Цена: от US $2.57 / 190.23 руб.

Если ваш старый автомобильный плеер не тянет новые форматы, его можно усовершенствовать с помощью такого простого mp3-модуля, установка которого позволит считывать любой контент с USB-накопителей, карт памяти и смартфона через AUX или Bluetooth с возможностью переключения треков прямо на экране мобильного устройства или самого плеера. Кроме того, устройство имеет функцию запоминания последних настроек, включая громкость, а также укомплектовано компактным пультом ДУ.

Цена: от US $5.90 / 436.72 руб.

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Универсальное приспособление, позволяющее определять целостность и работоспособность проводов без снятия изоляционного слоя. Отличное решение для автомобилистов и не только, использование которого требует минимальных знаний и усилий. Достаточно просто продеть провод в игольное ушко, вкрутить в него острие и выполнить подключение к мультиметру, не забыв заделать отверстие от иглы герметиком по окончании работ.

Цена: от US $5.79 / 428.58 руб.

Беспроводная электрическая пила бренда KKMOON – это многофункциональное решение для внутренних и внешних работ, с помощью которого можно выполнять не только укорачивание столярных изделий, резку деревьев или кустарников, но и пропилы любой глубины и степени сложности. Такого результата позволяет добиваться высококачественное титановое покрытие режущего элемента, который функционирует без вибраций.

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Цена: от US $5.10 / 377.50 руб.

Эти соединительные клеммы подходят практически для любого типа сечения и количества жил, способствуя мгновенному монтажу проводных соединений без помощи пайки и изолирующего материала. Нужно просто зачистить провода и вставить их в имеющиеся на корпусе отверстия, используя предусмотренные здесь же рычажки для их зажима и надёжной фиксации. Производитель предлагает также приспособления, позволяющие соединять сразу несколько проводов, намертво закрепляя их в общем узле.

Цена: US $211.27 / 15638.20 руб.

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Весьма необычное решение от китайских производителей, позволившее наделить обычную клавиатуру интерфейсом и аппаратной составляющей полноценного ПК. И действительно, здесь есть всё необходимое, начиная с 4-ядерного процессора Intel Atom и заканчивая синхронизацией с любой оргтехникой, работающей на драйверах Windows 10-й версии. Также устройство имеет цифровой HDMI-порт для подключения мониторов, поддерживающих полноэкранное разрешение FHD.

Цена: от US $81.95 / 6065.94 руб.

Отличный инструмент за свою цену, с помощью которого можно выполнять практически любые работы по дереву и различным деревосодержащим материалам. Наличие нескольких насадок позволяет делать пропилы любой степени сложности и конфигурации с максимальной глубиной до 5 см и рабочим диапазоном углов от 0 до 45 градусов. Мощность установки – 120 Вт, для регулировки скоростей предусмотрен специальный поворотный механизм.

Цена: US $198.00 / 14655.96 руб.

В эргономичном кресле DAMEDAI с обивкой из сетчатой ткани, металлическим корпусом и специальным упором для коленей очень удобно работать, при этом нагрузка на позвоночник распределяется равномерно и спина остаётся прямой. В магазине кресло предлагается в пяти цветах.

Цена: US $7.84 / 580.32 руб.

Перчатки IRON JIA'S из дышащего материала с накладками из противоскользящей резины очень удобные и мягкие. Отлично подойдут для велоспорта и мотоспорта! К заказу перчатки доступны в трёх вариантах и размерах S - XL.

Цена: от US $13.36 / 988.91 руб.

Сумка DOMISO с удобной лямкой, которую можно снимать при желании, предназначена для ноутбуков размером от 10 до 17 дюйм. Сумка выполнена из плотной ткани и оснащена USB-портом для зарядки мобильных устройств. На выбор предлагаются сумки коричневого и серого цвета.

Цена: US $1.30 / 96.23 руб.

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Тактический чехол-сумка Souforce пошит из водонепроницаемой нейлоновой ткани и оснащён карабином для крепления на рюкзаки. Она отлично подойдёт для кемпинга и походов! В нём можно хранить карты, смартфон и многое другое. К заказу чехол-сумка доступен в шести вариантах цветов.

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