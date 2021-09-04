Цена: от US $14.28 / 1039.02 руб.

Мужской бумажник из натуральной кожи с тиснёным рисунком и металлической цепочкой предлагается в интернет-магазине в большом ассортименте, состоящем из 25 вариантов различного цвета и изображений. Этот солидный кошелёк может быть удачным и своевременным подарком в любой праздник.

Цена: от US $8.18 / 595.77 руб.

реклама

Электрическая дрель-шуруповёрт работает на перезаряжаемом литий-ионном аккумуляторной батарее ёмкостью 1800 мАч, время зарядки которой занимает от трёх до пяти часов. В наборе к инструменту прилагается большое количество разных бит и насадок. Скорость холостого хода дрели-шуруповёрта составляет 1200 оборотов в минуту, максимальный крутящий момент - 3.5 нм. Инструмент очень удобен в работе, благодаря чему получил множество положительных отзывов от покупателей.

Цена: US $1.93 / 140.43 руб.

Замечали ли вы, что многие грязные пятна на светлой резиновой подошве не вымываются водой и даже сильными моющими средствами? А оказывается, их довольно легко удалить с помощью специального ластика для обуви, которому практически все загрязнения нипочём.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Цена: от US $9.02 / 656.30 руб.

Приобретая этот недорогой материал, у вас, наконец-то, появится возможность решить проблему автомобильной шумоизоляции. Да, слоёв придется клеить несколько, но результат того однозначно стоит, особенно если учесть, сколько стоит сделать шумку у квалифицированных специалистов. Доступна доставка из России.

Цена: от US $0.69 / 50.20 руб.

реклама

В эпоху цифровых технологий без такого кабеля никак: 1.4-миллиметровый стандарт, поддерживающий 1080р и 3 D, позволит по максимуму расширить пользовательские возможности. А 10 вариантов длины от 1.5 до 15 метров помогут выполнить подключение даже на приличном расстоянии. Довершает общую картину золоченый интерфейс.

Цена: от US $7.09 / 515.87 руб.

Суперкрепкая водонепроницаемая и утолщённая клейкая лента с высокой термостойкостью пригодится при ремонте трещин и повреждений различных поверхностей. Кроме того, она долговечная - как заявляет продавец, устойчива к старению в течение 30 лет. В интернет-магазине представлены восемь размеров.

Цена: US $8.96 / 651.93 руб.

В процессе эксплуатации авто даже самые качественные фары начинают хуже пропускать свет, виной тому помутнение покрытия и потеря уровня прозрачности. Данная проблема легко решается при помощи такого простого набора с малярным скотчем, двухсторонней мелкоабразивной наждачкой и специальной жидкостью для полировки.

Цена: US $37.52 / 2729.97 руб.

Универсальный набор Xiaomi включает до 26 магнитных насадок, спрятанных в корпусе самой рукоятки, благодаря чему инструмент можно всегда иметь при себе без специальных кейсов и пеналов. Не подкачало и качество изготовления, поскольку для этих целей была использована самая прочная хромванадиевая сталь.

Цена: от US $14.40 / 1047.75 руб.

Эта игровая проводная клавиатура в стиле ретро имеет русскую раскладку, подсветку, которая переливается всеми цветами радуги, мягкий ход эффектных круглых клавиш и прочный пластиковый корпус. Да и эргономичность здесь, в целом, на высоте. Кроме того, клавиатура водонепроницаемая и есть возможность заказать доставку со склада в России.

Цена: US $1.30 / 94.59 руб.

реклама





Шестигранный угловой патрон-адаптер ZJCOSTOL для шуроповёрт изготовлен из хромованадиевой стали. Приспособление очень удобное и простое в использовании. Кроме того, можно приобрести отдельно адаптер или набор различных насадок-отвёрток.

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в моём Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассники. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!