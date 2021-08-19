Цена: от US $72.95 / 5354.96 руб.

В случае если ваши ножи необходимо наточить, можно купить на Алиэкспресс точильный станок, который не займёт много места и всегда будет в личном пользовании. Отличную производительность такой точильной машинки обеспечивают шлифовальные насадки разной абразивности, которые продаются в месте со станком в комплекте. Кроме того, доступна возможность регулировки рабочего угла в диапазоне от 15 до 30 градусов, и таким образом вы легко заточите любое лезвие всего лишь 5 минут.

Цена: от US $4.53 / 332.53 руб.

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LED-лампа китайского производителя PARKSON оснащена датчиком движения, включающим свет по взмаху руки, и работает от любого источника питания на 5 вольт с USB-портом. Кроме того, вы сможете выбрать осветительный прибор оптимальных для вас размеров, поскольку в магазине имеются три варианта длины: 30, 40 и 50 см.

Цена: US $37.80 / 2774.74 руб.

Этот универсальный помощник от известного бренда Zigmund & Shtain объёмом 5 литров поможет вам приготовить завтрак, обед и ужин, приложив минимум усилий. Здесь даже есть таймер отсрочки запуска устройства, позволяющий закладывать продукты в мультиварку с вечера и получать горячее блюдо с утра. При этом все блюда получаются не только вкусными, но и полезными, поскольку их приготовление осуществляется на самых низких температурах, позволяющих сохранять все витамины и важные для организма компоненты. А если вам не нравится такой режим приготовления, то вы сможете выбрать любой другой из 10 доступных режимов.

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Цена: US $4.79 / 351.61 руб.

Выключатель MiniTiger работает от электрической сети напряжением 220-250 вольт. Активировать устройство можно одним касанием, регулируя яркость освещения в помещении. Примечательно, что панель, представленная в 3-х цветовых вариантах – чёрном, золотом и белом, идеально сочетается с любыми интерьерными решениями и не боится высокого температурного воздействия.

Цена: от US $14.59 / 1070.99 руб.

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Отличный мужской аксессуар на все случаи жизни, которому не страшна вода и механические воздействия, поскольку циферблат часов защищает закалённое стекло диаметром 4.5 см. Кроме того, кварцевые часы NAVIFORCE демонстрируют точный ход, имеют календарь, компас и другие полезные функции, а кожаный ремешок, в случае необходимости, легко меняется на новый. В интернет-магазине представлены восемь вариантов цветового оформления часов.

Цена: US $26.40 / 1937.92 руб.



Этот универсальный набор, собранный в компактный пластиковый кейс с удобной защёлкой, имеет всё необходимое: рукоятки с трещоткой и поворотным корпусом под прямой угол, что позволяет продуктивно работать в труднодоступных местах, а также 22 сменные биты с двумя удлинителями – жёстким и гибким. Есть в наборе и торцевые насадки маркировки M5-M14.

Цена: от US $27.38 / 2009.85 руб.

Устройство Tenda 11AC представляет собой 2-диапазонный беспроводной маршрутизатор с независимым модулем для улучшения сигнала и внешними антеннами 5 x 6 дБ с высоким коэффициентом усиления. Площадь покрытия составляет 120 квадратных метров. Максимальная скорость передачи данных по LAN 1000 Мбит/с.

Цена: от US $13.30 / 976.30 руб.

С мощным фонариком EverBrite хоть в подземелье – ничто не ускользнет от вашего внимания, как минимум, в радиусе 50 метров – вот такой потенциал у луча с яркостью в 50 люмен. Кроме того, фонарик не боится воды и падений, так как оснащён крепким ударопрочным корпусом. Работает он от 2-х батареек, имеет вес без них 208 граммов и хорошую портативность.

Цена: от US $16.51 / 1211.93 руб.

Многофункциональный выкидной нож DEHONG подходит для активного отдыха, охоты и других нужд. Он имеет сложную фактуру рукоятки, фигурное 10-сантиметровое лезвие с необычным узором и складной механизм с надёжными болтовыми креплениями.

Цена: от US $42.92 / 3150.58 руб.

Однозначно нужное устройство для дома, которое позволит всегда держать на контроле ситуацию у входных дверей. Модель CHAMOUS имеет Wi-Fi-модуль, а, следовательно, и возможность передачи текущей видеоинформации на синхронизированный смартфон. Кроме того, домофон не боится воды, поэтому его можно без сомнений устанавливать на улице, и два аккумулятора 18650 ёмкостью по 3200 мАч в комплекте.

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