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Недорогие и полезные товары с AliExpress: цифровой мультиметр, автомобильный сканер и другие

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Цифровой мультиметр

Цена: от US $13.36 / 988.91 руб.

Внешне модель ADMS1CL от бренда BSIDE выглядит, как тестер для проверки исправности проводки, однако же, этот прибор имеет все функции, предусмотренные в мультиметрах, начиная с проверки напряжения на токоведущих частях и заканчивая определением точки разрыва. Кроме того, прибор оснащён миниатюрным монохромным дисплеем, светодиодной индикацией, кнопочным управлением и поможет быстро провести классическую прозвонку, измерить сопротивление, частоту и т.д.

Полировщик для автомобиля

Цена: US $13.74 / 1017.03 руб.

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Полировальная ручная машинка BASEUS с ёмкостью 100 мл прекрасно очищает и защищает краску автомобиля с помощью воска. Благодаря этой машинке краска дольше сохранит цвет. Полировщик не только осветляет автомобильную краску, но и восстанавливает царапины, и удаляет пятна на поверхности автомобиля, прост в использовании.

Усилитель сигнала сотовой связи

Цена: от US $60.39 / 4 70.07 руб.

Усилитель сотовой связи Lintratek с наружной и внутренней антенной и 10 метровым кабелем позволяет повысить качество голосовой связи и 4Gинтернета в рамках сотового стандарта. Усиления устройства 70 дБ хватит, чтобы распространить мобильный сигнал от базовых станций любого оператора.

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Шуруповёрт WOSAI с аккумулятором ёмкостью 1500 мАч и временем работы до 1,5  часа весит всего 1,25 кг – это превращает любую работу с инструментом в удовольствие. Для покупки доступны пять вариантов товара различной комплектации. Есть возможность заказать бесплатную доставку со склада России.

Трекинговые кроссовки

Цена: US $58.38 / 4321.29 руб.

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Трекинговые кроссовки Rax из натуральной кожи прекрасно подходят для альпинизма и походов, так как они водонепроницаемые и с противоскользящей подошвой. В магазине имеются на выбор кроссовки четырёх цветов с размерной сеткой от 39 до 46.

Чехол для iPhone

Цена: от US $12.99 / 961.52 руб.

Чтобы защитить свой смартфон от загрязнения и повреждения, можно использовать стильный и элегантный чехол ESR премиум класса Metro с покрытием из натуральной кожи для гаджетов iPhone. Толщина чехла составляет 0,9 мм, он лёгкий и с гладкой текстурой, но при этом очень прочный, устойчив к отпечаткам пальцев, удобен для захвата и не выскальзывает из руки. В магазине представлены чехлы зелёного и чёрного цвета.

Автомобильный сканер

Цена: US $27.83 / 2059.98 руб.

Мультимарочный сканер Konnwei KW808 для качественной диагностики автомобиля со встроенной базой данных об ошибках оснащён большим экраном на 2,1 дюйма LCD-подсветкой. Сканер считывает и очищает общие коды неисправностей OBD II, в том числе ожидаемые коды, отключает контрольный светильник двигателя (MIL), определяет состояние индикатора неисправности и так далее. Полный перечень функционала и опций указан на странице товара.

Обжимной инструмент для кабеля

Цена: US $39.99 / 2960.06 руб.

Кримпер для кабеля от производителя NASTAKO - это качественный и надёжный инструмент, служащий для обрезки и обжима сетевых кабелей всех видов. Работает со всеми основными размерами проводов. Длину снимаемой изоляции можно регулировать.

Набор плоскогубцев

Цена: от US $26.46 / 1958.57 руб.

Набор прецизионных плоскогубцев Toolour изготовлен из углеродистой стали, прочный и отлично подходит для длительного применения. В набор входит до восьми видов плоскогубцев, среди которых такие, как концевые плоскогубцы, круглые, плоские, изогнутые и другие. В магазине доступны три варианта товара: в чехле, а также на круглой и прямоугольной подставках.

Батарейки

Цена: от US $7.17 / 530.72 руб.

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Батарейки Pkcell CR2032 номинальным напряжением 3 вольта и ёмкостью 220 мАч. предназначены для применения в часах, калькуляторах, фонариках, лазерных ручках, пультах и в другой электронике. В один набор входит 40 штук.

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