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Автомобильный тестер All-sun EM415pro – это незаменимое в вопросах диагностики устройство, которое поможет вам быстро выявить место обрыва в электропроводке автомобиля. Тестер состоит из двух элементов: приемника и передатчика, подключаемых к аккумулятору одним концом и к проблемному кабелю вторым. Достаточно провести приемником вдоль кабеля и в месте, где звуковой сигнал умолкает, там и нарушена целостность соединения.

Цена: от US $6.30 / 465.52 руб.

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Этому многофункциональный инструменту любой фронт работ будет нипочём: обжим клемм, нарезка проводов или зачистка изоляционного слоя кабеля. Кроме того, он отменного качества исполнения – выполнен из высококлассной углеродистой стали с фигурными отверстиями, рассчитанными под разный диаметр рабочего материала, и прорезиненного пластика для эргономичных ручек с рельефом, предотвращающим скольжение.

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Органайзер для кабелей производства компании UGREEN изготовлен из мягкого силикона. Он легко устанавливается на любые поверхности, с ним ваши провода никогда не будут путаться под рукой. В интернет-магазине представлены на выбор четыре варианта товара.

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Теперь для ведения сварочных работ вовсе не обязательно иметь в личном распоряжении громоздкую установку. К примеру, компактный сварочный аппарат DEKO DKA качественной сборки и с соответствующим электродным зажимом прекрасно справляется с поставленной задачей, причем по более чем доступной цене.

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Благодаря хитрому трёхколёсному механизму в основе, который позволяет транспортировать даже самую неудобную и тяжёлую поклажу массой до 150 кг, этой вездеходной тележке не страшны никакие испытания лестницами. Порадует покупателей и качество исполнения тележки, для изготовления которой использовался высококачественный алюминиевый сплав, пластик и прорезиненные вставки.

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Это универсальное устройство поможет безошибочно определить схему кабельной разводки в стене, вне зависимости от того, под напряжением она или нет. Кроме того, детектор легко определит наличие арматуры, металлических профилей, деревянного бруса или труб под штукатуркой и плиткой, а когда обнаружит, начнёт подавать звонкий сигнал.

Цена: от US $69.99 / 5166.21 руб.

Автомобильный видеорегистратор 70mai Smart Dash Cam Pro с ЖК-дисплеем на 2 дюйма имеет функцию ночного видения, голосовое управление, Wi-Fi и высокоскоростную запись с разрешением 1944 P. Обзор камеры составляет 140 градусов.

Цена: от US $0.96 / 70.86 руб.

Такая светодиодная лампа от бренда Drmcar поможет вам оборудовать дополнительную подсветку салона или багажника. Лампа светит очень ярко и её легко установить на любые поверхности при помощи двухсторонней клейкой ленты. Лампа имеет встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 320 мАч и заряжается через USB. Номинальное напряжение составляет 3,7 вольта, номинальная мощность - 2 Вт. В магазине есть лампы с голубым и белым свечением.

Цена: от US $7.46 / 550.65 руб.

Необычные деревянные часы-будильник LUKENI оснащены светодиодным экраном, на котором отражается время и температура в помещении. Ими можно управлять с помощью голоса или звуков. Такие креативные часы прекрасно дополнят любой интерьер и могут быть замечательным подарком. На выбор есть 16 вариантов разного цвета.

Цена: от US $8.73 / 644.39 руб.

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Это кольцо, сделанное из карбида вольфрама, смотрится очень эффектно, а широкий выбор размеров, представленный в магазине, позволит вам подобрать украшение как раз под свой палец. Кольцо не царапается и не оставляет тёмных следов. В сочетании с тёмным матовым гаджетом – как раз то, что надо! У продавца имеются на выбор одиннадцать вариантов цветового исполнения и пять размеров кольца.

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