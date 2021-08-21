Цена: от US $14.17 / 1050.60 руб.

Электроотвёртка от известного китайского производителя инструментов DEKO имеет крутящий момент 4.5 нм и работает на аккумуляторе ёмкостью 1300 мАч. Кроме того, в головку электроинструмента встроена светодиодная подсветка, а ручка может занимать два регулируемых положения, в значительной мере облегчая рабочий процесс.

Цена: от US $3.13 / 232.07 руб.

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Необычное устройство в форме мини-лампочки выполняет функции флешки объёмом от 4 до 64 ГБ с подсветкой, всего доступно на выбор пять цветов свечения. Кроме того, здесь есть колечко, с помощью которого можно найти аксессуару ещё одно применение, используя его в качестве брелока для ключей.

Цена: от US $20.52 / 1509.87 руб.

Всем известно о пользе соляных ламп, но этот девайс имеет гораздо больше преимуществ, так как для его наполнения применялась гималайская соль с её уникальными свойствами. И прежде всего, речь идёт об очищающих воздух отрицательных ионах, которые выделяются при нагревании соли, и этим способствуют общему укреплению иммунной системы. Кроме того, светильник получил стильный дизайн, заметно выделяющий его на фоне аналогичной продукции.

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Цена: от US $8.64 / 640.59 руб.

Компактный мультиметр All-Sun, предназначенный для измерения переменного/постоянного тока, напряжения, сопротивления и т.д., укомплектован щупами и работает на 2 аккумуляторах LR44. Измеренные электрические параметры отображаются на цифровом экране. Благодаря портативности и небольшим размерам устройства (11.4 х 5.65 х 2.2 см), его всегда можно иметь под рукой в кармане брюк или спецодежды. В магазине предлагаются три модели мультиметра на выбор.

Цена: от US $13.66 / 1012.79 руб.

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Если у вас болит и затекает шея, попробуйте облегчить свое самочувствие с помощью этого массажёра, который отлично снимает напряжение и усталость. Его можно использовать для профилактики при долгой работе за ПК или поездках в авто на дальние расстояния. Подойдёт приспособление и для пожилых людей, которым тяжело находиться в сидячем положении. При этом можно регулировать интенсивность массажа, используя комплектный пульт управления.

Цена: от US $23.63 / 1752.00 руб.

Такой простейший с виду медиаплеер в форме обычной коробочки оснащён портом USB 2.0, слотом для SD-карты до 32 ГБ, поддержкой MKV видео и Blu-ray, цифровым разъёмом HDMI для подключения к монитору и AV-выходом с кабелем со стандартными «тюльпанами». Благодаря такому интерфейсу его можно подключить не только к магнитоле, работающей на Android, но также и к старому телевизору.

Цена: от US $42.75 / 3169.61 руб.

Это не просто дверной глазок, а отличная оптика от Sony с широкоугольным объективом и возможностью видеозаписи в разрешении 1080 х 1920 пикселей с поддержкой microSD с максимальным объёмом до 128 ГБ. При этом можно синхронизировать устройство с собственным смартфоном, используя для этих целей Wi-Fi. Такая простая опция позволяет мгновенно реагировать на любого человека, который попадёт в объектив глазка, охватывающий всю лестничную площадку.

Цена: US $40.06 / 2970.16 руб.

Цифровой насос BASEUS предназначен для накачки автомобильных и велосипедных шин. Он имеет удобный светодиодный дисплей, кнопки управления и ёмкий аккумулятор на 2400 мАч. Благодаря портативности насоса и небольшому весу, его всегда можно иметь под рукой в багажнике, бардачке или сумке.

Цена: от US $14.91 / 1105.47 руб.

Имея такую помощницу, совсем не страшно оставить дом и отправиться в отпуск. Качественный контроль за вашим жильём во время отсутствия гарантирован. Поворотная головка камеры обеспечивает охват на 360 градусов, а синхронизированное с ней через приложение устройство может транслировать изображение в режиме 24/7, в случае чего моментально присылая владельцу предупреждающее уведомление.

Цена: US $7.85 / 582.02 руб.

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