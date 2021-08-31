Цена: US $8.75 / 647.67 руб.

В этой беспроводной зарядке довольно трудно узнать современный аксессуар, скорее предмет интерьера или эффектный декор в этно-стиле. Однако устройство примечательно не только своим внешним видом, но и высокой технологичностью: отличный зарядный потенциал, диаметр площадки 100 мм, а также эффектная подсветка, мгновенно включающаяся при контакте с гаджетами.

Цена: от US $43.06 / 3187.30 руб.

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Особенность этого твердотельного накопителя заключается не только в большом объёме его хранилища на 128, 256 и 512 ГБ, но и в характеристиках. Модель BlitzWolf имеет поддержку стандартов SATA-6Gbps/3Gbps/1.5Gbps, а также контроллер питания серии SM-2258-XT. При этом скорость чтения съёмного жёсткого диска составляет 506 Мбит/с, тогда как параметры записи устройства равны 351 Мбит/с.

Цена: US $40.68 / 3011.13 руб.

Грядут холода, а это значит, что у автолюбителей с проблемным аккумулятором в транспортном средстве начинается период испытаний, ведь в одно «прекрасное» утро машина может просто не завестись. Причина одна – севшая АКБ, поэтому владельцу не помешает обзавестись специальным пускачом, выдающим на старте необходимые для полноценного запуска двигателя 600 ампер. Есть на борту у этого устройства и LED-фонарик, который пригодится для работы в условиях плохой видимости, а также все основные выходы для мелкой и крупной мобильной электроники. В этот перечень входят не только смартфоны и планшетные ПК, но и лэптопы.

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Цена: от US $13.99 / 1035.54 руб.

Концентратор UGREEN, предназначенный для ноутбука и смартфонов, имеет три порта USB, один порт HDMI, разъёмы VGA и RJ45, а также слоты SD/TF, которые предназначены для чтения карт памяти. В магазине предлагаются на выбор пять вариантов концентратора различной конфигурации.

Цена: US $53.25 / 3941.56 руб.

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Смарт-рация от Xiaomi имеет множество преимуществ, среди которых наличие встроенного FM-радио, поддержка фирменного приложения для подключения устройства к мобильнику, аккумуляторная батарея ёмкостью 2190 мАч, а также microUSB-интерфейс. При этом покупателю предлагается два классических варианта цветового оформления гаджета – чёрный и белый.

Цена: US $39.99 / 2960.06 руб.

Модель беспроводных наушников Havit TWS i93 имеет защиту от влаги по стандарту IPX5, модуль беспроводной передачи данных Bluetooth 5.0, 6-миллиметровые динамики, а также комплектный кейс с аккумулятором ёмкостью 2200 мАч. Кроме того, в каждом наушнике установлена своя батарея ёмкостью по 60 мАч, которой хватает на 3.5 часа активного воспроизведения музыки и 5 часов ведения разговоров по синхронизированному смартфону. В режиме сна устройство сможет работать до 180 часов. Восстановить зарядный цикл до 100 процентов можно за полтора часа, а на подзарядку кейса уйдёт около трёх часов.

Цена: от US $14.90 / 1102.90 руб.

Любите ночную рыбалку или долгие зимние прогулки? Тогда этот жилет для вас! Работающий в трёх режимах, он может обеспечить все потребности своего носителя, если, конечно, речь не идёт о лютых морозах. Порадует вас и качественный пошив изделия, а также наличие у него удобной молнии и внутреннего кармана. Поскольку жилеты слегка маломерят, а вы собираетесь поддевать под низ свитер, то берите на 2 номера больше – не ошибётесь!

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