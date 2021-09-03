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Недорогие и полезные товары с AliExpress: сабельная электропила, мужская поясная сумка и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Электрическая сабельная пила

Цена: от US $49.99 / 3652.37 руб.

Несмотря на свою относительную компактность, такая электропила весом 2 кг прекрасно справляется практически с любыми материалами, будь то дерево, сталь, алюминий, ПВХ и медь. Специально для этого в комплекте к ней прилагаются сменные диски и компактный шестигранник для их оперативной замены. Кроме того, пила оснащена эргономичной силиконовой ручкой, которая подойдёт как для правой, так и для левой руки.

Мужская поясная сумка

Цена: US $23.40 / 1709.65 руб.

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Вместительная поясная сумка от бренда MISFITS пошита из натуральной кожи и имеет внутренние карманы с прочной застёжкой-молнией. Она отлично подойдёт для прогулок или дальних поездок и прекрасно дополнит ваш повседневный образ. У продавца в наличии сумки чёрного и коричневого цвета.

Смарт-контроллер температуры

Цена: от US $17.32 / 1265.43 руб.

Умный контроллер температуры MoesHouse с простым управлением и светодиодным дисплеем показывает точную температуру и время, может использоваться как регулятор нагрева воды, тёплого пола или работы газового бойлера. Устройство совместимо с Alexa Google Home. В магазине предлагаются смарт-контроллеры чёрного и белого цвета.

Профессиональная рация

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3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Цена: от US $23.87 / 1743.99 руб.

Карманная профессиональная рация Baofeng UV-5R с удобным ЖК-экраном и съёмной антенной, имеет диапазон разговора до 10 километров, 128 каналов в памяти, встроенный светодиодный фонарик и резиновую клавиатуру. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 1800 мАч и предусмотренная функция экономии батареи позволяют рации долго работать. К заказу доступна в пяти вариантах.

Цифровая ложка-весы

Цена: US $9.47 / 691.90 руб.

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Цифровая кухонная мерная ложка-весы WFGOGO, сделанная из экологически чистого материала и оснащённая удобным цифровым дисплеем, измеряет вес от 0,1 до 300 граммов. Ей легко пользоваться и она обеспечивает точные измерения. Такая мерная ложка - это незаменимая вещь для любой хозяйки.

Органайзер для багажника

Цена: US $8.50 / 621.03 руб.

Применив этот портативный и лёгкий органайзер для автомобиля хотя бы раз, вы решите использовать его постоянно, настолько удобен и полезен он в плане экономии свободного пространства. Пошитый из войлока и приятный на ощупь, этот органайзер с объёмным прямоугольным корпусом, липучками и удобной ручкой для переноски, помещается в багажник любого авто. 

Циркулярная мини пила

Цена: US $99.89 / 7298.16 руб.

Не смотря на свои мини габариты, инструмент прекрасно справляется практически с любыми поставленными задачами, будь то резка различных материалов или зачистка обрабатываемых поверхностей. Работает установка на кругах с максимальными внутренним и внешним диаметром 16 и 150 мм, соответственно, которые поставляются в комплекте вместе с отрезным твердосплавным диском, зарядкой и сменным 12-вольтным аккумулятором. Устройство имеет резьбу шпинделя М5 и может обеспечить скорость вращения 4200 оборотов в минуту.

Зимние ботинки

Цена: от US $27.77 / 2028.93 руб.

Трудно поверить, но эти суперстильные ботинки от бренда Mnalyo не промокают, даже если стоять в них по щиколотку в луже. Естественно, и любые другие нагрузки этой обуви будут нипочём. Среди прочих преимуществ – возможность плотной шнуровки по ноге и тёплый мех, в котором ноге ни холодно, ни жарко. Радует и вариативность расцветок, помимо бежевых ботинок в коллекции предусматривается ещё и серая модель.

Мужской ремень

Цена: US $8.14 / 594.72 руб.

Мужской ремень NO.ONEPAUL из натуральной воловьей кожи добавит стиля любому образу и комплекции, он доступен в широком размерном диапазоне от 105 до 125 см. Кроме того, можно выбрать различные цвета и форму пряжки (всего доступно 12 вариантов), что позволяет претендовать на по-настоящему оригинальное решение. 

Карта памяти

Цена: от US $2.49 / 181.92 руб.

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Карта памяти microSD бренда ALUNX предназначена для хранения фото, видео и аудио файлов. Она подходит для смартфонов, планшетов, дронов, камер и т.д. Скорость чтения и записи в среднем составляет 12 Мбит/сек. В магазине доступны карты памяти ёмкостью от 4 ГБ до 256 ГБ.

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