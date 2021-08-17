Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Недорогие и полезные товары с AliExpress: экшн-камера, кошелёк с RFID-защитой и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
[ ] для раздела Блоги
+
-31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде
3060 Ti ASUS - цена снижена в полтора раза

Видеокамера

Цена: от US $169.99 / 12458.89 руб.

Универсальная экшн-камера Ordro с креплением для уха позволяет делать увлекательные стримы от первого лица, размещая на уровне собственных глаз. Для расширения объёма хранилища и записи контента достаточно воспользоваться флеш-накопителем, просто отформатировав его в FAT32 на ПК и вставив устройство в камеру. При этом синхронизация осуществляется через Wi-Fi и специальное ПО OD Cam. Просто, доступно и понятно с отличным результатом в виде эффектных и максимально реалистичных 4K-роликов. 

Компьютерные колонки

Цена: US $17.82 / 1306.06 руб.

реклама

Небольшие, компактные компьютерные колонки бренда SADA с хорошим звуком, чистыми басами и проводным питанием от USB легко подключаются не только к компьютеру, но и ко многим устройствам через стандартный 3.5 мм стерео-разъём. Выходная мощность составляет 3 Вт. 

10-дюймовый планшет

Цена: от US $97.69 / 7159.88 руб.

Планшет бренда BDF с экраном 10.1 дюйма работает на 8-ядерном процессоре SC9863A под управлением ОС Android 9.0 имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, две камеры на 5 Мп и 2 Мп, слот на 2 сим-карты, 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Идеально подойдёт как для учёбы, так и для работы.

ТВ‑приставка

анонсы и реклама
Последние 3060 в Ситилинке, цены растут
Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж
MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть
Еще одна 3060 Ti по старой цене
3090 в XPERT.RU
Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
<b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Цена: от US $40.87 / 2995.44 руб.

ТВ‑приставка Vontar X3 на чипе Amlogic, работающая под управлением Android OS 9.0 Pie, имеет массу преимуществ. Среди них 4 ГБ ОЗУ, три конфигурации встроенного хранилища на 32, 64 и 128 ГБ, поддержку 4K-формата с 60-кадровой частотой, H.265-кодеков и HDR. Есть здесь и все необходимое для передачи трафика, начиная с двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 4.1, и заканчивая прямым подключением через разъём Ethernet.

Смарт-часы

Цена: от US $7.87 / 576.81 руб.

реклама

Бюджетный, но качественный умный браслет YCM AIWEAR в водонепроницаемом (IP67) корпусе с мониторингом пульса, кровяного давления и полным набором всех функций фитнес-трекера совместим с операционными системами IOS и Android, и имеет большой цветной экран 1.3 дюйма с IPS-матрицей разрешением 240 х 240 пикселей и поддержку Bluetooth 4.0. Такие часы могут проработать до 25 дней в режиме ожидания и до 7 дней при активном использовании после полной зарядки аккумуляторной батареи ёмкостью 1800 мАч.

Кошелёк с RFID-защитой

Цена: US $9.19 / 673.55 руб.

С таким кошельком случайная потеря банковских карт вам не грозит, он для них и создавался. Имеет надежную RFID-защиту. Конечно, вы можете использовать и наличные, пусть и в небольшом количестве, зато карточки поместятся все без исключения.

Bluetooth-колонка в стиле ретро

Цена: US $18.69 / 1369.83 руб.

Это мини-устройство, выполненное в необычном стиле в виде старинного фонографа для проигрывания виниловых пластинок, на самом деле портативная беспроводная колонка. Она подключается к источнику музыкального контента и транслирует музыку по беспроводному соединению Bluetooth 4.1. Устройство можно подключать как к смартфону, так и к ноутбуку или компьютеру. Также имеется слот для TF-карты памяти. Ёмкость аккумуляторной батареи равна 1200 мАч. Время зарядки составляет 2-3 часа, воспроизведение на полном заряде – до 6 часов.

Топ-скидки на Алиэкспресс за неделю!

Друзья, ещё много других отличных товаров с AliExpress вы найдёте на канале ALIEXPRESSO SHOP в Телеграм, а также в нашем Блоге и в группах ВКонтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь, там всегда есть новые и недорогие предложения!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс гаджеты товары из китая подборки скидки дешевые товары обзоры покупки сделай сам
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
11
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
14
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Wave
7
Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi XD6
7
Far Cry 5: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
12
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
40
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 280R
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
7

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E185
10 августа 2021 28
Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
6 августа 2021 46
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX82U
7 августа 2021 26
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 3 3300X
8 августа 2021 39
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 33
Битва процессоров: Core i5-8400 VS Ryzen 3 3100
12 августа 2021 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инструкция по разблокировке видеокарт NVIDIA с антимайнерской защитой LHR от Dizzy Mining
67
Майнеры поднимают цены на видеокарты – GeForce GTX 1080 Ti на Авито подорожала на 25 000 рублей
75
Энтузиаст создал в домашних условиях процессор из 1200 транзисторов по 10-мкм техпроцессу
27
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
74
Майнеры взломали защиту на NVIDIA GeForce RTX 3000 LHR, что может привести к росту цен на видеокарты
173
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
74
В новой прошивке MIUI 12.5 найдены многочисленные ошибки и баги, но решения со стороны Xiaomi нет
14
Разработчики майнера NBMiner частично обошли ограничитель хешрейта в видеокартах NVIDIA LHR
47
Вся линейка RTX 3000 приближается к рекомендованным ценам, а RX 6000 только дорожают
44
Изучаем реальный хейшрейт RTX 3070 Ti LHR после их взлома
20
СМИ: Часть контента в ремастере трилогии Grand Theft Auto адаптируют под «современную аудиторию»
41
Хакер обнаружил уязвимость Steam, позволявшую бесконечно добавлять деньги на свой кошелёк
12
Дополнительная распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам пройдёт в DNS в четверг
26
UserBenchmark: новая DDR5 проигрывает DDR4 по скорости чтения и записи
45
Билл Гейтс сделал крупную инвестицию в новую перспективную технологию аккумуляторов на основе сурьмы
6
Криптовалюта Idiot Coin от журналиста New York Times стремительно набирает популярность
14
Появились первые данные об энергопотреблении процессоров Intel Raptor Lake-S
17
Дженсен Хуанг продал акций NVIDIA на 160 миллионов долларов
17
Sapphire готовит видеокарту для майнинга Dual Radeon RX 570
11
AMD RX 6600 XT опережает в играх NVIDIA RTX 3060, работая даже по медленной шине PCIe 3.0
45

Популярные статьи

3800 МГц в паре с Zen+ и отсутствие контроля качества — продолжение истории Corsair LPX
44
Выбираем лучший по цене и производительности восьмиядерный процессор в августе 2021 года
25
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B560 Tomahawk WIFI
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-8400 & GeForce GTX 1080 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX Vega 64
9
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 2060
14
Обзор TWS-наушников CGPods 5.0: вся правда о преимуществах и недостатках CaseGuru
4

Сейчас обсуждают

Сергей Устинов
08:19
Автор, ты ... Ну сам знаешь, статья фигня, блокировку не взламывали, всего повысили мощность до момента блокировки. Теперь в районе 65% от мощности выдает. Но нафига это надо, если в любом случае альт...
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Сергей Даниленко
08:19
Чем меньше играю тем больше добиваюсь результатов в реальной жизни может играть не нужно друзья?!!!!
Intel представила новый бренд высокопроизводительных видеокарт для геймеров - Intel ARC
wwr222
08:18
Вспомни СССР в Афгане. Победить народ в принципе не возможно.Только тотальная ликвидация-это еще древние греки знали.
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
wwr222
08:15
Горизонт и Куберпупер-процессорозависимые игры.Вопросы могут быть к самим скриншотам,но к подбору игр-нет.
Российские цены на процессоры AMD вернулись к рекомендованным – Ryzen 7 5800X с выгодой в 4000 р
Сергей Устинов
08:13
В эпоху деградации и разрушения твоего мозга?
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Сергей Устинов
08:10
Ахах, не смотрите в рублях цены, смотрите в евро, смотрите обменники, умножайте, -200, ×15% и ваша цена дороже чем у барыг)
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Cuckoo Lick
08:09
фишка в том, что 16.08.2021 это не четверг, а вообще-то понедельник. т.е. в самой дате данной "рапродажи" зашифрован мессидж - "никогда".
Дополнительная распродажа RTX 3070 Ti и 3080 Ti по рекомендованным ценам пройдёт в DNS в четверг
Сергей Устинов
08:07
Хахаха, вы про пошлины забыли! Не выгодно!
После взлома защиты NVIDIA LHR из магазинов исчезают GeForce RTX 3060, а оставшиеся из них дорожают
Antichrist
08:05
Не, основная масса беднее...
Криптовалюта Idiot Coin от журналиста New York Times стремительно набирает популярность
Polar fox
08:05
Их встройка, нужна для рабочих задач, где от графики нужен вывод картинки, т.е офисные задачи. А у амд с их встройками другая фишка, встройки ничего, а вот процессоры к которым она приклеплена уже не ...
Intel выпустит видеокарты DG2 под новым брендом — информация о сроках доступности и технологиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем