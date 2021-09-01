Цена: от US $17.09 / 1255.75 руб.

Стильные часы NIBOSI по более чем доступной цене станут отличным вариантом подарка для мужчины. Большой чёрный циферблат с контрастными белыми стрелками и золочёный корпус с элегантным ремешком украсят любой образ, так как подходят как для офиса и деловых встреч, так и для повседневного использования.

Цена: от US $20.59 / 1509.54 руб.

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Универсальный аудиоресивер с Bluetooth 5.0 от компании VIKEFON подойдёт абсолютно для любых современных аудиоустройств. Данная модель получила поддержку технологии aptX с низкой задержкой и качественным звучанием в радиусе около 10 метров. На корпусе девайса расположены порт microUSB для питания, а также разъёмы RCA и AUX для передачи аудиоконтента.

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Автомобильное зарядное устройство GEUMXL оснащено двумя портами USB и кабелем для зарядки любых мобильных устройств, в том числе для Samsung S20, S9, S8, Xiaomi, Huawei P30 Pro. Девайс поддерживает технологию быстрой зарядки QC 3.0 и имеет максимальную выходную мощность 18Вт. Устройство универсальное и подойдёт для всех автомобилей. Продавец предлагает 10 вариантов комплектации товара на выбор.

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Ноутбук Teclast F15S оснащённый 15,6- дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, имеет 8-гигабайтное ОЗУ, благодаря которому на нём удобно работать даже с объёмными программами. А SSD диск с на 128 ГБ обеспечит удобное хранение большого массива видео, аудио и других типов файлов. Также вы можете расширить память с помощью карты Micro SD. Кроме того, ноутбук имеет металлический корпус из алюминиевого сплава, который намного прочнее, чем пластиковый.

Цена: US $49.28 / 3621.02 руб.

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Сегодня вовсе не обязательно обращаться к специалистам, чтобы идентифицировать неполадки в собственном авто, ведь для этого есть специальный сканер. Простое на первый взгляд устройство с большим информативным экраном позволит быстро определить имеющиеся у транспортного средства ошибки и выведет на дисплей соответствующие коды. Русифицированное меню в значительной мере упрощает эксплуатацию прибора. Доступна доставка из России.

Цена: от US $16.75 / 1230.76 руб.

ТВ-приставка SUNNZO X96 mini может легко и плавно декодировать любые видео высокой чёткости. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ/2 ГБ, постоянной памяти – 8 ГБ/16 ГБ. Также имеется слот для карты памяти MicroSD до 64 ГБ и возможность подключения к интернету по WiFi. В комплекте к ТВ-боксу идёт пульт дистанционного управления. За свои деньги отличный выбор.

Цена: от US $8.64 / 634.85 руб.

Набор бармена BROTHERNEMCO предназначен для приготовления холодного кофе, чая и разных коктейлей, он изготовлен из нержавеющей стали, подходит как для домашнего, так и профессионального использования. В набор входит шейкер, ложечка, различные щипцы и удобная подставка. К заказу доступны 44 варианта набора разной комплектации.

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