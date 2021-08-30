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Недорогие и полезные товары с AliExpress: индикатор напряжения, ключи для свечей зажигания и другие

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Индикатор напряжения

Цена: от US $11.89 / 880.10 руб.

Незаменимый инструмент от известного бренда BSIDE для работы с электрикой, который позволит бесконтактным способом определить разрыв, напряжение и другие параметры сети. Для этого на корпусе детектора предусмотрены удобное кнопочное управление и информативная индикация, отображающая основные показатели.

Резак для труб

Цена: от US $20.45 / 1513.71 руб.

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Универсальный инструмент производства компании LAOA предназначенный как для профессионального сантехника, так и для простого любителя, позволит быстро обрезать трубы с диаметром 36 - 42 мм из ПВХ и композита. Кроме того, в комплекте к резаку прилагается сменное лезвие, которое не помешает иметь про запас в случае поломки основного лезвия.

Машина для приготовления завтрака

Цена: от US $44.43 / 3288.71 руб.

Электрическая машина для приготовления завтрака SONIFER с удобным таймером сочетает в себе кофеварку, микроволновую печь и сковородку. Машина очень компактная, имеет ёмкость 9 литров и работает от электросети 220-240 вольт.

Ключи для свечей зажигания

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Цена: от US $6.55 / 484.83 руб.

Настало время менять свечи, а комплектная насадка не справляется с демонтажем, особенно если нагорело? Не беда, можно приобрести специальные насадки-удлинители, с помощью которых вполне реально выкрутить даже намертво засевшую свечу, легко меняя рабочий угол наклона. Магнитная рукоятка идёт в комплекте к насадкам, но как вариант, можно приобрести отдельные головки диаметром на 1,4 или 1,6 см.

Лампа с датчиком движения

Цена: US $5.81 / 430.06 руб.

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Светодиодная лампа Foroureyes оснащена ИК-датчиком движения и перезаряжаемым аккумулятором. Её можно крепить в шкафах, гардеробах, над кухонным столом, лестничными ступеньками или использовать в качестве ночника. В наличии имеются лампы с тёплым и белым свечением.

Автомагнитола

Цена: от US $54.36 / 4023.73 руб.

Отличная мультимедийная 2DIN система GRANDnavi с 7-дюймовым сенсорным экраном высокой чёткости, матричным разрешением 1920 х 1080 точек и поддержкой HD (1080p) порадует вас простотой настройки, монтажа и эксплуатации. Кроме того, устройство работает на операционной системе Android 10 и имеет Wi-Fi, USB-порт, GPS-навигацию и множество других полезных функций. 

Топор для кемпинга

Цена: от US $15.12 / 1119.18 руб.

Универсальный инструмент для активного отдыха и походов. В магазине предлагаются на выбор два варианта – с рукоятью, обмотанной нейлоновой веревкой, а также из натурального дерева. Лезвие имеет фактурное украшение в виде изображения льва, а чтобы избежать случайных порезов, топор укомплектован надёжным чехлом.

Держатель с беспроводной зарядкой

Цена: от US $16.72 / 1237.61 руб.

Автомобильный держатель Joyroom имеет удобное крепление на торпеду автомобиля, благодаря чему гораздо безопаснее пользоваться мобильным телефоном во время движения. Кроме того, он оснащён беспроводной зарядкой для смартфонов, поддерживающих технологию Qi до 15 Вт.

Электрическая пила

Цена: от US $48.99 / 3626.24 руб.

Компактная циркулярная пила POSENPRO с электродвигателем мощностью 700 Вт для работы по дереву комплектуется тремя разными дисками диаметром 85 мм. Пила оборудована прорезиненной ручкой, благодаря чему она не выскальзывает при работе из рук.

Цифровой ИК-термометр

Цена: от US $10.88 / 805.34 руб.

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t-dirt
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это ты об амд. лиза засучив рукава хавает мёд в обе щёки, а вот её дядя всё таки хотяб для успокоения души пытается и для обычных людей что то делать. вот в чём разница.
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Dmitry Mitry
09:47
Чудовищно долгая загрузка с HDD. На ноутбучном однопластиночном HDD Win 10 реально может грузится 15 минут, и все это время ничего нельзя делать, потому что 100% загрузка HDD. На семерке ничего подобн...
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shanghai100500
09:46
сейчас бы карту с DLSS сравнивать с картой без DLSS ты вообще вменяемый?
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Dr Ficus
09:46
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t-dirt
09:45
уффф, я опять повторю тебе, тугодуму малолетнему: "презираемый краснозадыми "куртка" хотя бы пытается боротся с майнингом, выпуском специальных видеокарт для майнинга, и видеокарт с ограниченным хешр...
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Dr Ficus
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t-dirt
09:43
ну ладно, тогда не твоя.
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
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