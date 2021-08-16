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Недорогие и полезные товары с AliExpress: набор для выживания, водонепроницаемые часы и другие

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MSI RTX 3060 Ti по старой цене до последнего роста

Набор для выживания

Цена: от US $30.58 / 2241.27 руб.

Универсальный набор для смелых и активных, благодаря которому можно выжить хоть в глухом лесу, хоть в пустыне. Здесь есть всё – складной тактический нож, походная ложка, фонарик, складной браслет с компасом, крепкие карабины для разных целей, проволочная пила, линейка, тактическая ручка, удерживающее тепло фольгированное одеяло и сам органайзер, представленный в виде компактного кейса, где найдётся место и для других вспомогательных приспособлений.

Водонепроницаемые часы

Цена: от US $23.99 / 1758.27 руб.

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Универсальные часы CURREN с необычным оформлением корпуса и стильным кожаным ремешком совсем не боятся воды и выдерживают давление до 3 бар, что позволяет использовать их даже во время купания. Кроме того, они оснащены секундомером и таймером. В интернет-магазине представлен широчайший выбор аксессуара на любой вкус: всего 10 вариантов цветового оформления. 

Светодиодная лампа

Цена: от US $11.96 / 876.57 руб.

Светодиодная беспроводная лампа YAGE с удобным гибким держателем и сенсорным выключателем имеет три режима свечения и аккумулятор ёмкостью 1200 мАч. Подставка выполнена в виде прищепки, что позволяет крепить лампу на любые горизонтальные и вертикальные поверхности. Цветовая температура составляет 6000-7500К, заряжается через USB-разъём.

Портативный ЖК-монитор

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Цена: от US $173.53 / 12718.34 руб.

Волне приличный монитор, который подойдёт для просмотра любого контента или игрового процесса, легко подключаясь к консолям. Полноразмерный FHD-экран с 15,6-дюймовой диагональю, построенный на IPS-матрице, даст качественную картинку, а богатый интерфейс с Type-C, HDMI, microUSB и USB позволит подключиться к любой технике, включая ноутбук.

Походная плитка

Цена: от US $15.39 / 1127.96 руб.

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Незаменимый помощник на природе – походный очаг для приготовления пищи от бренда TOMSHOO, который собирается, как конструктор для взрослых. Удобство на лицо – разобрал печку и в багажник, приехал в пункт назначения и собрал за пару минут. Хворост и то придётся собирать дольше.

Беспроводная колонка

Цена: от US $50.69 / 3715.17 руб.

Беспроводная колонка XDOBO имеет чистое звучание и оснащена ёмким аккумулятором на 6600 мАч, который позволяет ей активно работать около 15 часов. Воспроизведение музыкального контента возможно как непосредственно с tf-карты памяти, так и по Bluetooth-соединению. Колонка полностью водонепроницаемая и лёгкая.

Стильная кружка

Цена: от US $12.99 / 952.06 руб.

Эта металлическая резная кружка с драконом может стать отличным праздничным подарком. Благодаря материалу изготовления нагревается такая посуда очень медленно. Специально для этого в нижней её части предусмотрена изоляционная прокладка. Как вариант, можно подобрать другой дизайн, который будет не менее оригинальным.

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