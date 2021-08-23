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Недорогие и полезные товары с AliExpress: автомобильный mp-3 плеер, мультиметр и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Автомобильный mp-3 плеер

Цена: US $26.17 / 1949.15 руб.

Это небольшое многофункциональное устройство может стать отличной альтернативой автомагнитоле, девайс имеет LED-дисплей, FM-радио, слот под TF-карту памяти до 64 ГБ, микрофон и поддерживает функцию Hands-free. Кроме того, mp-3 плеер оснащён USB для подключения флеш-накопителей до 128 ГБ, модулем Bluetooth 4.0 и AUX-разъёмом. Также в гаджете предусмотрен порт USB для зарядки мобильных телефонов, планшетов и т.п.

Мультиметр

Цена: US $6.43 / 478.91 руб.

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Отличный мультиметр за свои деньги – с клещами и небольшим, информативным дисплеем, отображающим снятые показания. Работает устройство ANENG KT87N на батарейках AAA. Диапазон измерения прибора от 6 до 1000 В. С его помощью можно не только быстро находить неисправности, но и измерить всю проводку. 

Электрический паяльник

Цена: US $14.27 / 1062.83 руб.

Паяльник оснащён цифровым дисплеем, работает от 12-24 В, и помогает быстро справиться с поставленной задачей, только следует подобрать нужное жало, так как их предлагается несколько. Диапазон рабочих температур – 150-450 градусов Цельсия, они регулируются, мощность прибора – 75 Вт.

SSD диск

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Цена: от US $16.50 / 1228.92 руб.

Твердотельный накопитель от известного производителя Goldenfir объёмом 256 ГБ – вполне приемлемый вариант, особенно если учесть его характеристики и стоимость. Если вас не устраивают размеры памяти, выберете любой другой SSD диск от 16 ГБ до 1 ТБ. На странице интернет-магазина также указаны скорость записи и чтения по каждой конфигурации накопителя.

Индикаторная отвёртка

Цена: US $1.10 / 81.93 руб.

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Отличный индикатор SATTDA (КНР), безошибочно определяющий наличие напряжения в розетке или обрыв сети, работает в диапазоне от 100 до 500 вольт. Внешне инструмент напоминает обычную отвёртку с пластиковым корпусом, выполненным в нескольких цветовых вариантах, и с внутренним стержнем из нержавейки.

Мультитул

Цена: US $20.99 / 1541.47 руб.

В этом компактном корпусе из нержавейки производства бренда Nextool довольно трудно узнать мультитул, но так и есть – в нём прячется нож, фонарик и даже ножницы. В общем, всё, что нужно офисному работнику и не только. При этом инструмент радует своей компактностью – бросил в карман и даже не заметил, как он потяжелел.

Солнечная панель

Цена: от US $120.87 / 8858.79 руб.

Гибкая и прочная солнечная панель BOGUANG сделана из водонепроницаемого монокристаллического кремния, имеет размеры – 1030 х 525 х 2.5 мм. Максимальная мощность батареи составляет 100 Вт, напряжение – 18 В. К заказу доступна в семи вариантах мощности. Можно заказать со склада в Российской Федерации.

Фрезы для шлифования 

Цена: US $8.66 / 645.00 руб.

Фрезы, представленные брендом QSTEXPRESS и предназначенные для шлифовки, изготовлены из прочного и долговечного карбида вольфрама. Дерево, пластик, нержавейка, мрамор или аллюминий поддаются им без проблем. Продаются набором, состоящим из 10 фрез разной формы. 

Бытовая электроточилка

Цена: US $7.73 / 575.73 руб.

С такой точилкой вы сможете навсегда забыть о проблеме тупых ножей. Работает девайс от сети 220 В, имеет мощность 0.06 Вт и довольно прочный корпус из АБС-пластика с весьма компактными габаритами 14 х 6 х 8.5 см. В комплекте к точилке прилагается простая и понятная инструкция по применению.

Внешний оптический привод

Цена: от US $14.66 / 1076.13 руб.

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Тонкий и портативный внешний DVD-привод бренда KuWFi имеет простое подключение к ноутбуку через интерфейсы USB 2.0/3.0. Девайс предназначен для чтения и записи DVD-ROM и CD-RW, и совместим с ОС Windows и Mac OS. У продавца доступны четыре варианта оптического привода на выбор.

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