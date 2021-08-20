Цена: от US $5.08 / 376.65 руб.

Этот универсальный кожаный органайзер, стилизованный под кобуру, предназначен для всевозможных инструментов и полезной мелочёвки. В качественно пошитом аксессуаре для хранения различных мужских принадлежностей предусмотрены специальные отверстия, чтобы его можно было зафиксировать на ремне. Если вам не нравится этот дизайн органайзера, то можно выбрать другой, ведь у производителя есть сразу несколько вариантов – стильных и универсальных, под любой ремень и одежду.

Цена: от US $10.81 / 801.48 руб.

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Если вам приходится делать ремонт собственными руками, то этот инструмент станет одним из ваших любимых помощников. Наличие встроенной рулетки и специального окошка для карандашной разметки позволяет максимально точно отмерить нужный размер для резки. При этом нож позволяет резать не только по прямой линии, но и по кругу в любом диаметре.

Цена: US $2.93 / 215.82 руб.

Такое приспособление очень удобно тем, что для его работы не требуется много энергии. Зажигалка полностью безопасна, ветрозащитная и не поддается влиянию больших температур, имеет удобную форму и работает на одной батарейке AA-типа. Включили газ, нажали кнопку на зажигалке и загорится огонь на газовой плите.

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Цена: от US $118.68 / 8799.28 руб.

Профессиональный электрический металлоискатель TIANXUN TX-850 предназначен для использования на открытом воздухе и поиска металлических предметов. Устройство полностью водонепроницаемое, оснащено светодиодным информативным дисплеем, звуковым индикатором и удобной ручкой. Длина штанги составляет 106 - 132 см, рабочее напряжение – 9 В.

Цена: от US $8.84 / 651.13 руб.

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Рюкзак оснащён основным карманом, в котором предусмотрены ещё несколько отделений поменьше, внешним карманом для вещей быстрого доступа и держателями под бутылки. Также снаружи имеются застёжки и USB-разъём с портом для наушников. Рюкзак пошит из прочного непромокаемого нейлона и устойчив к механическому воздействию. Спинка и ремни уменьшают нагрузку на спину с плечами, а также не дают им потеть, благодаря хорошей вентиляции.

Цена: от US $15.92 / 1180.35 руб.

Лазерный дальномер SNDWAY поможет измерить расстояние на любых площадях без традиционной рулетки. Дальность действия устройства составляет 50 метров, этого вполне достаточно для работы в больших помещениях. Если же и этого покажется мало, то можно выбрать конфигурацию, работающую в 120-метровом радиусе, подходящую для измерений на открытом пространстве.

Цена: от US $10.68 / 786.66 руб.

Повербанк ёмкостью 20000 мАч имеет два USB-порта с поддержкой технологии быстрого заряда 5В/2A, а также разъёмы Type-С и Micro USB для зарядки самого устройства. Кроме того, в магазине доступна версия повербанка с поддержкой быстрой зарядки QС 3.0 + PD 3.0 через порт Type-C. В устройстве предусмотрена защита от перегрева, короткого замыкания, перезарядки и перегрузки.

Цена: от US $12.31 / 912.70 руб.





Горячий клеевой пистолет бренда LOMVUM способен решить множество различных задач, нагреваясь буквально за 90 секунд. Инструмент работает на 7- миллиметровых стержнях, оснащён литиевым аккумулятором и имеет высокую температуру плавления 200 градусов Цельсия, при этом удерживает её в течение 2-х часов. Зарядка устройства осуществляется через microUSB, но работать в это время пистолет не сможет, есть защита от падения.

Цена: от US $24.99 / 1852.83 руб.

Беспроводная электроотвёртка производства WORKPRO имеет перезаряжаемую литий-ионную аккумуляторную батарею на 1300 мАч и фонарик, встроенный в рукоятку инструмента. В комплектацию также входят различные насадки и биты. Скорость холостого хода составляет 1200 оборотов в минуту. Благодаря своей компактности и возможности складываться, этот очень удобный и простой в работе инструмент будет вашим незаменимым помощником.

Цена: от US $24.62 / 1825.40 руб.

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Этот универсальный помощник для каждого мастера работает от электрической сети 220 В, имеет мощность 300 Вт и предназначен для обработки любого материала, начиная с дерева и пластика, и заканчивая стеклом и металлом. Кроме того, инструмент подойдёт для шлифовки, резки, распиловки и многих других работ.

Цена: от US $10.45 / 774.79 руб.

Водонепроницаемый проводной эндоскоп JCWHCAM с высоким разрешением камеры 1080P и объективом 8 мм позволит вам увидеть всё, что происходит в труднодоступных местах. Его легко подключить к любому смартфону с помощью микро USB. Длина кабеля составляет от 1 до 10 метров.

Цена: US $21.46 / 1580.68 руб.

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Это удобный и компактный вариант классической бритвы, доработанной мотором. В комплект Xiaomi Mkodo T1 входят стойка с ручкой и 2 кассеты с шестью лезвиями. Бритва имеет водонепроницаемый корпус по стандарту IPX7 из анодированного алюминия с антибактериальным покрытием и оснащена двигателем с частотой вращения 12000 об./мин., который передаёт колебания на режущую головку. Кроме того, она может вращаться на 30 градусов. Работает всё от 2-х ААА аккумуляторов.

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