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Недорогие и полезные товары с AliExpress: клеммный блок, газовая зажигалка, саундбар и другие

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Газовая зажигалка

Цена: US $11.43 / 846.05 руб.

Очень стильный аксессуар от бренда JOBON, дающий сильное устойчивое пламя, для чего имеются сразу три сопла и возможность дозаправки газом. Порадует вас и цветовое оформление корпуса зажигалки, представленное в двадцати вариантах на выбор.

Клеммный блок

Цена: US $1.30 / 96.23 руб.

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Отличное и совершенно безопасное решение для быстрого проводного соединения сечений типа 18-24 AWG без пайки пригодится в любом хозяйстве, особенно если учесть, что воспользоваться девайсом сможет каждый.

Кнопочный телефон

Цена: от US $29.16 / 2158.42 руб.

Известный среди любителей кнопочных гаджетов мобильный телефон TKEXUN, получивший раскладной форм-фактор, 3-дюймовый сенсорный экран, камеру, MP3-плеер, FM-радио, ОЗУ 128 МБ, слоты для двух SIM-карт и карты памяти. Работает телефон на 1-ядерном процессоре MTK MT6573 и съёмной аккумуляторной батарее ёмкостью 5900 мАч. Кроме того, мобильник поддерживает русский язык (клавиатура и меню) и имеет 1 год гарантии на ремонт в России.

Мини-модуль Wi-Fi

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3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Цена: от US $9.99 / 739.46 руб.

Компактный Wi-Fi-модуль со стандартным подключением и возможностью применения в системе «Умный дом» управляется дистанционно с синхронизированного смартфона при помощи голосовых помощников (Alexa или Assistant). Доступна возможность отсрочки включения или выключения, путём активации опции таймер. Установить устройство можно самостоятельно, для этого к нему в комплекте прилагается инструкция и необходимые материалы.

3D-светильники

Цена: US $7.00 / 518.14 руб.

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Такие креативные 3D-светильники от бренда SOLOLANDOR не оставят равнодушными никого, кто имеет хороший изысканный вкус. Прочная основа, красивый и элегантный дизайн - идеальный романтичный подарок для любимого человека. Кроме того, светодиодные светильники имеют низкое энергопотребление 5 ватт и средний срок службы 30000 часов.

Саундбар со светодиодами

Цена: US $30.00 / 2220.60 руб.

Компактное устройство, пригодное для размещения на рабочем столе сразу под монитором ПК. Габариты саундбара, оснащённого двумя отдельными разъёмами для гарнитуры, составляют 47,9 х 6,6 х 7,6 см. Диапазон воспроизводимых частот варьируется от 40 Гц до 20 КГц.

Инструмент для велосипеда

Цена: от US $24.28 / 1797.21 руб.

Это не просто отвёртка или ключ, а настоящий мультитул из 16 инструментов на любой вкус и цвет. Инструмент имеет шестигранники, выжимку цепи, отвёртки, шиномонтажные лопатки, ремонтные насадки для ниппелей и даже мини-насос для баллонов с углекислым газом для быстрой накачки колёс. Это просто идеальное решение для велосипедистов, изготовленное из качественного хромванадия. Вес мультитула составляет 214 граммов.

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