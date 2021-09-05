Цена: US $5.30 / 385.99 руб.

Ультратонкая зажигалка от бренда LAFAGIET с защитой от ветра, эффектным и сильным зелёным пламенем и в стильном матовом корпусе из металла работает на газу, поток которого регулируется. Интернет-магазин предлагает большой выбор зажигалок шести расцветок.

Цена: от US $6.93 / 504.70 руб.

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Стильный осветительный прибор Rambery moon с максимально комфортным освещением работает в трёх основных режимах. В комплекте к выполненному в форме Луны ночнику прилагается эргономичная подставка и зарядка. Что касается управления прибором, то переключаться между режимами можно с помощью лёгкого хлопка по корпусу, оснащённому для этих целей чувствительным датчиком удара.

Цена: от US $7.99 / 581.90 руб.

Это не просто складной перочинный ножик, а самый настоящий мультитул, поскольку в рукоятке инструмента прячется всё необходимое для ведения самых разнообразных работ в гараже, дома и за городом. Сам нож очень острый, поэтому для его использования приходится применять минимум усилий. Прекрасно справляются со своими функциями и 12 других инструментов, включая отвёртку, консервный нож, открывалку для бутылок, штопор, плоскогубцы, ножницы и так далее. В магазине представлены 4 варианта товара.

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Цена: US $13.48 / 981.73 руб.

Лёгкий, удобный и универсальный прибор от китайского производителя Iwellup поможет вам прямо в автомобиле инвертировать 12 вольт в 220 вольт, чтобы можно было подключить ноутбук, планшет, DVD-плеер, цифровую камеру и другую электронику. Кроме того, он позволяет зарядить разные мобильные телефоны и портативные аккумуляторные батареи через USB-порт. Из других преимуществ устройства – защита от перегрева, а также компактные размеры 8.7 х 6.4 х 3.8 см.

Цена: от US $14.66 / 1067.67 руб.

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Это портативное зарядное устройство имеет сразу несколько разъёмов, благодаря которым можно одновременно зарядить шесть разных электронных гаджетов. У всех портов зарядного аксессуара предусмотрено ограничение в 2А и защита от высокой нагрузки и короткого замыкания. Два порта имеют поддержку технологии Quick Charge 2.0.

Цена: от US $12.53 / 912.54 руб.

Став счастливым обладателем этого стильного органайзера из искусственной кожи, можно будет наконец-то забыть о беспорядке в багажнике. Благодаря имеющимся внутри эргономичным перегородкам с внутренними рёбрами жёсткости, есть возможность разложить вещи по местам, и всегда иметь под рукой всё необходимое.

Цена: US $30.68 / 2234.39 руб.

В каждом доме чайник – незаменимая вещь в хозяйстве, но этот вдобавок ко всему прочему может нагревать воду до определенной температуры. Внизу на панели управления чайника Sonifer имеются специальные кнопки, предусмотренные для нагрева воды до 70, 80, 90 и 100 градусов Цельсия. Такая особенность позволит экономить энергию, поскольку вместо того, чтобы каждый раз доводить чайник до кипения, его достаточно просто подогреть. Корпус модели выполнен из нержавеющей стали и имеет стильный современный дизайн, поэтому прибор прекрасно подойдет для любой кухни.

Цена: US $3.49 / 254.17 руб.

Если вы любите бегать, кататься на велосипеде в тёмное время суток или устраивать ночные прогулки, то с таким браслетом водители и другие люди увидят вас издалека. Так получится избежать столкновения. Девайс работает на аккумуляторе и заряжается от USB. В магазине представлены шесть вариантов расцветок браслета.

Цена: от US $11.21 / 816.41 руб.

Электробритва ENCHEN с тремя плавающими головками для сухого и влажного бритья. Работает от одной зарядки около 160 минут. После бритья режущую головку можно снять и промыть под краном для лёгкой очистки. Уровень заряда отображается на цифровом дисплее. Для подзарядки используется порт USB.

Цена: US $3.50 / 254.90 руб.

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Такие необычные ударопрочные и влагозащищённые цифровые часы из металлических звеньев, на которых отображается время, будут креативно смотреть как на мужской, так и женской руке. С выключенной подсветкой часы выглядят, как обычный браслет. В интернет-магазине имеются модели с синей и красной подсветками, чёрным и серебристым корпусом шириной 2 см и 2.5 см.

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