSD-накопитель с разъёмом формата M.2. от китайского бренда KingSpec. Он лёгкий, компактный, с функцией радиаторного охлаждения непосредственно во время эксплуатации и широкой конфигурацией памяти от 128 ГБ до 2 ТБ.

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