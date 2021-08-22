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Недорогие и полезные товары с AliExpress: двойная зажигалка, патрон с датчиком движения и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут

Двойная зажигалка

Цена: US $10.65 / 793.21 руб.

Пламя этой зажигалки не потухнет даже при сильном ветре, так как имеет надёжную ветрозащиту, кроме того, она двойная. Можно кнопкой отдельно зажечь электрическую зажигалку. Газ без заряженного аккумулятора работать не будет. При включении газа кратковременно зажигается и электрозажигалка, потом пьезоэлемент тухнет и горит газ. Приятно удивит вас и качество исполнения аксессуара, а также возможность заказать на вешней стороне зажигалки свой рисунок.

Пила с полотнами

Цена: US $9.43 / 702.35 руб.

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Набор включает в себя многоцелевую пилу из качественной нержавейки, съёмное полотно, предназначенное для работы по дереву, а также несколько дополнительных лезвий для работы по стеклу, керамической плитке, ПВХ и даже по камню. Достаточно просто поставить нужное полотно, используя для этих целей специальное фиксирующее крепление в виде винта, и можно использовать инструмент по назначению. 

Патрон с датчиком движения

Цена: US $5.59 / 416.34 руб.

Использование этого патрона позволяет не заморачиваться включением и выключением света в помещении, для этих целей предусмотрен чувствительный датчик движения. Конструкция на первый взгляд совершенно примитивная, но вместе с тем её вполне реально настраивать под свои потребности. Например, можно выставить время работы лампочки в интервале от 8 до 120 с, или настроить круглосуточную, или только ночную работу без учёта светового дня. Главное, чтобы мощность лампочки не превышала 60 Вт.

Органайзер для путешествий

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Цена: от US $8.60 / 640.53 руб.

Отличное устройство для продолжительных поездок и активного отдыха, позволяющее хранить в одном флаконе сразу два средства личной гигиены (например, жидкое мыло и гель для бритья или шампунь с кондиционером). Кроме того, здесь есть миниатюрная расчёска, зеркало, стакан и даже удобный отсек для зубной пасты и полотенца – одним словом настоящий бьюти-бокс, позволяющий оставаться свежим даже во время самого утомительного вояжа.

USB-кабели питания

Цена: US $0.90 / 67.03 руб.

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Такие USB-кабели питания для подключения к источнику энергии подходят любым устройствам с различными разъёмами. Прочный аксессуар обеспечивает 5В постоянного тока от USB, в магазине предлагаются на выбор шесть разных штекеров для ноутбуков, фотоаппаратов и других гаджетов.

Цифровой мультиметр

Цена: от US $22.80 / 1698.15 руб.

Многофункциональный цифровой мультиметр Jia Xun для автомобиля, укомплектованный щупами в количестве двух штук, эффективно обнаруживает различные повреждения электрической цепи, простой в эксплуатации и имеет надёжные характеристики. Такой электроизмерительный прибор никогда не будет лишним в вашем гараже или бардачке автомобиля в случае ремонта.

Внешний аккумулятор

Цена: от US $21.80 / 1623.67 руб.

Мощный повербанк Asometech ёмкостью 50000 мАч оснащён четырьмя портами USB, одним Micro-USB и Lightning, а также USB Type-C для удобства подзарядки самого девайса. На верхней панели предусмотрен LED-дисплей для мониторинга заряда. Аккумулятор подходит для мобильных устройств таких брендов, как Xiaomi, Samsung, Huawei, а также смартфонов iPhone.

Инструмент для обжима кабеля

Цена: от US $27.90 / 2078.00 руб.

Этот обжимной инструмент для кабелей оценят, как профессионалы, так и любители. Устройство подходит для диагностики состояния кабелей и их монтажа, для чего на корпусе предусмотрен специальный тестер и отверстия для установки коннекторов стандарта rj-11, rj-12 и rj-45. Необходимые наконечники, коннекторы, сменные лезвия и зажимы входят в полный комплект, дополненный удобным пеналом на молнии для хранения. Инструмент подходит практически под любые провода, вне зависимости от типа и размера их сечения.

Портативный принтер

Цена: от US $9.83 / 732.14 руб.

Компактный принтер Xiaomi mijia AR для печати фото с телефона, работает по Bluetooth. Можно также заказать в комплекте с фотобумагой. У фотобумаги задняя сторона с клейкой лентой, чтобы фото можно было прикреплять. Настойка интуитивная и понятная, достаточно скачать приложение mi home и следовать инструкции. Отличный подарок близкому человеку. 

Секатор

Цена: от US $8.83 / 657.66 руб.

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