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Такой красивый мужской браслет в стиле панк и форме дракона, выполненный из нержавеющей стали, дополнит любой образ. Также он отлично подойдёт в качестве подарка. В интернет-магазине доступны браслеты четырёх цветов: золотой, чёрный, бронзовый и серебряный. Длина аксессуара составляет 19 см.

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Электронная зажигалка Youpin Beebest с ветрозащитой, сенсорным включателем и стильным матовым корпусом работает от аккумулятора ёмкостью 200 мАч. Для зарядки на девайсе предусмотрен порт microUSB.

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Сумка-чехол от производителя Yipinu для удобного хранения смартфона во время пробежек и фитнеса имеет выход для проводных наушников и светоотражатели. У продавца на выбор предложено двенадцать вариантов сумок разного цвета, выполненных из прочного и водонепроницаемого материала.

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Пылезащитная полировальная машина от PROSTORMER мощностью 300 Вт имеет регулируемую скорость вращения до 13000 оборотов в минуту. В комплекте к устройству идут шлифовальные круги диаметром 125 мм в количестве 21 штука.

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Абсолютное большинство водителей не понаслышке знают, что такое слепая зона, из-за которой зачастую и происходит подрезание и прочие неприятности на дорогах. Чтобы постоянно не оборачиваться назад, рекомендуется воспользоваться добавочными зеркалами с широкоугольным обзором, облегчающими парковку и минимизирующими риски из-за мертвых зон.

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Если автомобильные диски утратили былой блеск, то можно быстро вернуть им прежний вид, используя это универсальное средство. Оно деликатно очищает металлическую поверхность, удаляя даже такие серьёзные загрязнения, как затвердевший битум, и всё, что останется автовладельцу, это просто хорошенько отполировать обработанную поверхность микрофиброй.

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Не секрет, что в век компьютерных технологий многие люди часами проводят за мониторами оргтехники, даже не задумываясь о том, какой вред тем самым они наносят своему зрению. Между тем, специалисты Xiaomi нашли довольно простое решение проблемы без ущерба для пользовательской деятельности. Они выпустили защитные очки от вредного излучения, которые мало чем отличаются от обычных.

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Высокоточные цифровые смарт-весы дают показания с минимальной погрешностью 0.1 кг. Кроме того, синхронизировав весы по Bluetooth со смартфоном, можно через специальное приложение вести контроль состояния собственного тела при помощи всевозможных индексов и диаграмм.

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Сегодня настоящим хитом стали куртки с подогревом, которые защищают своего владельца от дождя и холода, благодаря надёжной защите IPX4. Что касается обогрева, то для этих целей использованы специальные нанотрубки из углеродного сплава, заряжаемые с помощью любого повербанка. Работает куртка в 3-режимах, обеспечивая подогрев до 25, 35 и 45 градусов путём простого кнопочного управления. Применение максимального режима и батареи ёмкостью 10000 мАч позволяет сохранить тепло в течение 6 часов, чему способствует и наполнитель из пуха, а также накладка с серебряными ионами, обладающая теплоотражающими свойствами.

Цена: US $100.37 / 7330.29 руб.

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