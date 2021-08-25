Цена: от US $4.81 / 356.53 руб.

Такая мощная зажигалка от бренда OLOEY в надёжном металлическом корпусе обязательно будет вам полезной при разведении огня во время похода, пикника на даче или для применения в быту. Она очень компактная, и поэтому свободно поместится в карман или сумку, если появится необходимость взять её с собой. У зажигалки есть 2 режима работы, загорается с первого раза, пламя достаточно большое. Для безопасного разведения огня мощность нагрева можно регулировать. В интернет-магазине предлагаются зажигалки золотого, серебряного и чёрного цвета, а также шестнадцать вариантов другого дизайна и расцветки.

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Аудиоресивер Ugreen с Bluetooth 5.0 для подключения любых аудиоустройств поддерживает технологию aptX с низкой задержкой и качественным звуком в радиусе 10-ти метров. На корпусе расположен microUSB порт для питания и разъёмы RCA, 3.0 для передачи аудио.

Цена: от US $58.99 / 4358.85 руб.

Вот вроде бы, чего ждать от карманного паяльника, размер которого не превышает 16,8 см? А на деле это устройство может многое, имеет универсальный тип жала, миниатюрный дисплей, 65-ваттный потенциал и довольно солидный диапазон рабочих температур от 100 до 400 градусов Цельсия. Питается паяльник от сети через специальный преобразователь в постоянный ток с напряжением 12/24В.

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Цена: от US $5.81 / 429.31 руб.

Оригинальный 40-ваттный светильник, работающий в цоколе Е27 от переменного тока с напряжением 220 вольт. Широкий шаг цветовой температуры от 2800 до 5500 К и световой поток 2800 Люмен дают возможность освещать всё пространство в помещении, не оставляя тёмных углов. Среди прочих особенностей светильника –рабочая температура от 25 до 40 градусов Цельсия и надёжная защита от влаги, позволяющая размещать устройство не только внутри, но и снаружи здания.

Цена: от US $25.32 / 1870.93 руб.

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Бюджетные наушники Honor Choice оснащены технологией низкой задержки звука и поддержкой кодека ААС, подключаются к смартфонам через модуль Bluetooth 5.0. Управление сенсорное, время автономной работы – до 6 часов. Кейс-повербанк даст дополнительный заряд на 24 часа. Наушники защищены от влаги по стандарту IP54.

Цена: от US $30.03 / 2218.96 руб.

Детская электрическая зубная щётка Xiaomi Soocas C1 в стандартном режиме удаляет налёт, в деликатном – улучшает кровообращение дёсен. На ручке есть силиконовые вставки для удобного хвата, на насадке расположен датчик давления. Щётка синхронизируется со специальным приложением для смартфона, где после каждой чистки отображаются вознаграждения и новые задания для детей.

Цена: US $7.43 / 549.01 руб.

Универсальная алюминиевая насадка на газонокосилку предназначена для стрижки травы и оснащена четырьмя отверстиями для лески. Удобно менять, легко устанавливать. Насадка износостойкая и долговечная, вибрация при работе небольшая. Подходит для большинства газонокосилок.

Цена: от US $20.39 / 1506.64 руб.

Прочный навесной замок открывается при введении комбинации из четырёх установленных цифр. Для сброса кодировки требуется особым образом повернуть дужку замка в открытом состоянии. Сам замок широкий, ламинированный, стальной и водонепроницаемый.

Цена: от US $7.94 / 586.70 руб.

В этот компактный набор инструментов входят: трещотка, набор головок и бит, удлинители, карданчик и вороток для самостоятельного ремонта и обслуживания автомобиля. Все инструменты в количестве 46 элементов продаются в удобном кейсе для хранения и транспортировки.

Цена: US $6.01 / 444.09 руб.

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Аккумуляторные перезаряжаемые батарейки типа АА оснащены USB-интерфейсом для удобного коннекта с источником зарядки. Ёмкость одной батарейки равна 1200 мАч, выходное напряжение – 1,5 ± 0,2 В. В магазине есть возможность заказать на выбор комплект из трёх или четырёх штук, либо одну батарейку.

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