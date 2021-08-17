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Недорогие и полезные товары с AliExpress: зажигалка, дрель-перфоратор, степлер и другие

На AliExpress каждый может найти полезные и любопытные товары, которые предлагаются с хорошей скидкой или имеют низкую стоимость. Приглашаю вас посмотреть их вместе со мной!
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Зажигалка

Цена: US $27.99 / 2051.44 руб.

Несмотря на всю свои компактные размеры, эта бутановая зажигалка от бренда Cohiba имеет качественную сборку металлический корпус и сильное пламя. Кроме прямого назначения, с её помощью можно разводить костры в походах и на пикниках, не боясь осадков и сильных порывов ветра. Приятным бонусом станет и красивая подарочная упаковка, превращающая зажигалку в приятный презент, а также два цвета на выбор: жёлтый и чёрный.

Аккумуляторная дрель-перфоратор

Цена: от US $89.65 / 6583.72 руб.

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Ни один современный ремонт не обходится без перфоратора, поэтому лучше всё-таки сразу обзавестись таким инструментом. Эта модель – универсальный вариант, способный сверлить бетон и кирпич, выполняя штробы нужной глубины и ширины. Скорость холостого хода составляет 1200 оборотов в минуту. Инструмент работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 1500 мАч. 

Электрический лобзик

Цена: от US $47.98 / 3523.56 руб.

Если вы кладёте ламинат или выполняете другие работы по дереву, то такой лобзик, работающий от 220 В, именно для вас. Лёгкий и компактный, с несколькими скоростными режимами, этот инструмент способен выполнить пропил глубиной от 0.6 до 10 см, работая со скоростью до 3000 оборотов в минуту. Потенциал позволяет, ведь лобзик имеет мощность 800 Вт.

Шлифовальный диск

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Цена: US $1.30 / 95.47 руб.

Шлифовальный диск BENGU размером 100 мм имеет алмазное покрытие и предназначен для полировки драгоценностей и нефрита, а также для шлифования и полировки ювелирных изделий, стекла или камня. Товар очень прочный и износостойкий.

Стильные мужские часы

Цена: от US $20.89 / 1534.12 руб.

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Мужские кварцевые часы KIMSDUN - это необычный и редкий подарок, они не похожи ни на одну другую наручную модель. Чего только стоит их нестандартный циферблат толщиной 1,5 см, который также имеет надёжную защиту от воды, позволяющую запросто выдерживать погружение до 20 метров. Всё остальное также заслуживает похвалы – точность, как в аптеке, легкая настройка и цельный ремешок в общем стиле.

Степлер

Цена: от US $24.68 / 1812.45 руб.

Несмотря на свои габариты, этот мебельный степлер от ведущего китайского производителя WORKPRO весит немного, но загоняет скобы под ноль. Порадует вас и эргономичность инструмента, который хорошо ложится в ладонь, не вызывая усталости. А если что-то будет непонятно, то прилагающаяся в комплекте инструкция на 7-и языках поможет разобраться в любом вопросе.

Потолочный вентилятор

Цена: US $49.11 / 3606.54 руб.

Классическое устройство «2 в 1» – светильник с вентилятором, яркость освещения и скорость вращения лопастей которого легко регулируются с комплектного пульта дистанционного управления. Также управлять устройством можно со смартфона. Вентилятор имеет тихую работу без вибрации даже на максимальной 3-й скорости, и представлен в магазине в большом количестве оттенков.

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