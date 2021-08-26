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Недорогие и полезные товары с AliExpress: мужской кошелёк, беспроводная зарядка в авто и другие

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Мужской кошелёк 

Цена: US $9.54 / 704.18 руб.

Мужской кошелёк Baellerry сделан из натуральной кожи и оснащён застежкой на молнии. Также внутри кошелька предусмотрены различные отсеки и кармашки, а кроме того, имеется место для хранения банковских карточек и визиток. В магазине имеются на выбор кошельки чёрного, коричневого и кофейного цвета.

Многофункциональный набор

Цена: от US $15.68 / 1157.40 руб.

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Многофункциональный набор инструментов Yalku сделан из нержавеющей стали. В набор входит 115 различных отвёрток и 20 аксессуаров для разборки. Такой набор инструментов отлично подойдёт для ремонта смартфонов.

Бюджетный смартфон

Цена: от US $104.90 / 7743.04 руб.

Смартфон Realme С21 с 6,5-дюймовым дисплеем работает на процессоре MediaTek Helio G35, поддерживает WIFI, Bluetooth 5.0, GPS и оснащён 3/4 ГБ оперативной памяти, 32/64 ГБ ПЗУ, тройной основной камерой на 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронтальной на 5 Мп. За автономную работу гаджета отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.

Беспроводное зарядное устройство

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Цена: от US $15.00 / 1107.20 руб.

Внешний аккумулятор HOCO ёмкостью 10000 мАч поддерживает технологию беспроводного заряда QC3.0 и может одновременно заряжать три мобильных устройства. Чтобы смартфон не соскользнул с устройства во время беспроводной подзарядки, на повербанке предусмотрены присоски. При покупке можно выбрать зарядку белого или чёрного цвета.

Пульт ДУ + беспроводная мини клавиатура

Цена: US $14.55 / 1073.99 руб.

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Пульт+беспроводная мини клавиатура VONTAR с QWERTY-раскладкой, предназначенная для управления HD плеером, телеприставкой или компьютером, работает в диапазоне беспроводного подключения до трёх метров и поддерживает такие операционные системы, как Windows 2000, XP, Vista, Windows CE, Windows 7 и 10, а также MacOS X и Android 3.0.

Кабель HDMI

Цена: от US $6.23 / 459.86 руб.

Кабель HDMI VOXLINK поддерживает 4К, улучшает детализацию и яркость изображения при передаче файлов на устройство. Провод очень прочный и гибкий. К заказу доступен с длиной кабеля от 1 до 5 метров и в трёх разных цветах.

Беспроводная зарядка в авто

Цена: от US $36.65 / 2705.27 руб.

Беспроводная зарядка от производителя TOPK имеет удобный держатель для мобильного телефона и индикатор, отображающий процесс подзарядки гаджета. Кроме того, это универсальное устройство оснащено креплениями для установки на торпедо автомобиля.

Видеорегистратор

Цена: от US $49.99 / 3689.94 руб.

Если вы ищете недорогой видеорегистратор с русифицированным меню и полным функционалом, то эта модель однозначно для вас. Устройство DDPAI легко фиксируется и настраивается, а самое главное – видеорегистратор отлично выполняет свои задачи и выдаёт чёткую картинку 24 часа в сутки независимо от освещения. Также в регистраторе предусмотрен микрофон и имеется возможность расширения встроенной памяти. Доступна доставка из России.

Набор шпателей

Цена: US $3.99 / 294.52 руб.

Затеяли ремонт, но катастрофически не хватает средств на профессиональную рабочую бригаду? Частично решить этот вопрос вам поможет набор шпателей, которые могут придать древесную фактуру любой поверхности. Узор получается очень красивым и реалистичным, причём за считанные минуты. Также вы можете покрыть его любой краской, обеспечив тем самым ещё более оригинальный результат.

Чехлы для автомобиля

Цена: от US $11.05 / 815.64 руб.

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Если состояние сидений вашего авто явно оставляет желать лучшего, то можно обновить их с помощью этих универсальных чехлов из льна. Производитель предусмотрел несколько вариантов комплектации таких наборов и множество интересных расцветок, декорированных контрастной строчкой и удобными нижними карманами. При этом чехлы настолько легко снимаются и надеваются на сиденья, что можно запросто справиться с этой задачей самостоятельно. Доступна доставка из России.

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