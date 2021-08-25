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Недорогие и полезные товары с AliExpress: бытовая электроточилка, диагностический сканер и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
RTX 3060 от 72 тр в Регарде

Бытовая электроточилка

Цена: от US $22.24 / 1656.44 руб.

С помощью универсальной бытовой электрической точилки BEEMSK вы в любой день сможете привести в порядок затупившиеся ножи, ножницы и даже отвёртки. Номинальная мощность электроточилки составляет 60 Вт, размеры - 220 х 90 х 80 мм при весе 1000 граммов.

Строительный фен

Цена: от US $24.99 / 1861.26 руб.

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Строительный проводной фен высокого качества от бренда ANTOOTAN оснащён регулятором температуры от 100 до 650 ºC и цифровым ЖК-дисплеем. В комплектацию товара входят насадки различной конфигурации. Фен работает от сети 220 В, номинальная потребляемая мощность - 2000 Вт.

Мультитул-плоскогубцы

Цена: от US $6.14 / 457.31 руб.

Компактный многофункциональный мультитул-плоскогубцы бренда Sivir вмещает в себя большое количество инструментов: плоскогубцы, нож, крестовая отвёртка, маленькая шлицевая отвёртка, нож для рыбьей чешуи, съёмник, двухсторонний напильник, большая шлицевая отвёртка, скребок, средняя шлицевая отвёртка, консервный нож и открывалка для бутылок. Он изготовлен из нержавеющей стали, в магазине представлены четыре варианта мультитула. 

FM-трансмиттер

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Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде
12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут
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3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Цена: US $15.99 / 1190.94 руб.

FM-трансмиттер для автомобиля производства известной китайской компании Baseus позволяет разговаривать по громкой связи, заряжать мобильные гаджеты с помощью двух портов USB 2.0 и воспроизводить музыкальные композиции через модуль Bluetooth 5.0 или с флешки. Устройство подключается к прикуривателю и работает от 12 вольт.

Сумка «I AM LEGEND»

Цена: от US $38.88 / 2895.79 руб.

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Модная вместительная сумка «I AM LEGEND» от китайского бренда Burminsa пошита из прочных качественных материалов, имеет ремешки и множество карманов, в которые можно положить очень много необходимых вам вещей. Она подходит как для мужчин, так и для женщин. В магазине представлены на выбор сумки 10 расцветок.

Цифровые часы

Цена: от US $50.40 / 3753.80 руб.

Цифровые часы illuminator производства известной компании класса люкс Casio в водонепроницаемом металлическом корпусе и с подсветкой ЖК-дисплея предлагаются в десяти цветовых исполнениях и трёх конфигурациях функционала. Помимо своих основных опций, часы оснащены LED-подсветкой, таймером обратного отсчёта, будильником, секундомером и отображает текущее время крупных городов мира и часовых поясов. Также производитель обещает долгий срок службы батареи.

Смартфон Realme Q

Цена: от US $224.99 / 16757.31 руб.

Смартфон Realme Q оснащён 6.3-дюймовым FHD-экраном и работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 712AIE и Android 9.0. Фронтальная камера гаджета оборудована сенсором на 16 Мп, основная камера состоит из четырёх модулей на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Объёмы оперативной памяти и встроенного хранилища зависят от выбранной модели: 4 ГБ / 64 ГБ, 6 ГБ / 64 ГБ и 8 ГБ / 128 ГБ. Корпус смартфона водозащищённый. Доступны смартфоны трёх цветов.

IP-камера

Цена: от US $10.82 / 805.88 руб.

IP-камера для наружного видеонаблюдения ANBIUX оснащена широкоугольным объективом: ни один объект не останется за кадром. Максимальное разрешение записи устройства и фокусное расстояние зависят от конфигурации модели. Работает в связке с устройствами на Android и Windows. Корпус камеры имеет защиту от попадания влаги и пыли.

Диагностический сканер

Цена: US $55.19 / 4090.84 руб.

С помощью компактного сканера ANCEL AD510 можно в считанные минуты определить поломку в автомобиле, не тратя время на поиски. Прибор имеет 2.8-дюймовый дисплей с возможностью выведения русского текста, чтение и удаление ошибок в блоке управления, безошибочное тестирование ресурсов аккумуляторной батареи. Всё это вполне реально, если на борту авто имеется разъём стандарта OBD2 для прямого подключения сканера.

Универсальный сетевой фильтр

Цена: US $25.60 / 1906.69 руб.

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В этом сетевом фильтре имеются четыре розетки и четыре USB-порта. Также предусмотрено удалённое управление по Wi-Fi со смартфона с помощью специального мобильного приложения и совместимость с Google Assistant и Alexa. Кроме того, магазин предоставляет быструю и бесплатную доставку со склада в России.

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