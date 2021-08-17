Цена: от US $169.99 / 12458.89 руб.

Универсальная экшн-камера Ordro с креплением для уха позволяет делать увлекательные стримы от первого лица, размещая на уровне собственных глаз. Для расширения объёма хранилища и записи контента достаточно воспользоваться флеш-накопителем, просто отформатировав его в FAT32 на ПК и вставив устройство в камеру. При этом синхронизация осуществляется через Wi-Fi и специальное ПО OD Cam. Просто, доступно и понятно с отличным результатом в виде эффектных и максимально реалистичных 4K-роликов.

Цена: US $17.82 / 1306.06 руб.

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Небольшие, компактные компьютерные колонки бренда SADA с хорошим звуком, чистыми басами и проводным питанием от USB легко подключаются не только к компьютеру, но и ко многим устройствам через стандартный 3.5 мм стерео-разъём. Выходная мощность составляет 3 Вт.

Цена: от US $97.69 / 7159.88 руб.

Планшет бренда BDF с экраном 10.1 дюйма работает на 8-ядерном процессоре SC9863A под управлением ОС Android 9.0 имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, две камеры на 5 Мп и 2 Мп, слот на 2 сим-карты, 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Идеально подойдёт как для учёбы, так и для работы.

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Цена: от US $40.87 / 2995.44 руб.

ТВ‑приставка Vontar X3 на чипе Amlogic, работающая под управлением Android OS 9.0 Pie, имеет массу преимуществ. Среди них 4 ГБ ОЗУ, три конфигурации встроенного хранилища на 32, 64 и 128 ГБ, поддержку 4K-формата с 60-кадровой частотой, H.265-кодеков и HDR. Есть здесь и все необходимое для передачи трафика, начиная с двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 4.1, и заканчивая прямым подключением через разъём Ethernet.

Цена: от US $7.87 / 576.81 руб.

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Бюджетный, но качественный умный браслет YCM AIWEAR в водонепроницаемом (IP67) корпусе с мониторингом пульса, кровяного давления и полным набором всех функций фитнес-трекера совместим с операционными системами IOS и Android, и имеет большой цветной экран 1.3 дюйма с IPS-матрицей разрешением 240 х 240 пикселей и поддержку Bluetooth 4.0. Такие часы могут проработать до 25 дней в режиме ожидания и до 7 дней при активном использовании после полной зарядки аккумуляторной батареи ёмкостью 1800 мАч.

Цена: US $9.19 / 673.55 руб.

С таким кошельком случайная потеря банковских карт вам не грозит, он для них и создавался. Имеет надежную RFID-защиту. Конечно, вы можете использовать и наличные, пусть и в небольшом количестве, зато карточки поместятся все без исключения.

Цена: US $18.69 / 1369.83 руб.

Это мини-устройство, выполненное в необычном стиле в виде старинного фонографа для проигрывания виниловых пластинок, на самом деле портативная беспроводная колонка. Она подключается к источнику музыкального контента и транслирует музыку по беспроводному соединению Bluetooth 4.1. Устройство можно подключать как к смартфону, так и к ноутбуку или компьютеру. Также имеется слот для TF-карты памяти. Ёмкость аккумуляторной батареи равна 1200 мАч. Время зарядки составляет 2-3 часа, воспроизведение на полном заряде – до 6 часов.

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